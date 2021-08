Cristiano Ronaldo si prepara a tornare al Manchester United

Dopo che il club ha accettato di acquistare l’attaccante portoghese dalla Juventus, in Italia, Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori di calcio più famosi al mondo, tornerà al Manchester United.

Secondo chi conosce la faccenda, Ronaldo spenderà 15 milioni di euro, e potrebbe esserci una sovrattassa di 8 milioni di euro. Il Manchester United ha dichiarato che venerdì definirà i termini personali con il club.

Punti salienti della transazione Il fascino duraturo di Ronaldo -Sia in campo o fuori dal campo, nonostante la sua età avanzata. Venerdì le azioni quotate a New York del Manchester United sono aumentate del 7% e la valutazione del club è di oltre $ 3 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Il 36enne Cristiano Ronaldo è stato il capocannoniere della scorsa Serie A. Da quando ha lasciato il Manchester United per il Real Madrid, in Spagna, ora cercherà di mettersi nuovamente alla prova in Inghilterra.

Il suo imminente ritorno in Premier League segna l’ultima svolta in questa accattivante estate calcistica. All’inizio di questo mese, il grande avversario di Ronaldo, Lionel Messi, in procinto di diventare il più grande calciatore del mondo, ha lasciato il Barcellona per il Paris Saint-Germain supportato dal Qatar.L’argentino è nel club spagnolo da quando aveva 13 anni ma è stato costretto a trasferirsi A causa del deterioramento della sua situazione finanziaria.

Ronaldo ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro, il più alto riconoscimento personale in una competizione maschile, secondo solo a Messi.

Sebbene alla fine della loro carriera, questi due giocatori sono ancora considerati uno dei più grandi giocatori del mondo e hanno la capacità di influenzare il gioco ai massimi livelli. Entrambi sono ancora molto attraenti per i partner commerciali come sponsor ed emittenti.

Giocatori come Ronaldo possono guadagnare centinaia di migliaia di sterline a settimana. Sebbene la pandemia abbia fatto perdere alla squadra 150 milioni di sterline di entrate, il Manchester United lo ha ancora ingaggiato, il che ha costretto la squadra a giocare a porte chiuse per l’intera stagione la scorsa stagione.

Sebbene le finanze del Manchester United siano state colpite dalla pandemia, il club ha Evita di chiedere agli azionisti di fornire più fondiContinua inoltre a pagare dividendi.

La Juventus ha comunque approvato mercoledì un finanziamento azionario di 400 milioni di euro, che dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno per rafforzare il proprio bilancio.

Partendo dal presupposto che il trasferimento continui, ma deve concordare condizioni personali, visite mediche e visti, questo segnerà la riunione della squadra che è diventata famosa con Ronaldo e ha vinto la UEFA Champions League e tre scudetti.

Prima di giocare per il Manchester United, Ronaldo ha vinto tre volte la Premier League e una volta la Champions League. © Immagine dell’azione di Reuters



Ronaldo ha giocato 292 partite per il Manchester United nella stagione 2003-09 e ha segnato gol 118. È entrato a far parte della squadra portoghese dello Sporting Lisbona all’età di 18 anni. Ha vinto quattro volte la UEFA Champions League a Madrid.

La firma di Ronaldo è stata un colpo di stato per il Manchester United e la famiglia Glazer, che ha acquistato il club nel 2005 per un leveraged buyout di 790 milioni di sterline. La loro squadra, i Tampa Bay Buccaneers. All’inizio di quest’anno, li ha portati alla vittoria nel Super Bowl.

Anche il commercio di Ronaldo può aiutare Glazer Metti a tacere la rabbia dei tifosi del Manchester UnitedDa quando il leggendario allenatore Alex Ferguson si è ritirato nel 2013, hanno protestato per la mancata vittoria del capo della Premier League a causa del costo del rimborso del debito e della mancata vittoria della squadra della Premier League.

La famiglia Glazer inizialmente ha sostenuto Lasciando la UEFA Super League, Ha fallito sotto la pressione di fan e politici entro pochi giorni dalla sua inaugurazione nell’aprile di quest’anno.

Nonostante abbia segnato 101 gol per la Juventus in 134 partite, la partenza di Ronaldo è arrivata dopo che la squadra italiana non è riuscita a vincere 10 titoli di Serie A consecutivi.

Dodici anni dopo che Ronaldo ha lasciato l’Inghilterra, il Manchester United ha dichiarato: “Tutti nel club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester”.