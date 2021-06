Daimler scinderà la sua divisione di autocarri entro la fine dell’anno

Nel mercato degli autocarri, Daimler affronta concorrenti tradizionali come la svedese AB Volvo, la Volkswagen (OTC:) la Traton e la Paccar (NASDAQ:) Inc.

Il piano è stato annunciato a febbraio e mira ad aumentare l’attrattiva di Daimler come investitore focalizzato sul business delle auto elettriche di lusso, poiché il marchio Mercedes-Benz sfida Tesla (NASDAQ :) Inc, Porsche, BMW e altri l’azienda.

Il Chief Financial Officer Harald Wilhelm ha dichiarato ad Automotive Weekly ogni settimana: “Abbiamo fatto preparativi dettagliati per questo complesso progetto come previsto e speriamo di avere Daimler Trucks come società indipendente in borsa entro la fine di quest’anno. Quotata”.

