Dai un’occhiata più da vicino al trend delle grandi case

è chiamato”Dimora“Nel mercato immobiliare, queste case spaziose su piccoli appezzamenti di terreno in periferia sono diventate un po’ obsolete dopo la recessione del 2008 negli Stati Uniti, in parte a causa dell’esplosione del mercato immobiliare troppo gonfiato. Ma questa tendenza al ribasso ha non Quanto durerà, anche se le piccole case (come i cottage e le piccole case) torneranno ad essere popolari. Nel 2019, gli ultimi dati mostrano che la superficie media delle nuove case negli Stati Uniti è aumentata a 2.623 piedi quadrati. La dimensione di una casa di lusso è solitamente compresa tra 3.000 e 6.000 piedi quadrati o più.

Quando la pandemia di coronavirus, le grandi case, soprattutto nelle zone rurali con strutture all’aperto come piscine e terrazze, erano molto richieste. Inoltre, poiché sempre più persone sono costrette a lavorare da casa e ad andare a scuola a distanza durante la pandemia, gli uffici domestici e più spazi di gioco sono diventati attributi particolarmente desiderabili nelle case. Inoltre, possedere case di grandi dimensioni, in particolare case con bassi tassi di interesse, può trasformarsi in vendite redditizie.

In questo articolo, abbiamo esaminato il motivo per cui ad alcuni americani piacciono le grandi case e alcuni dei pro e dei contro della tendenza delle grandi case.

Punti chiave “McMansion” è un termine colloquiale che si riferisce a una casa enorme, a volte ostentata, prodotta in serie.

Negli Stati Uniti, la National Association of Home Builders riporta che la dimensione media della casa nel 1950 era di 983 piedi quadrati, nel 1970 era di 1.500 piedi quadrati e nel 2004 era di 2.349 piedi quadrati. La superficie media delle case di nuova costruzione nel 2020 è di 2261 piedi quadrati.

La tendenza della grande casa continua ad essere popolare negli Stati Uniti e molti acquirenti di case scelgono le strutture di fascia alta e gli ampi spazi interni in molte nuove case.

Gli svantaggi di McMansions includono il loro aspetto da biscotti, le comunità dense e i piccoli prati.

L’ascesa delle case di lusso

Dalla metà degli anni ’90, l’area media delle case di nuova costruzione è aumentata a passi da gigante.per il momento in cui Il tasso di proprietà della casa negli Stati Uniti raggiunge un picco del 69,2% Nel 2004, una casa di 3.000 piedi quadrati era considerata piccola quando è stata costruita.

Queste enormi nuove case si sono guadagnate il soprannome di “Mike’s Mansion” perché di solito sono in uno stile comune, disposte strettamente insieme su un terreno delle dimensioni di un francobollo, e Produzione di massa rapida——Proprio come il metodo di consegna fast food come suggerisce il nome. Tuttavia, il soprannome dispregiativo non ha danneggiato la loro popolarità. Non solo la casa è diventata più grande, ma anche i contenuti all’interno sono diventati più grandi. Nel 2004, circa il 40% delle nuove case aveva soffitti di 9 piedi.

I sistemi multipli di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria sono diventati comuni. Gli impianti di riscaldamento a due e tre zone sono di serie. Anche i mobili sono diventati sovradimensionati. I consumatori acquistano cose più grandi per riempire i loro mini palazzi, da stufe e frigoriferi di livello professionale a divani oversize più spessi.

Cosa sta guidando il trend delle big house negli Stati Uniti?

Vari fattori hanno promosso la tendenza degli acquirenti di case ad acquistare case di grandi dimensioni. Lo sviluppo di nuovi edifici e case enormi ha attratto famiglie che possono permettersi di avere spazi e servizi lussuosi.Aderire Il tasso di interesse annuale ha raggiunto un minimo storico, Il marketing attivo di case di fascia alta da parte dei costruttori di case e la pandemia di coronavirus hanno spinto tutti a entrare nelle loro case e le case più grandi sono benvenute dagli acquirenti.

Cosa ti offre la villa?

McMansions è tutto incentrato sullo spazio interno. La stanza è grande, il soffitto è alto, e così è il fattore “wow”.Questo Convenienza Per convincere le persone a scegliere il lusso ci sono molte finestre, un ampio atrio, enormi scale, tre o quattro garage, cucina gourmet, solarium, cabina armadio e un’enorme suite matrimoniale con vasca idromassaggio e doccia separata. Anche la dispensa walk-in in cucina, la lavanderia, la sala multimediale e l’home office sono nell’elenco. Anche porte da garage di grandi dimensioni (per ospitare veicoli di grandi dimensioni), caminetti a gas e grandi ponti sono caratteristiche comuni indispensabili.

Quello che la villa di Mike non ha

Pesare uno Interni di lusso Di solito a scapito dell’apparenza. Il design con lo stampino, i piccoli prati, i vicini fitti e il design elegante del garage grande quasi quanto la casa sono caratteristiche comuni della McManson suburbana.

Mattoni o stucchi costosi sono usati sulla parte anteriore della casa, e il rivestimento in vinile sui lati e sul retro è una caratteristica di design iconica che dirige l’elegante facciata verso la strada, mentre si utilizzano rivestimenti a basso costo altrove.

All’interno, lo standard del corso è un open space che di solito include un soggiorno formale e una sala da pranzo che viene utilizzata raramente. Sebbene l’aspetto sia magnifico, grandi finestre, soffitti alti, grandi stanze a due piani e grandi corridoi spesso comportano un’efficienza di riscaldamento e raffreddamento molto bassa e costi elevati. Inoltre, Associazione della comunità ristretta La capacità di aggiungere un tocco personale al prato anteriore è solitamente limitata.

La tendenza delle piccole case nel settore immobiliare è in una certa misura una risposta alla Grande Depressione e una forte opposizione a Mchausen.

Forte opposizione da parte di Mike Building

Non a tutti piacciono le case di lusso, da Los Angeles a Hampton a New York, i vicini arrabbiati, Pannello divisorioQuando i ricchi si sono trasferiti, i politici avevano già combattuto contro le case sovradimensionate che apparivano nelle comunità mature.

Man mano che i ricchi si avvicinano sempre di più alla città, ma non vogliono vivere nelle case più piccole e più vecchie che sono comuni all’interno dei confini della città, le case originali e i piccoli allevatori vengono demoliti e sostituiti da un quarto di acro di maniero. Per i critici, queste nuove case sembrano fuori luogo rispetto ad altri luoghi vicini e sono in conflitto con gli stili architettonici esistenti di altre proprietà.

Suggerimenti da seguire se decidi di diventare più grande

Una casa è probabilmente L’oggetto più costoso che compreraiSe stai pensando di trasferirti in una casa più grande, impara a prestare attenzione ai dettagli.

Posizione corretta

Inizia scegliendo la posizione giusta.L’acquisto di un immobile in un quartiere con case di dimensioni e stile simili non solo può aiutarti a evitare conflitti con i tuoi vicini, ma può anche Rendi la proprietà più attraente per la rivendita.

Allo stesso modo, la scelta di una proprietà con un po’ di terreno intorno fa molto per far sembrare la casa dov’è. Quando i costruttori costruiscono grandi case sulla stessa quantità di terreno, anche le comunità che cercano di limitare o vietare la costruzione di grandi case non avranno problemi.

Posizionamento in garage

Proprio come la dimensione della trama influisce sull’estetica dell’acquisto, così fa la posizione del garage. Il garage con ingresso laterale riduce al minimo l’impatto di tre o quattro garage affiancati e diluisce l’aspetto del “garage mahal”. Se non puoi scegliere un ingresso laterale, prendi in considerazione un design del garage integrato. Per i tuoi vicini o potenziali acquirenti, avere un enorme garage che sporge di fronte alla casa non è così attraente come un aspetto più discreto.

Efficienza energetica e materiali di qualità

Se stai costruendo una nuova casa, dovresti considerare Pratiche edilizie a risparmio energetico E la progettazione di nuovi edifici. Sistemi di riscaldamento e raffreddamento adeguati, illuminazione, finestre e materiali isolanti possono avere un impatto significativo sul costo a lungo termine della proprietà di una casa.

È inoltre necessario prestare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati per costruire la casa. Molte grandi case utilizzano materiali di alta qualità nella parte anteriore e materiali di bassa qualità altrove per risparmiare qualche dollaro. Il bellissimo esterno in mattoni o stucco si affaccia sulla strada, ma sui lati e sul retro vengono utilizzati rivestimenti in vinile. Di solito vale i soldi extra per rendere la casa completa.

Case di lusso e millennials

Secondo un rapporto del 2021 della National Association of Realtors, i millennial rappresentano la quota maggiore di acquirenti di case. Ma le case di lusso e i millennial non sono sempre un abbinamento naturale. La maggior parte delle case di lusso sono costruite in periferia, dove devi guidare per fare la spesa, andare a scuola o persino andare alla stazione ferroviaria per lavorare.

Da un punto di vista demografico, i millennial tendono a vivere in città percorribili a piedi e utilizzano mezzi di trasporto convenienti per andare e tornare dal lavoro. In generale, questo gruppo ha acquistato case più moderne o nuove. Alcuni rapporti hanno scoperto che sebbene i millennial affittino case nelle città, acquistano case nelle aree rurali da utilizzare o affittare come case per le vacanze. Il gruppo spera anche di utilizzare materiali sostenibili per costruire case più piccole ma ben strutturate, piuttosto che enormi colossi scadenti. Molte case di lusso costruite nel loro periodo di massimo splendore potrebbero richiedere costosi lavori di ristrutturazione per portarle nel 21° secolo.

Non tutte le grandi case sono considerate McMansion. Una gemma architettonica ben progettata può avere le stesse dimensioni della McMansion di un costruttore di stampini.

McMansions e McModerns

Il termine McMansion può ricordare alle persone case grandi, obsolete e ornate, alcune delle quali sono realizzate con materiali da costruzione di bassa qualità e rispettosi dell’ambiente. La somiglianza tra le case McModern è che sono state costruite da società di costruzioni piuttosto che progettate da architetti. Queste case di nuova costruzione sono progettate per riflettere e ripetere l’estetica moderna della metà del secolo, a volte ma non spesso utilizzando materiali sostenibili.

Queste case McModern coprono una vasta area e di solito sono costruite dopo la demolizione di McMansion in città vicine alla città come San Francisco o New York. McModerns sembra essere popolare tra i giovani acquirenti che sono tecnicamente consapevoli, istruiti e hanno i soldi per acquistare strutture e aree.

Come evitare le case di lusso

Se hai intenzione di costruire una nuova grande casa, ci sono molti modi per evitare di finire con McMansion. Lavorare con un architetto che conosce le dimensioni delle case nel tuo quartiere e in città può aumentare le possibilità che la tua casa si distingua in modo magnifico. L’utilizzo di materiali da costruzione sostenibili e di alta qualità aumenterà anche le tue possibilità di costruire una casa di lusso.

Se la tua proprietà è limitata, assicurati che la tua casa non sia costruita all’interno dei confini della proprietà come fanno molte McMansions.Questo aiuterà a bilanciare la tua casa con la proprietà su cui si trova. Solo perché molte case possono contenere 5.000 piedi quadrati o più non significa che tu debba usarlo.

Domande frequenti sulle grandi case

Perché le McMansions si chiamano McMansions?

McMansion è stato creato negli anni ’80 per descrivere case mal progettate, costose e grandi costruite da sviluppatori senza l’opinione di un architetto. Le case di lusso sono solitamente costruite nei distretti suburbani e molte case di lusso formano una comunità. Il nome deriva da McDonald’s, perché queste case sono solitamente prodotte in serie, sovradimensionate e costruite con materiali economici e omogenei.

Qual è la differenza tra Mansion e Mike Mansion?

La maggior parte delle ville reali sono progettate da famosi architetti che prestano molta attenzione ai dettagli esterni e interni. Le case di lusso si trovano solitamente in tenute ricche e sono costose. Una villa è solitamente una delle tante grandi residenze costruite da uno sviluppatore in un luogo specifico. I materiali utilizzati in McMansion potrebbero essere di scarsa qualità, anche se non è sempre così. Anche le case di lusso sono spesso costruite su piccole proprietà.

Di che dimensione è considerata una casa una casa?

La dimensione di McMansion varierà a seconda della posizione e dello sviluppatore e del costruttore. Non esiste una dimensione specifica per le case di tipo McMansion. In generale, queste case sono più grandi della superficie media delle case unifamiliari di nuova costruzione, che sono 2.261 piedi quadrati secondo i dati dell’U.S. Census Bureau nel 2020. La maggior parte delle case di lusso è di 3.000 o 5.000 piedi quadrati o più.

Linea di fondo

Sebbene la tendenza delle grandi case sia ancora molto popolare negli Stati Uniti, gli acquirenti hanno accettato anche le piccole case Piccola casa, Le case di lusso e le nuove case su larga scala sono molto richieste. La pandemia di coronavirus ha suscitato un nuovo interesse per le grandi case con uffici, più camere da letto, spazi di gioco e strutture all’aperto.

Le nuove tendenze architettoniche indicano che, sebbene McMansion possa essere impopolare, sono necessarie nuove case che richiedono un’attenta progettazione e costruzione e grandi impronte, ma gli acquirenti sono alla ricerca di case più raffinate che non abbiano il soprannome di McMansion.