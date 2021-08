Da prima della pandemia, Disney ha creato le migliori entrate e vendite e il prezzo delle sue azioni è aumentato del 5%

La Walt Disney Company ha annunciato giovedì le vendite e i profitti più elevati dall’inizio della pandemia di COVID-19, con il prezzo delle azioni in aumento del 5% nel trading after-hour.

Ha registrato un utile netto di 918 milioni di dollari nel terzo trimestre fiscale, o 50 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 2,61 dollari per azione nello stesso periodo dello scorso anno. Dopo l’adeguamento per i costi di ristrutturazione, ammortamento e altri effetti, la società ha registrato un utile per azione di 80 centesimi, rispetto agli 8 centesimi per azione di un anno fa. Le entrate sono aumentate da 11,78 miliardi di dollari USA un anno fa a 17,02 miliardi di dollari USA.

Gli analisti intervistati da FactSet si aspettavano in precedenza un utile netto rettificato per azione di 55 centesimi e un fatturato di $ 16,8 miliardi. Dopo l’annuncio dei risultati, giovedì il prezzo delle azioni è aumentato del 5% negli scambi after-hour, dopo essere salito dello 0,7% a 179,29 dollari durante il normale giorno di negoziazione.

Durante la pandemia di COVID-19, la maggior parte dell’attenzione si è concentrata sul lavoro in streaming della Disney. Dopo che il CEO Bob Chapek ha rivelato all’assemblea annuale degli azionisti della società a marzo di aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni, gli abbonati Disney+ sono aumentati a 116 milioni. Secondo i dati di FactSet, gli analisti prevedono in media che ci saranno 115,2 milioni di utenti alla fine del trimestre.

In una dichiarazione che annuncia i risultati, Chapek ha dichiarato: “Eravamo in una posizione forte alla fine del terzo trimestre e siamo rimasti soddisfatti della traiettoria aziendale dell’azienda nelle sfide in corso della pandemia”.

Il fatturato del settore dei media in streaming, compresi i prodotti internazionali, è stato di 4,26 miliardi di dollari, in linea con la previsione media degli analisti di 4,27 miliardi di dollari.

La Disney aveva sperato che con la fine delle chiusure e delle restrizioni legate alla pandemia, parti dei suoi teatri e parchi a tema si sarebbero ripresi, ma le varianti delta in espansione avrebbero potuto ostacolare qualsiasi ripresa. La divisione di vendita di prodotti e parchi a tema Disney ha registrato un fatturato di 4,34 miliardi di dollari USA quando ha lentamente riaperto negli Stati Uniti e all’estero, un aumento rispetto a 1,07 miliardi di dollari USA un anno fa. La stima media degli analisti è di 3,9 miliardi di dollari.

L’industria cinematografica si è adattata alla nuova realtà: mentre il film entra nelle sale, una nuova versione viene messa in vendita su Disney+, ma questo ha portato a una lotta con la star Marvel Scarlett Johansson.Gli analisti vogliono sapere se la Disney rimanderà i film in uscita per evitare di dover fare affidamento sullo streaming anziché sulle entrate al botteghino, perché La Sony Pictures ha prodotto un film affiliato alla Marvel giovedì scorso, che è un sequel di “Venom”.

Chapek ha fissato le date di uscita per i due film in uscita: “Freeman”, che uscirà nelle sale venerdì, e il prossimo film Marvel dello studio “Shangzhi e la leggenda dei dieci anelli”, previsto per settembre. almeno quelli non saranno ritardati. Ma ha lasciato la possibilità di ritardi cinematografici in ritardo.

“La decisione di rilascio viene presa film per film in base alle condizioni del mercato globale e al comportamento dei consumatori”, ha detto Chapek durante la teleconferenza. “Continueremo a utilizzare tutte le opzioni disponibili, impareremo dalle intuizioni acquisite da ogni uscita e innoveremo di conseguenza, facendo sempre ciò che crediamo sia nel migliore interesse del film e dei nostri elettori”.

“Niente è scolpito nella pietra, perché il mercato cambia rapidamente, ma a un certo punto devi prendere una decisione e dire che questo è ciò che faremo, e questo è il nostro obiettivo finale… i nostri prossimi due titoli vieni fuori”, ha detto Chapek in risposta alle domande di follow-up degli analisti.

La divisione teatrale della compagnia (che include anche le vendite di home entertainment e le licenze di contenuti) ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, un calo del 23% rispetto allo scorso anno e inferiore alla stima media degli analisti di 2,07 miliardi di dollari. “Cruula” è l’unico nuovo film importante che la Disney ha lanciato in questo trimestre.

La maggior parte delle vendite della Disney sono le sue reti televisive, come ESPN e ABC. Il dipartimento ha registrato un fatturato di 6,96 miliardi di dollari, superiore ai 6,01 miliardi di dollari di un anno fa e superiore alla previsione media degli analisti di 6,65 miliardi di dollari.

La Disney non ha fornito previsioni per il quarto trimestre, ma ha fornito alcuni commenti, incluso il fatto che, nonostante la competizione con la copertura delle Olimpiadi di Tokyo, la performance di ESPN all’inizio del quarto trimestre è stata forte, ma ha affermato che l’utile operativo della divisione TV sarà di anno in anno declino.

Il Chief Financial Officer Christine McCarthy ha dichiarato: “Finora, le entrate pubblicitarie in contanti domestiche del quarto trimestre di ESPN sono attualmente superiori allo stesso periodo dell’anno scorso, ma tieni presente che questo confronto è dovuto ai vari COVID e ai periodi di tempo dell’anno precedente. L’impatto si complica.” Conference call. “Non forniremo una previsione per questo trimestre, ma il potenziale mercato della pubblicità sportiva è ancora forte per noi, soprattutto nel trimestre dei Giochi Olimpici”.

McCarthy ha anche sottolineato che, sebbene la Disney abbia dichiarato che non prevede di pagare dividendi o riacquistare azioni nella prima metà dell’anno, la società non tornerà immediatamente ai rendimenti degli investitori.

“Ci aspettiamo che dividendi e riacquisti di azioni facciano ancora parte della nostra strategia di allocazione del capitale; tuttavia, per ora, ci aspettiamo che quando torneremo a un ambiente operativo più normalizzato e il nostro rapporto di leva finanziaria tornerà ad essere più in linea con un singolo A credito Prima del livello del rating, non annunceremo dividendi né riacquisteremo azioni”, ha affermato McCarthy.

Quest’anno è cresciuto del 18%.