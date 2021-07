DailyCoin balena attaccata da un piranha

Binance: una balena attaccata da un piranha



Binance Il più grande scambio di criptovalute al mondo ha ricevuto feroci critiche dai regolatori globali.

U.S. Internal Revenue Service, Dipartimento di Giustizia e Commissione sul trading di futures su materie prime È in corso un’indagine sulle operazioni di Binance negli Stati Uniti.

Agenzie di regolamentazione nel Regno Unito e in Giappone Avere asfissia L’operazione dello scambio richiede che richieda il consenso scritto prima di poter operare.

Il motivo della “soppressione” globale di Binance potrebbe essere la regolamentazione del settore delle criptovalute decentralizzato.

Fondato nel 2017, Binance ha conquistato il cuore degli utenti di criptovalute ed è diventato l’exchange di criptovalute più utilizzato al mondo. Il volume degli scambi giornalieri di Binance spesso supera i 10 miliardi di dollari, facendo impallidire concorrenti come Coinbase e Huobi Global.

Dal suo lancio, Binance è stato coinvolto in un tiro alla fune con i regolatori di tutto il mondo.

Negli ultimi mesi, le agenzie negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e in Thailandia hanno tutte avviato indagini sulla piattaforma e hanno soffocato le loro operazioni. Poiché Binance sta affrontando uno dei periodi più turbolenti della sua storia, gli esperti di criptovaluta sono fiduciosi che Binance lavorerà sodo per uscire dalla situazione.

Binance è sotto attacco negli Stati Uniti

Il rapporto instabile tra Binance e gli Stati Uniti ha portato alla creazione di Binance.US, una filiale di Binance che ha consentito di operare in alcune giurisdizioni negli Stati Uniti.Dopo che tre agenzie hanno avviato indagini, le turbolenze negli Stati Uniti hanno raggiunto il culmine: la Stati Uniti L’Internal Revenue Service, il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission.

In particolare, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia erano preoccupati che lo scambio fosse utilizzato come strumento per il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale, il che ha portato alla decisione finale di indagare su Binance Holdings Ltd..

Dopo che Binance ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che “ha funzionato per stabilire un solido programma di conformità che include principi antiriciclaggio”, ha confutato con forza le accuse di riciclaggio di denaro negligente.

Binance Holdings è anche indagata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per paura di consentire ai residenti statunitensi di negoziare derivati.

Installazione a pressione in tutto il mondo

Dopo che la Financial Conduct Authority ha annunciato il divieto all’exchange di condurre qualsiasi attività regolamentata nel Regno Unito, il cappio attorno al collo di Binance è diventato sempre più stretto.

Richiede inoltre che Binance mostri chiaramente le restrizioni di FCA sulla sua piattaforma. Allo stesso tempo, in Estremo Oriente, anche la Japanese Financial Services Agency (FSA) ha lanciato un severo avvertimento a Binance, dicendo che non ha il diritto di condurre affari nel paese.

In conformità con le rigide normative dell’Ontario Securities Act, l’exchange ha recentemente annunciato la sua decisione di chiudere le sue operazioni in Ontario.

L’annuncio affermava che “Binance non può più fornire servizi agli utenti in Ontario” e raccomandava agli utenti di chiudere tutte le posizioni attive prima del 31 dicembre 2021.

d’altro canto

Nonostante la sua vasta scala, Binance ha dimostrato di essere veloce e sensibile nel prendere decisioni importanti, e queste decisioni gli sono utili Crescere E sopravvivere.

Binance ha già dimostrato la sua capacità di cambiare la sua Sede centrale E la sua struttura aziendale per soddisfare i requisiti normativi.

Binance può resistere alla tempesta?

Una grande domanda nella mente degli appassionati di criptovalute è se Binance può resistere a tali shock normativi. Una cosa rimane un chiaro segno di speranza: Binance è guidato da una leadership dinamica, che è un enorme vantaggio in tempi così turbolenti. L’enorme scala di Binance e la sua influenza globale aiuteranno anche la sua sopravvivenza.

A causa dell’enorme volume di transazioni giornaliere, gli esperti ritengono che Binance sia troppo grande per fallire, ma per superare la tempesta, è necessario apportare alcune modifiche.

Per mantenere un buon track record dei regolatori, Binance dovrà adeguare e regolare le sue impostazioni. L’intera comunità ha osservato con grande interesse l’evolversi della situazione.

