Danny Meyer: Se non vuoi essere vaccinato, “Puoi mangiare altrove”

“Se vuoi davvero non farti vaccinare, puoi mangiare altrove e puoi andare a lavorare altrove”, ha detto Meyer a Poppy Harlow della CNN giovedì. Ha aggiunto: “La chiamo una politica aziendale piuttosto che un’autorizzazione”.

Questa politica entrerà in vigore il 7 settembre. “Richiediamo a tutti gli ospiti di dimostrare di essere completamente vaccinati”, ha affermato un avviso pop-up sul sito Web, aggiungendo: “Anche il nostro team deve essere completamente vaccinato”.

Secondo il sito web del gruppo alberghiero, agli ospiti sarà richiesto di portare una “tessera vaccinale Covid-19 fisica, il pass Excelsior dello Stato di New York, un pass vaccinale fornito dallo stato in questione o una foto della tessera vaccinale da condividere all’arrivo. “

Il gruppo di Meyer si è unito a un Elenco crescente di aziende Poiché la variante Delta più tossica continua a diffondersi negli Stati Uniti, queste agenzie stanno implementando i requisiti e le normative sui vaccini.

Per molto tempo, il proprietario del ristorante è stato il leader di tendenza nel settore. Nel 2015 ha formulato una politica di non mancia nei 18 ristoranti dell’azienda e ha aumentato la paga oraria dei lavoratori. Questa politica è stata invertita durante la pandemia perché i ristoranti del gruppo hanno riaperto e l’azienda mirava a fornire maggiore assistenza finanziaria ai propri dipendenti. Meyer ha vietato di fumare nel suo ristorante nel 2003.

Union Square Hospitality Group gestisce ristoranti e attività per eventi a New York, Washington, DC e in altre città degli Stati Uniti. Il portfolio del gruppo include il famoso Union Square Cafe, che Meyer ha aperto a New York nel 1985.

Shake Shack, una catena di hamburger fast casual fondata nel 2004, non ha ancora formulato una politica sulla vaccinazione. “Shake Shack prenderà le decisioni appropriate a tempo debito”, ha detto.