Dai un’occhiata al più grande ETF di investimento sostenibile

importante

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha emesso un nuovo regolamento alla fine di ottobre 2020 che potrebbe limitare o annullare gli investimenti socialmente responsabili nei piani pensionistici. Sebbene la norma sia stata rivista per rimuovere i riferimenti espliciti ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), richiede ai fiduciari dei piani pensionistici di scegliere strategie di investimento basate esclusivamente su come queste strategie influenzano le prestazioni finanziarie. La sentenza potrebbe avere un impatto significativo su fondi e investimenti classificati come ESG e investimenti socialmente responsabili.