CStone Pharmaceuticals-B (02616.HK) Pugeta® nello studio di registrazione del carcinoma midollare della tiroide con mutazione RET in Cina raggiunge le aspettative

Condividi questo articolo!

Data: 28 giugno 2021 alle 9:12

[Caihua News Agency]CStone Pharmaceuticals-B (02616.HK) ha annunciato i risultati dello studio cinese sulla registrazione dei pazienti nello studio chiave globale di fase I/II ARROW dell’inibitore del riarrangiamento terapeutico della trasfezione (RET) Pugeta®. I dati della ricerca mostrano che Pugeta® (Platinib Capsule) ha mostrato un’attività antitumorale superiore e di lunga durata in pazienti cinesi con carcinoma midollare della tiroide (MTC) con mutazione RET avanzata o metastatica, che è paragonabile al precedentemente riportato ARROW global Consistent tra i popolazione, la sicurezza complessiva è simile a quella della popolazione mondiale. Questo è stato approvato in Cina nel marzo di quest’anno per il trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) RET positivi alla fusione localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto chemioterapia contenente platino. Phuket Hua è un inibitore RET potente e selettivo sviluppato da Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ:BPMC), un partner di CStone Pharmaceuticals.

I principali dati di efficacia mostrano che Puyuhua® ha mostrato un’attività antitumorale superiore e di lunga durata in pazienti cinesi con MTC mutante RET avanzato o metastatico. Nel marzo di quest’anno, la National Medical Products Administration (NMPA) della Cina ha approvato l’applicazione di Pugeta® come nuovo farmaco nazionale di prima classe per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo alla fusione RET localmente avanzato o metastatico che ha chemioterapia contenente platino precedentemente ricevuto Pazienti adulti.

Dopo l’approvazione delle indicazioni per il cancro del polmone, questo è un progresso significativo compiuto da Pujiang Hua® nel campo del cancro alla tiroide. In precedenza, la domanda per indicazioni estese di Pugeta® per MTC mutante RET avanzato o metastatico e carcinoma tiroideo positivo alla fusione RET avanzato o metastatico è stata presentata su base continuativa e accettata dall’NMPA ed è stata inclusa per la revisione prioritaria.

Pugeta® è un inibitore RET potente e selettivo sviluppato da Blueprint Medicines, partner di CStone Pharmaceuticals. CStone Pharmaceuticals ha raggiunto un accordo di licenza e cooperazione esclusiva con BlueprintMedicines per ottenere i diritti esclusivi di sviluppo e commercializzazione di Phuket Hua® nella regione della Grande Cina, compresa la Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. Lo studio ARROW è uno studio clinico globale di fase I/II volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di Pugeta® in pazienti con NSCLC positivo alla fusione RET, MTC mutante RET e altri tumori solidi avanzati con fusione RET.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link