CSPC (01093.HK) e FLAME BIOSCIENCES hanno stipulato un accordo di cooperazione e licenza strategica

Data: 18 agosto 2021 alle 7:42

[Caihua News Agency]CSPC (01093.HK) ha annunciato che la sua controllata NovaRock Biotherapeutics Limited (NovaRock) ha stipulato un accordo di licenza e cooperazione strategica con Flame Biosciences, Inc. (Flame Biosciences). Secondo i termini dell’accordo, NovaRock concederà a Flame Biosciences i diritti esclusivi per sviluppare, produrre e commercializzare il suo anticorpo monoclonale anti-Claudina 18.2 (NBL-015) completamente umano al di fuori della Grande Cina (tra cui Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan ) giusto.

NovaRock utilizzerà anche la sua piattaforma tecnologica di anticorpi bispecifici NovaTE per collaborare con FlameBiosciences per scoprire e sviluppare in modo preclinico due nuovi anticorpi bispecifici (insieme a NBL-015, collettivamente denominati “prodotti su licenza”). Tutte le spese saranno a carico di Flame Biosciences e successivamente concedere a Flame Biosciences i diritti esclusivi per sviluppare, produrre e commercializzare i due nuovi anticorpi bispecifici nella regione.

NovaRock riceverà un acconto di 7.500.000 dollari USA e ha diritto a ricevere pagamenti per lo sviluppo fino a 172,5 milioni di dollari, soggetto al completamento dell’evento traguardo di sviluppo. NovaRock ha anche il diritto di ricevere pagamenti traguardi di vendita fino a US $ 460.000.000 a condizione che l’evento traguardo di vendita venga raggiunto e una percentuale delle vendite nette dei prodotti concessi in licenza nella regione.

NBL-015 è un anticorpo monoclonale anti-Claudina 18,2 completamente umano, ottimizzato dall’ingegneria proteica, con effetti ADCC, CDC e ADCP potenziati. Esperimenti preclinici di uccisione cellulare in vitro e modelli murini tumorali mostrano che NBL-015 presenta vantaggi significativi rispetto a farmaci simili in termini di bassa immunogenicità, elevata sicurezza, forte affinità e elevata attività antitumorale. classe nel trattamento del cancro del pancreas e del cancro gastrico Buoni farmaci mirati. NBL-015 è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per la designazione di farmaco orfano per il trattamento del cancro del pancreas e dello stomaco (incluso il cancro della giunzione esofagogastrica) e la sua domanda di nuovo farmaco sperimentale (IND) è stata rilasciata a maggio 2021 Approvato dalla FDA statunitense.

