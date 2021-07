CureVac è una scommessa economica sulla tecnologia dei vaccini mRNA? @themotleyfool #stocks $CVAC – shareandstocks.com

Aspirapolvere (Codice azionario NASDAQ: CVAC) Sta studiando i candidati al vaccino contro il coronavirus mRNA.In caso di successo, il gigante del vaccino mRNA Moderno con Pfizer Affronterà la concorrenza.A questo Motley Fools dal vivo video Registrato il 22 giugnoOlivia Zitkus, editor e analista dell’Health Care and Marijuana Bureau, e Adria Cimino, collaboratrice di Fool.com, hanno discusso se gli investitori dovrebbero acquistare azioni CureVac come un modo per investire in questa tecnologia rivoluzionaria.

Olivia Zitkus: Come scommessa sull’mRNA, cosa ne pensi? La gente parla di Moderna come una scommessa sull’mRNA per le loro altre pipeline. Cosa ne pensi di CureVac? Come hai detto, una volta che avranno la tecnologia, sarà più facile costruire un nuovo vaccino per cambiare il codice – userò questo linguaggio – e istruire il corpo a produrre varianti leggermente diverse per qualcosa di possibilmente diverso coronavirus o un virus completamente diverso o malattia. Cosa ne pensi di questa scommessa mRNA, puro?

Adria Cimino: Bene, penso che sia ancora rischioso ora, perché Moderna ha affermato: “Ehi, possiamo farlo.” Quindi ora applichiamolo a molte aree diverse. CureVac, perché Questi dati, Dovranno dimostrarci che possono farlo. Penso che dovranno mostrare dati migliori prima di poter dire cose buone. Ora, per gli investitori molto aggressivi, questa potrebbe essere una scommessa perché pensano, ok, ehi, posso ottenerlo a un prezzo molto buono, farò una piccola posizione in quest’area e Moderna è salita molto. Ma mi sentirei un po’… ora investire in Moderna è decisamente più fiducioso, perché hanno dimostrato di poterlo fare, e hanno i dati e tutto ciò che c’è dietro. Attualmente, i rischi di CureVac sono ancora grandi.

