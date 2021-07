Criptovaluta Flipsider News – 7 luglio – Barclays, Binance, London Ethereum, Marshall Wace, vendita NFT, di DailyCoin

Notizie su Crypto Flipsider – 7 luglio – Barclays, Binance, Ethereum London, Marshall Wace, vendite NFT



Benvenuti a unirsi, viaggiatori crittografati!

Possiamo vedere un orizzonte chiaro durante il nostro viaggio. Certo, da qualche parte c’è un mostro marino in forma cinese, ma è sulla nostra mappa, quindi possiamo omettere questa bestia. Carichiamo la nostra sentina con i fondi degli investitori e appendiamo la NFT alla vela virtuale per non annoiarci. L’arte è sempre grande.

Tenendoci al corrimano, partiremo.

piano di viaggio:

Barclays (LON:) Addio Binance.Binance dice addio all’euro

(LON:) Addio Binance.Binance dice addio all’euro Pianifica un hard fork il prossimo mese

Il “Wall Street” di Londra si muove verso la crittografia

La Cina adotta misure dure contro le società di software di crittografia

Le vendite NFT si sono avvicinate a $ 2,5 miliardi in 6 mesi

Addio a Binance alla Barclays.Binance Addio Euro

Binance depositi sospesi in euro. Il più grande exchange di criptovalute ha smesso di accettare depositi bancari in euro dalla rete di pagamento dell’Unione Europea SEPA (Single Euro Payment Area). La decisione entrerà in vigore dalle 8 UTC di questa mattina.

Binance ha dichiarato che la sospensione è temporanea a causa di “eventi fuori dal nostro controllo”.

I prelievi SEPA non saranno interessati.

Allo stesso tempo, il gigante bancario britannico Barclays ha vietato ai suoi clienti britannici di depositare fondi su Binance. La decisione è stata presa dopo che il regolatore finanziario britannico FCA ha annunciato di aver accusato Binance di operazioni non autorizzate nel Regno Unito.

pinne:

Ahia. Ecco, proviamo tutti una sorta di vendetta? Se è così, vorremmo ricordare che la Brexit ha avuto luogo ufficialmente a gennaio, quindi il Regno Unito ha cessato di essere membro dell’Unione europea a luglio. In realtà è ancora un membro della SEPA, ma sospettiamo che i normali gentiluomini inglesi utilizzino depositi in euro anziché in sterline.

Un mese di attesa: l’aggiornamento di Ethereum London sarà lanciato ad agosto

Anthony Sassano, co-fondatore di ethhub.io, ha affermato che il tanto atteso aggiornamento di Ethereum London potrebbe essere rilasciato il 4 agosto. Ha aggiunto che a causa di “vari fattori”, l’hard fork potrebbe essere ritardato di due settimane.

L’aggiornamento di Londra avverrà dopo l’aggiornamento di aprile di Berlino. Si prevede che includerà cinque proposte di miglioramento di Ethereum (EIP) per risolvere gli attuali problemi della rete Ethereum.

pinne:

Bene, Ethereum è sempre stato un progetto lento. A volte, il metodo “vincere la partita lentamente e costantemente” funzionerà. D’altro canto, il clamore che circonda l’hard fork londinese è equivalente al livello atteso dei titoli principali nei maggiori festival rock. In realtà, questo è solo un aggiornamento regolare.

Il “Wall Street” di Londra sta per cripto: Marshall Wace inizia a investire in criptovaluta

Un altro grande investitore è desideroso di investire denaro in valuta digitale sulla blockchain. Naturalmente, li imploriamo di farlo.

Marshall Wace è leader nelle soluzioni di investimento alternative dal 1997. Ora gestiscono circa 55 miliardi di dollari di fondi. Allo stesso tempo, hanno emesso un annuncio ufficiale sulla crittografia. Vediamo quanto dei loro fondi entrerà nella blockchain.

pinne:

Per favore, non superare te stesso. I governi di tutto il mondo, guidati dalla Cina, hanno nuovamente attaccato la criptovaluta. Naturalmente, la norma è la loro natura. Inoltre, alcuni di loro cercano di proteggere i cittadini. D’altra parte, un giorno ci sarà un grande conflitto tra gli investitori.

Le autorità vogliono autorizzare: la Cina ha fatto il meglio in questo senso

Ecco un due in uno: in primo luogo, la People’s Bank of China ha annunciato di aver ordinato la chiusura di Beijing Qudao Cultural Development Co., Ltd., un produttore di software con sede a Pechino. Il loro sito web è stato chiuso.

In secondo luogo, i dirigenti di Hong Kong del Bithumb della Corea del Sud stanno affrontando azioni legali da parte delle autorità. Il motivo è che stanno cercando di lanciare uno scambio in Thailandia. Accidenti, il risultato è come il triangolo asiatico delle Bermuda.

pinne:

Sono d’accordo con l’espressione del Triangolo delle Bermuda. La Cina è ormai il luogo principale dove scompaiono tutte le criptovalute: miner, exchange, progetti. Presto, la comunità crittografica applicherà il nastro giallo a quest’area.

L’arte è infinita! Numeri però: vendite NFT $ 2,5 miliardi

Ricordi quando è avvenuto il boom di NFT all’inizio di quest’anno? Beh, nessuno crede che questa sia un’avventura a lungo termine. Ora, le vendite totali di NFT hanno quasi raggiunto la soglia di $ 2,5 miliardi. Al contrario, questa cifra nella prima metà del 2020 è di soli 13 milioni di dollari USA. secondo voi c’è qualche differenza?

pinne:

Mi piace l’arte in qualsiasi forma. Tuttavia, ecco che sorge la domanda: è successo a causa del “tocco magico” di una celebrità o di un vero artista? Ad esempio, abbiamo visto Jay Z, Doge meme, Porsche hype e persino messaggi sessuali NFT. D’altra parte, abbiamo vere opere d’arte sulla blockchain e vendiamo per milioni di dollari. Forse questo è un vantaggio comune. Forse dovremmo sbarazzarci di un lato.

