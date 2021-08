Data Machine: le compagnie assicurative utilizzano l’intelligenza artificiale per rimodellare il settore

Prendi le medicine quando te lo dice l’app, fai esercizio e mangia bene. Finché “dimostri una buona conformità” e condividi i dati, ridurrai i rischi per la salute e i premi assicurativi.

Xie Guotong, capo scienziato sanitario presso la compagnia assicurativa cinese Ping An, descrive così la combinazione di servizi assicurativi e di “gestione delle malattie” digitali che fornisce ai pazienti con diabete di tipo 2. Con il supporto dell’intelligenza artificiale, questo è solo un esempio di un importante cambiamento nel settore.

L’intelligenza artificiale esamina i dati e mira a imparare come gli esseri umani, consentendo alle compagnie assicurative di generare profili di rischio dei clienti altamente personalizzati che si sviluppano in tempo reale. In alcuni mercati, viene utilizzato per migliorare o sostituire il tradizionale modello di premio annuale e creare contratti basati su fattori come il comportamento dei clienti.

In alcuni casi, le compagnie assicurative lo utilizzeranno prima per decidere se accettare o meno i clienti.

Root, una compagnia di assicurazioni auto quotata a New York, offre ai potenziali clienti Test di guida, Usa l’app per rintracciarli, quindi scegli se assicurarli. Ha detto che il comportamento di guida è anche il fattore numero uno nei prezzi delle politiche.

La startup britannica Zego è specializzata nella fornitura di assicurazioni per veicoli per i lavoratori della gig economy come gli autisti di Uber.L’azienda fornisce un prodotto in grado di monitorare i clienti dopo aver acquistato l’assicurazione e promette di fornire conducenti più sicuri a prezzi di rinnovo più bassi.

La teoria di tali polizze è che i clienti alla fine pagheranno un prezzo più equo per i loro rischi personali e le compagnie assicurative possono prevedere meglio le perdite. Alcune compagnie di assicurazione affermano che ciò offre loro anche maggiori opportunità di influenzare il comportamento e persino di prevenire il verificarsi di sinistri.

Cristiano Borean, chief financial officer di Generali, la più grande compagnia assicurativa italiana, ha dichiarato: “Il settore assicurativo si sta spostando da un sinistro dopo l’altro alla prevenzione”.

Da dieci anni Zhongli offre una polizza pay-by-driving, premiando i conducenti più sicuri con premi assicurativi più bassi. Nel suo mercato interno, fornisce anche feedback dei conducenti abilitati all’intelligenza artificiale nell’app e prevede di condurre piloti in altri paesi/regioni. “Tutto ciò che ti consente di interagire e ridurre i rischi è nel nostro interesse come compagnia di assicurazioni”.

Ma l’ascesa dell’assicurazione sull’intelligenza artificiale ha fatto temere ai ricercatori che questo nuovo modo di fare le cose causerà ingiustizie e potrebbe persino interrompere il modello di condivisione del rischio che è vitale per il settore, rendendo impossibile per alcune persone trovare un’assicurazione.

“Sì, non pagherai per i reclami dei vicini inclini agli incidenti, ma poi di nuovo, nessun altro pagherà per i tuoi reclami, solo tu”, ha affermato Duncan Minty, un consulente indipendente sull’etica del settore. Ha aggiunto che c’è il pericolo di “classificazione sociale”, cioè le persone che sono considerate a rischio più elevato non possono acquistare l’assicurazione.

Copertura basata sul comportamento

I prodotti assicurativi per il diabete di tipo 2 di Ping An sono supportati da AskBob, un “sistema di supporto alle decisioni cliniche” basato sull’intelligenza artificiale utilizzato dai medici di tutta la Cina.

Per i diabetici, l’intelligenza artificiale viene addestrata con dati che mostrano l’incidenza di complicanze come l’ictus. Analizza quindi la salute dei singoli clienti attraverso l’applicazione per sviluppare un piano di assistenza, che viene rivisto e adattato dal medico e dal paziente.

L’intelligenza artificiale monitora i pazienti tramite app e monitor della glicemia e perfeziona la sua previsione della probabilità di complicanze durante il processo. Se un paziente che acquista la relativa assicurazione segue il piano, prometterà un premio inferiore al momento del rinnovo.

Ma gli esperti di intelligenza artificiale si preoccupano delle conseguenze dell’utilizzo dei dati sanitari per calcolare i premi assicurativi.

Mavis Mahirori, ricercatore senior presso l’Ada Lovelace Institute, ha affermato che questo approccio “consolida l’idea che la salute non sia il benessere e la prosperità umani, ma qualcosa guidato da obiettivi e costi”.

Ha aggiunto che ciò potrebbe avvantaggiare coloro che sono connessi digitalmente e vivono vicino a spazi aperti e “la mancanza di regole chiare sulla definizione dei dati sanitari apre la porta agli abusi”.

L'”assicurazione intelligente” di Zego, come la chiama l’azienda, offre sconti ai conducenti registrati per la sorveglianza. Il suo modello di prezzo utilizza input misti, incluse informazioni come l’età e un modello di apprendimento automatico che analizza dati in tempo reale come frenate e svolte veloci. Zego ha affermato che una guida più sicura dovrebbe ridurre il costo degli aggiornamenti. Prevede inoltre di fornire feedback ai clienti tramite la sua app per aiutarli a gestire il rischio.

“Se hai firmato una politica di rinnovo mensile con noi, prenderemo in considerazione il monitoraggio con te nel tempo e ti mostreremo cosa puoi fare per ridurre i costi mensili”, ha affermato l’ufficiale capo della tecnologia della startup, l’ufficiale Vicky Wills.

Ha aggiunto: “Penso che questa sia una tendenza che vedremo sempre di più: le assicurazioni stanno diventando sempre più uno strumento proattivo di gestione del rischio, piuttosto che la precedente rete di sicurezza”.

Deviazione di monitoraggio

Tuttavia, gli attivisti avvertono che i dati possono essere presi fuori contesto: di solito ci sono buone ragioni per frenare duramente. Alcune persone si preoccupano delle conseguenze a lungo termine della raccolta di così tanti dati.

“La tua compagnia di assicurazioni utilizzerà la tua prossima foto su Instagram di un’auto potente come segno che sei un guidatore avventuroso? Potrebbero”, ha detto Nicolas Kayser-Bril, giornalista di AlgorithmWatch, un’organizzazione senza scopo di lucro che studia “la decisione automatizzata- fabbricazione.”

I regolatori sono chiaramente preoccupati che i sistemi di intelligenza artificiale possano incorporare la discriminazione.Una specie di documenti di lavoro Nel maggio di quest’anno, l’Eiopa, il più alto regolatore assicurativo dell’UE, ha dichiarato che le aziende dovrebbero “fare sforzi ragionevoli per monitorare e mitigare i pregiudizi nei dati e nei sistemi di intelligenza artificiale”.

Gli esperti affermano che quando l’intelligenza artificiale replica un processo decisionale umano intrinsecamente distorto o utilizza dati non rappresentativi, il problema si diffonderà.

Shameek Kundu, direttore dei servizi finanziari di TruEra, società che analizza i modelli di intelligenza artificiale, ha proposto quattro controlli per le compagnie assicurative: se i dati sono correttamente interpretati nel contesto; il modello è applicabile a diversi gruppi di persone; chiedere il permesso ai clienti in modo trasparente comunicazione; e se il cliente ritiene di essere stato abusato, può ricorrere.

Intercettazione di una frode

Anche le compagnie assicurative come Root utilizzano l’intelligenza artificiale per identificare false affermazioni, come il tentativo di Differenza spot Tra il momento e il luogo dell’incidente e le informazioni contenute nel sinistro.

Allo stesso tempo, fornitori di terze parti come Shift Technology in Francia forniscono alle compagnie assicurative un servizio in grado di identificare se la stessa foto (come un’auto danneggiata) è stata utilizzata per più reclami.

Anche Lemonade, che è quotata negli Stati Uniti, è un grande utilizzatore di AI. Il co-fondatore dell’azienda, Daniel Schreiber, ha affermato che l’assicurazione è “un’attività che utilizza i dati passati per prevedere eventi futuri”. “Più dati predittivi ha la compagnia di assicurazioni… meglio è.” Utilizza l’intelligenza artificiale per accelerare il processo e Riduci i costi di elaborazione dei reclami.

ma ciò Ha fatto scalpore sui social All’inizio di quest’anno, ha pubblicato un video su Twitter su come la sua intelligenza artificiale utilizza “indizi non verbali” per trovare segni di frode.

Lemonade ha successivamente chiarito che utilizza un software di riconoscimento facciale per cercare di scoprire se la stessa persona ha fatto più affermazioni con identità diverse. Ha aggiunto che non ha consentito all’intelligenza artificiale di rifiutare automaticamente le affermazioni e non ha mai usato “frenologia” o “aspetto” per valutare la personalità di qualcuno in base ai tratti o alle espressioni facciali.

Ma questo incidente delinea le preoccupazioni sulla creazione da parte del settore di ritratti dei clienti più dettagliati.

“La gente spesso chiede quanto sia etica l’intelligenza artificiale dell’azienda”, ha detto Minty. “Quello che dovrebbero chiedere è quanto l’etica sia considerata da coloro che progettano l’intelligenza artificiale, forniscono dati e li usano per prendere decisioni”.