Cummings ha rivelato la notizia di Johnson secondo cui gli sforzi di Hancock erano “senza speranza”

Secondo informazioni private divulgate dall’ex consigliere anziano del primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che il suo ministro della Salute Matt Hancock non è stato in grado di migliorare le capacità di rilevamento del coronavirus all’inizio della pandemia. Nessuna speranza”.

Dominic Cummings ha postato un devastante messaggio WhatsApp su di esso Blog di mercoledì. Hanno indicato che Johnson aveva preso in considerazione l’idea di licenziare Hancock in un messaggio inviato al suo ex assistente il 27 aprile 2020, indicando che riteneva che la fornitura di dispositivi di protezione individuale fosse “un disastro”.

Johnson ha aggiunto nel messaggio: “Oltre a togliere Hancock e indossare [Michael] proseguire. “

Queste osservazioni hanno indebolito l’insistenza di Downing Street sul fatto che “il Primo Ministro ha piena fiducia nel Segretario alla Salute” e hanno mostrato i dubbi di Johnson sulla capacità di Hancock durante la crisi sanitaria.

Downing Street ha detto mercoledì: “[No 10] Non intende occuparsi di tutte le accuse. Il Primo Ministro ha indicato che condurremo un’indagine formale il prossimo anno. .. Il nostro obiettivo è riprenderci dalla pandemia”, aggiungendo che Johnson è fiducioso in Hancock.

“Il Primo Ministro ha lavorato a stretto contatto con il Ministro della Salute durante tutta la pandemia e continuerà a farlo”, ha affermato il n. 10.

Nel suo post sul blog, Cummings ha affermato che Johnson “ha un chiaro piano per andarsene al più tardi qualche anno dopo le prossime elezioni”, aggiungendo che “vuole fare soldi e divertirsi, non ‘continuare'”. afferma come “completa assurdità”.

Nel maggio di quest’anno, Cummings ha rivelato in una testimonianza parlamentare di aver ripetutamente chiesto il licenziamento di Hancock a causa dei suoi errori e “mentire” all’inizio della pandemia.Hancock ha Rifiuto Ho detto qualcosa di falso a Johnson.

Nel secondo scambio di WhatsApp del 27 marzo 2020, Cummings si è lamentato del fatto che il dipartimento della salute avesse rifiutato il ventilatore per motivi di prezzo. Johnson ha risposto: “E’ Hancock. Non ha speranze”.

Il terzo scambio ha avuto luogo lo stesso giorno e Cummings si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti sono passati da 2.200 test al giorno a 27.000 a 100.000 test in sole due settimane. Al contrario, secondo Cummings, Hancock è “scettico” sul fatto che il Regno Unito raggiungerà i 10.000 test al giorno nella prossima settimana.

Johnson ha risposto: “Non c’è assolutamente nessuna fottuta speranza”.

Hancock ha finalmente fissato l’obiettivo di 100.000 test al giorno all’inizio di aprile e l’ha raggiunto un mese dopo.

La mancanza di capacità di rilevamento nel Regno Unito all’inizio della crisi è stata al centro delle critiche del governo.

Una delle affermazioni più distruttive di Cummings è che raccomandò a Hancock di rassicurare Johnson che tutti Passaggio dall’ospedale alla casa di cura Sarà testato in anticipo, ma non è successo. Hancock si è difeso e ha insistito per testare quando aveva abbastanza capacità.

Cummings ha dichiarato nel suo blog che Downing Street ha costretto Hancock a sviluppare un piano di test più ambizioso, ovvero condurre 100.000 test al giorno.

“Hancock sta creando una nuova versione della realtà e ha proposto l’idea di intensificare i test prima del 14 marzo”, ha scritto, aggiungendo: “Realtà: come parte della transizione al piano B, No10 è stato costretto a sviluppare Hancock, un nuovo piano di test, era ancora operativo secondo il piano A/ipotesi di immunità di gregge durante la settimana del 16 3. Secondo questo, il test di comunità non ha senso”.

Ex assistente Johnson accusato il mese scorso Ha presieduto a una risposta alla pandemia caotica e poco professionale, che ha portato alla morte non necessaria di decine di migliaia di persone.

Ha scritto nel suo blog: “Se l’anno scorso il decimo avrebbe mentito così profondamente ed ampiamente su questioni vitali della vita e della morte, ora che si tratti di Covid o di qualsiasi altra questione critica di guerra e pace, non ci si può fidare”.

Hancock ha annunciato questa settimana che la revoca del blocco sarà posticipata al 19 luglio in modo che il servizio sanitario nazionale possa vaccinare tutti gli anziani sopra i 50 anni, gli operatori sanitari e le persone più vulnerabili.

Interrogato dal Primo Ministro, il leader del partito laburista Keir Starmer ha sostenuto che l'”esitazione” di Johnson nel mettere l’India nella Red Travel List ha portato a un’ampia diffusione della variante delta scoperta in India per la prima volta dal Regno Unito.

“Il popolo britannico ha fatto la sua parte, ha obbedito alle regole e si è vaccinato. Ma il Primo Ministro l’ha sprecato lasciando entrare nuove varianti nel Paese”, ha detto.

I consulenti della salute pubblica hanno avvertito mercoledì che la diffusione della variante Delta ha accelerato il numero di nuove infezioni e ricoveri nel Regno Unito.

“Quello che stiamo attualmente vedendo è di circa 7.000-8.000 infezioni al giorno… ma sappiamo che questo è meno della metà del numero effettivo di infezioni nella comunità”, ha affermato Susan Hopkins, vicedirettore del National Infection Service of Public Health England Lo ha detto il comitato speciale ai membri del Congresso.

Ha aggiunto che se non ci fossero vaccinazioni o restrizioni sociali, il numero di persone riproduttive nel paese potrebbe salire a 7, il che significa che per ogni 10 persone infette dal coronavirus, 70 persone saranno infette.