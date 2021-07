DailyCoin La storia del token di gioco che sale alle stelle quando tutti gli altri token sono stagnanti

Axie Infinity: la storia dei token di gioco che salgono alle stelle quando tutti gli altri token sono stagnanti



La modalità di gioco per fare soldi ha creato una nuova era dei giochi digitali.

Il prezzo del token nativo AXS di Axie Infinity ha superato le principali criptovalute come BTC ed ETH.

Axie Infinity sta generando un nuovo boom digitale perché crea un’economia di gioco NFT in forte espansione.

Giocare per fare soldi crea nuove opportunità finanziarie per gli utenti nei paesi in via di sviluppo.

NFT è diventato molto popolare nel 2021 e un’opera d’arte digitale di Beeple è stata venduta per 69 milioni di dollari. L’insostituibilità delle risorse digitali trasferisce la proprietà dagli sviluppatori agli utenti finali. Le NFT, indipendentemente dal loro formato multimediale, sono state ampiamente messe in discussione, ma forniscono un nuovo modo per mantenere la proprietà digitale. Axie Infinity è un gioco blockchain che genera entrate attraverso i giochi e sta rimodellando il gioco attraverso una “vera economia in-game” che supera qualsiasi cosa in passato.

I giochi NFT hanno trovato il loro posto

Blockchain è sempre stata una tecnologia liberale. Nei giochi, la promessa della proprietà digitale sfugge ai metodi di controllo degli sviluppatori di giochi. Xiao Yi, presidente non esecutivo di Animoca Brands, ha sottolineato che man mano che il movimento digitale diventa sempre più importante, gli utenti si rendono conto dell’importanza di passare a un’economia di proprietà. Inoltre, Siu, che ha investito in Sky Mavis, la società madre di Axie Infinity, prevede di poter fare soldi attraverso i giochi blockchain distribuendo anche “beni unici”.

Axie Infinity introduce un nuovo modello di gioco, diverso dall’attuale modello freemium, l’azienda guadagna entrate vendendo ricompense in-game. Al contrario, il modello di gioco per guadagnare entrate dai giochi è costruito sull’infrastruttura NFT, in cui i giocatori possono giocare, allevare, combattere e scambiare Axies. Axie Infinity ha somiglianze con CryptoKitties nel 2017, ma è costruito in un ambiente più interattivo.

Axie Infinity è un gioco blockchain che premia i partecipanti. I giocatori possono partecipare alle modalità di gioco PVP e avventura per guadagnare gettoni SLP. AXS è un token di governance nativo e SLP è necessario per coltivare Axies. Inoltre, l’ecosistema ha promosso un meta-universo interattivo in cui i giocatori possono esplorare Lunacia, che consiste in più trame immobiliari, simili al meta-universo di Decentraland.

d’altro canto

NFT è ancora speculativo e i giocatori acquistano Axies per entrate aggiuntive.

Axie Infinity ha un’alta barriera all’ingresso perché richiede ai giocatori di vendere 3 Axies sul mercato per aderire.

Il gioco potrebbe trasformarsi in un nuovo schema Ponzi perché offusca il confine tra gioco e finanza.

Ambiente per fare soldi

Il rapporto mostra che il meta universo basato su NFT aggiunge sostanza all’economia digitale. Play To Earn ha pubblicato un video che documenta una comunità di gioco nelle Filippine e la sua motivazione economica per la partecipazione ai giochi. Alcuni giocatori guadagnano più soldi giocando che facendo il lavoro quotidiano. Inoltre, la modalità di gioco di Axie offre possibilità senza precedenti per le persone gravemente colpite dal Covid.

Le risorse finanziarie ottenute da Axie non hanno corso legale, ma come hanno detto i giocatori, scambieranno i token AXS come ETH ed ETH come contanti. Sebbene Axie Infinity abbia un’alta barriera all’ingresso, dal momento che il prezzo di AXS è salito di oltre il 700% a un massimo di oltre $ 29, i primi utenti hanno beneficiato molto dell’ingresso nel gioco.

La nuova tecnologia porta più speculazioni. Trascendere il mondo digitale è inevitabile e piattaforme come Axie e Decentraland hanno sviluppato terre digitali utilizzate dagli appassionati di tecnologia. In un tweet, Kieran Warwick ha parlato di come ha ribaltato la terra acquistata nel mondo virtuale di Axie da $ 300 a $ 28.000. Questo comportamento è simile su tutte le piattaforme che dispongono di mercati digitali terrestri virtuali. I partecipanti a Metaverse utilizzano i loro acquisti esistenti per affittare spazi pubblicitari.

Sebbene il gameplay di base non sia ancora chiaro, vale la pena indovinare l’unicità di Axie se non si tratta solo di renderti un giocatore migliore. A novembre, Axie è stata venduta per 300 ETH, per un valore di circa $ 130.000. Ancora più importante, lo stesso esemplare è stato rimesso in vendita a un valore più alto di 250.000 dollari.

Le NFT hanno finalmente mostrato il loro valore?

Con l’attuale impennata dei prezzi dei token SLP e AXS, NFT è diventata gradualmente al centro dell’attenzione. Nonostante le transazioni di mercato siano indecise, AXS è salita alle stelle e ha raggiunto livelli record ogni giorno.Il presidente di Animoca Brands ha dichiarato che NFT “influirà sul nostro modo di lavorare, vivere e divertirci”.

Poiché il mercato NFT ha perso il 90% del suo valore di scambio dopo aver toccato un record a maggio, sono emerse ancora una volta le preoccupazioni per la fine della bolla. Gli NFT ad alto prezzo rappresentano il valore totale, ma un rapporto insostituibile sottolinea che gli NFT ad alto prezzo sono diminuiti, ma gli NFT a basso prezzo sono aumentati.

