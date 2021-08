Dai frullati alla carne: le aziende britanniche combattono la carenza

I supermercati stanno riducendo la frequenza delle consegne ai negozi e dando la priorità ai prodotti più redditizi e facili da trasportare, poiché stanno lottando per risolvere la carenza che ha allarmato molte aziende britanniche.

Secondo i dirigenti del settore, finora i rivenditori sono stati in grado di risolvere i problemi di approvvigionamento.

Alcuni prodotti in alcuni negozi a volte sono esauriti, ma l’azienda evita qualsiasi impressione di una carenza totale che potrebbe innescare acquisti di panico.

Ma queste restrizioni stanno iniziando a colpire l’intera industria del Regno Unito, inclusi ristoranti, bar e grossisti, nonché gruppi sanitari e edili.

I frappè di McDonald’s sono l’ultima vittima di alto profilo in quanto la catena di fast food è stata costretta a ridurre i frappè e le bevande in bottiglia dai menu delle sue 1.250 filiali nel Regno Unito martedì a causa di un’interruzione della catena di approvvigionamento.

L’ultima settimana di Nando Chiusura 45 negozi A causa della carenza di pollo, il gruppo di bar Greene King ha riscontrato alcuni problemi di fornitura di bevande in Scozia e il City Pub Group ha esaurito il Prosecco. Novikov, un ristorante asiatico e italiano di fascia alta a Londra, ha affermato che sta lavorando duramente per procurarsi carne di manzo Wagyu.

“Questo è ovviamente molto più difficile”, ha detto Caroline Taylor, direttore generale di Novikov. “Dobbiamo essere più organizzati con i fornitori per assicurarci di ottenere forniture”.

Un dirigente esperto di vendita al dettaglio ha dichiarato: “Come rivenditore, se affronti il ​​problema della capacità ridotta, la prima cosa che smetterai di spedire a livello nazionale è l’acqua in bottiglia. Occupa molto spazio e ha margini di profitto molto bassi. “

Un altro ex dirigente del settore ha aggiunto: “Stai cercando di chiudere la complessità. Questo principalmente per ridurre le linee di prodotti invendibili. Puoi interrompere le attività promozionali che stimolano la domanda. Ma queste sono cose molto ostili ai clienti. “

Grandi aziende alimentari come il produttore di pollo 2 Sisters Food Group e l’azienda lattiero-casearia Arla hanno affermato che la mancanza di autisti di trasporto e personale di produzione (molti dei quali provenivano dall’UE prima della Brexit) ha già colpito l’offerta.

Milk & More, la più grande azienda di servizi di consegna di latte a domicilio nel Regno Unito e una divisione del gruppo lattiero-caseario tedesco Müller, ha affermato che sta “resumendo attivamente conducenti per affrontare le sfide future”, mentre Nando ha affermato di aver riaperto “la maggior parte” dei ristoranti, ma circa 20 i dipendenti stanno ancora aiutando i suoi fornitori ogni giorno.

Con l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus e la riapertura delle attività commerciali, la domanda di prodotti ha esacerbato questo problema.

Un sondaggio mensile condotto dall’organizzazione dei datori di lavoro CBI martedì ha mostrato che i livelli di inventario dell’industria al dettaglio del Regno Unito relativi alle vendite previste sono scesi a meno 21% di sottoofferta questo mese, il livello più basso da quando sono iniziati i record nel 1983.

“Il pericolo è che vengano fornite le cose sbagliate”, ha affermato l’esperto dirigente al dettaglio. “Gli autisti di solito riempiono i posti vacanti durante i periodi di punta o durante le vacanze. Molti di loro sono attualmente concentrati sulla fornitura di Amazon per il Black Friday, e poi si trasferiranno al supermercato per Natale”.

La carenza di materiali e manodopera si è estesa anche a settori come la sanità e l’edilizia.

In particolare, la mancanza di materiali da costruzione può portare a problemi a lungo termine. Shane Vinay, direttore del roofer londinese SV Roofing, ha affermato che i tempi di consegna per articoli come compensato e tegole in piombo sono stati estesi da pochi giorni a tre mesi o più, mentre i prezzi di prodotti come i listelli di legno sono triplicati.

“Dio sa, questo è il momento più costoso per qualsiasi ristrutturazione”, ha detto.

Clive Watson, presidente esecutivo del City Pub Group, ha affermato che questa carenza significa che per attività come i bar che sono stati chiusi per la maggior parte della pandemia, diventa impossibile rinnovare o aprire nuovi locali. .

“La gente è preoccupata per il pollo e il latte perché è molto popolare. La preoccupazione maggiore sono il personale e le strozzature nella costruzione”, ha detto Watson. “Ha ostacolato i nostri piani per aprire un nuovo bar. Non possiamo aprire un nuovo bar [in Swansea] Fino alla fine di settembre, questo significa che questa stagione ci mancherà completamente. “