Crocs ha pubblicato un altro rapporto sugli utili esplosivi. Il titolo è salito.

File di coccodrilli appesi Kate Geelong/Getty Images

coccodrillo

Giovedì il prezzo delle azioni è salito alle stelle perché i risultati trimestrali del produttore di calzature sono stati migliori del previsto.

Crocs (codice azionario: CROX) ha dichiarato che il suo profitto per il secondo trimestre è stato di 195,3 milioni di dollari, o 4,93 dollari per azione, superiore a 83 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno. Su base rettificata escluse le voci non ricorrenti, l’utile per azione è stato di 2,23 USD. I ricavi sono aumentati del 93% a 640,8 milioni di dollari. Gli analisti prevedono un utile per azione di 1,59 dollari USA e un fatturato di 567 milioni di dollari USA.

Crocs ha beneficiato di calzature e accessori sempre più popolari, soprattutto quando i consumatori apprezzano il comfort. Dai risultati di marzo 2020 colpiti dalla pandemia, gli utili trimestrali per azione e le vendite della società sono stati superiori alle attese. Le azioni Crocs sono aumentate dell’8,5% a 130,21 dollari nei primi scambi. Dall’inizio di quest’anno, il titolo è aumentato del 91,5% ed è aumentato di oltre il 233% negli ultimi 12 mesi. La società ha dichiarato che le sue vendite digitali sono aumentate del 25,4% e ora rappresentano il 36,4% delle entrate; questo è in calo dal 56,1% dell’anno scorso, ma in aumento dal 32,6% nel 2019. Le vendite direct-to-consumer per il trimestre sono aumentate del 78,6% dal secondo trimestre del 2020 e dell’86,4% dal 2019 e ora rappresentano il 52% dei ricavi. L’azienda ha visto anche una forza interregionale: le vendite nelle Americhe sono aumentate del 135% e le vendite in tutte le altre regioni hanno raggiunto una crescita a due cifre. L’azienda prevede che il fatturato annuo cresca dal 60% al 65%. di Barron Si consiglia di acquistare Crocs dopo la consegna Blowout nel primo quarto first Da aprile, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 185% chiamata rialzista settembre 2020. Scrivere a editors@barrons.com

