Crescente pressione per risolvere il destino della società cinese di gestione dei crediti inesigibili Huarong

Sei mesi dopo che il suo presidente Lai Xiaomin è stato condannato per corruzione e giustiziato, il destino della più grande società di gestione dei crediti inesigibili della Cina, Huarong Asset Management, non è più chiaro e la posta in gioco di Pechino è in aumento.

Essendo una delle quattro società di gestione patrimoniale di proprietà statale istituite nel 1999 per ripulire i debiti bancari dopo la crisi finanziaria asiatica, le turbolenze a Huarong si sono intensificate dopo la morte del signor Lai.

La mancata pubblicazione dei conti finanziari 2020 e l’incertezza delle attività di 1,7 miliardi di yuan (261 miliardi di dollari) in bilancio hanno innescato forti fluttuazioni nelle obbligazioni del gruppo da 22 miliardi di dollari vendute a investitori internazionali.

La prospettiva della prossima scadenza di 100 miliardi di dollari di debito societario cinese quest’anno ha iniettato ulteriore urgenza nel futuro del gruppo che è stato molto indietro come prudente gestore di crediti inesigibili nell’ultimo decennio.

“Non ce lo aspettavamo, ma se la situazione di Huarong porta a un default, cosa significa il sostegno del governo ad altre entità statali?”, ha affermato Charles Chang, direttore dell’agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P). “Se si scopre che c’è un default o una riorganizzazione, dovremo guardare a tutti [of them]”.

Questo mese, dopo le autorità, si sono intensificate le preoccupazioni sulla pratica di Pechino delle società costituite per far fronte ai crediti inesigibili e ai prestiti in sofferenza della Cina. Indagare Hu Xiaogang, vicepresidente di China Great Wall Asset Management ed ex dirigente di China Orient Asset Management.

Great Wall e Dongfang, così come Cinda e Huarong, costituiscono un quartetto di società di gestione dei crediti inesigibili. Come le banche in sofferenza stabilite in Spagna e Irlanda dopo la crisi dell’Eurozona, il loro scopo è quello di assumere prestiti in sofferenza dal sistema bancario, che è ancora importante nel sistema finanziario cinese.

Tuttavia, con il venir meno del ricordo della crisi asiatica, le società di gestione del risparmio non si sono ridotte di dimensioni, ma hanno iniziato a espandersi liberamente: tra il 2013 e il 2018, queste quattro società di gestione del risparmio hanno raccolto oltre 100 miliardi di dollari dal mercato del debito.

Tutti guardano oltre la Cina, ma Huarong è di gran lunga il più aggressivo. Secondo i dati di Standard & Poor’s, solo nel 2015 le sue attività internazionali sono aumentate di oltre il 300%. Nello stesso anno, dopo aver ricevuto investimenti strategici da Goldman Sachs e Warburg Pincus, parte della sua attività è stata quotata a Hong Kong.

La potenza di fuoco delle attività all’estero di Huarong è derivata in gran parte dal debito denominato $ 22 miliardi sollevato dalle sue filiali internazionali, che la società ha successivamente incolpato di Lai.

L’analista di CreditSights Jason Tan ha dichiarato: “Durante il mandato dell’ex presidente, Huarong si è espansa a molte linee di business che non erano legate alla sua missione principale di gestione dei crediti inesigibili”. azienda.”

L’investimento all’estero di Huarong ha aiutato le aziende cinesi a ottenere credito al di fuori della terraferma. Un esempio è che ha acquistato obbligazioni in USD vendute da Chalco nel 2016, che è uno dei maggiori produttori di metalli al mondo, piuttosto che una società finanziariamente in difficoltà. Le società cinesi utilizzano spesso Hong Kong per emettere obbligazioni denominate in USD al di fuori del mercato finanziario nazionale per soddisfare le esigenze degli investitori internazionali.

Ha anche acquistato obbligazioni vendute da Country Garden, uno sviluppatore immobiliare privato che è diventato una delle società immobiliari più famose della Cina, e l’industria sta attualmente affrontando pressioni da Pechino per ridurre il proprio debito. Nel 2017, Huarong ha anche aiutato lo sviluppatore Zhonghong Holdings ad acquisire a Palo di 449 milioni di dollari dell’operatore di parchi divertimenti statunitense Seaworld Entertainment.

Lai Xiaomin, scattata nel 2016, è stata condannata per corruzione e giustiziata all’inizio di quest’anno © Anthony Kwan/Bloomberg



Durante un periodo di crescita apparentemente incontrollata, le sue attività sono aumentate di sette volte tra il 2012 e il 2018 e Huarong ha istituito le proprie divisioni bancarie, di intermediazione, assicurative e di leasing, entrando anche nello sviluppo immobiliare.

Ronald Thompson, amministratore delegato di Alvarez & Marsal Asia, ha affermato che quando il sistema finanziario del paese sta crescendo rapidamente, le società di gestione dei crediti inesigibili sono diventate “supermercati finanziari”.

Parte del motivo per cui Huarong si è espansa oltre le sue responsabilità originali è che ha assunto il debito problematico di un’azienda che alla fine ha portato ad acquisire la proprietà di queste attività.

“dov’è [in] Negli Stati Uniti avremo istituti di credito ad alto rendimento, obbligazioni ad alto rendimento, società di private equity e società di gestione patrimoniale hanno parzialmente ricoperto questo ruolo in Cina”, ha affermato Thompson.

“Se sei il proprietario di un AMC [asset management company] Il tuo futuro è chiuderlo l’anno prossimo secondo il progetto originale”, ha aggiunto, “questo potrebbe essere negativo per il morale”.

In una dichiarazione al Financial Times, Huarong ha dichiarato che dal 2018 ha “resolutamente attuato le decisioni politiche del Comitato centrale del partito, del Consiglio di Stato e delle autorità di regolamentazione” e “riorientato il core business della gestione degli asset deteriorati”. .

Poiché il debito in dollari di Huarong è basso, la domanda urgente che devono affrontare investitori e regolatori è dove la crescita sconsiderata ha lasciato il bilancio del gruppo.

Secondo il rapporto intermedio del 2020 pubblicato nell’agosto dello scorso anno e gli ultimi dati disponibili, la società ha sede a Pechino e possiede solo la metà delle attività del suo dipartimento “problematico”. Il rapporto copre altre attività, inclusi prestiti e debiti verso società domestiche cinesi.

Secondo CreditSights, Huarong International Holdings, che ha emesso obbligazioni in USD, aveva un patrimonio totale di 198 miliardi di dollari di Hong Kong (25,6 miliardi di dollari USA) nella prima metà del 2020, un calo di un terzo rispetto al 2017. Includono azioni, obbligazioni convertibili, prodotti strutturati e derivati ​​over-the-counter.

Sebbene molto meno gloriose, le ambizioni all’estero di Huarong – e la loro espansione – hanno fatto eco agli echi di HNA, Anbang e Dalian Wanda. Questi tre conglomerati privati ​​cinesi hanno acquisito una presenza globale prima della repressione del governo nel 2018. Cerca licenze per asset di qualità ovunque.

Ci sono voluti diversi anni prima che HNA si calmasse: i creditori hanno presentato istanza di fallimento solo a gennaio, dopo che il tribunale ha affermato che il gruppo un tempo popolare non era in grado di ripagare i propri debiti.

Sebbene si preveda che Huarong svolga un ruolo chiave nella Cina continentale, soprattutto nel contesto di un ulteriore inasprimento delle condizioni del credito interno, la prossima mossa dipende da Pechino.

“Potrebbero cercare di capire quali sono le scappatoie”, ha detto un investitore di Hong Kong. “Una volta che hanno capito quanto è grande il buco, possono decidere se colmare il divario”.