Decentraland (MANA): aggiornamento del prezzo DailyCoin, sviluppo recente, community, eventi futuri

Decentraland (MANA): aggiornamenti sui prezzi, sviluppi recenti, comunità, eventi futuri

Decentraland sta plasmando il ruolo del meta-universo nell’interazione digitale dell’utente

Un nuovo protocollo di comunicazione fornirà ai giocatori di Decentraland un raggio di comunicazione più ampio.

Coca-Cola, un’impresa globale (codice della borsa di New York:alto) sta sfruttando l’influenza di Decentraland per diversificare i suoi canali di commercializzazione.

Costruire e riempire il metaverso virtuale sembra essere una pagina di un libro di fantascienza. Tuttavia, Decentaland e altri protocolli blockchain stanno già costruendo infrastrutture per il mondo virtuale. Allo stesso modo, Facebook (NASDAQ:FB) Ha annunciato che cercheranno di sviluppare “Internet di nuova generazione” perché l’azienda vede il mondo virtuale come “l’ultima espressione della tecnologia sociale”. Prima di questo, Decentraland stava promuovendo l’innovazione blockchain di Metaverse.

Evoluzione e sorprese al massimo

Il valore proposto da Decentraland è creare un ambiente che imiti le nostre interazioni quotidiane nel mondo digitale. La loro soluzione è sviluppata attraverso la tecnologia blockchain. Ben Piven di Al Jazeera ha affermato che la crescita del settore NFT ha aiutato l’accordo a diventare “l’investimento di terreni virtuali più sviluppato e in più rapida crescita”. Un pezzo di terra ha battuto il record ed è stato venduto per US $ 913.228.

La proprietà della terra non è l’unico incentivo per l’utente per Decenrealanad. L’accordo ha cambiato radicalmente il modo in cui si verificano le interazioni digitali e ha contribuito a sviluppare una società digitale che riflette l’attuale società offline.

Le aziende globali riconoscono che la realtà virtuale è un luogo per la costruzione di comunità, specialmente nella Generazione Z. Pertanto, Coca-Cola ha lanciato il suo primo NFT, chiamato “Friendship Box” attraverso l’evento Yuan Festival. Ogni risorsa digitale nella confezione può essere utilizzata o indossata in Decentraland. Inoltre, la NASA utilizzerà il protocollo Decentraland per ricreare l’atterraggio dell’Apollo 11 e contribuire a “portare l’eccitazione di una nuova generazione di persone nello spazio”.

Inoltre, come parte della Decentraland Art Week, l’artista australiana Alison Wonderland ha lanciato un evento su Decentraland dopo To The Moon, che è un evento più comune nell’accordo. Alison Wonderland ha seguito un progetto blockchain chiamato WonderQuest, in cui NFT Dragon Egg consente l’interazione nel “regno fantasy virtuale”.

Inoltre, l’accordo ha visto anche marchi più noti visitare NFT e utilizzare Decentraland per creare visibilità. Durante la Decentraland Art Week, Playboy e SuperRare hanno collaborato a NFT e TrustSwap è diventata la prima rete decentralizzata a stabilire una sede virtuale a Decentraland.

d’altra parte

Decentraland non è l’unica blockchain che crea metaverse, perché anche altri protocolli (come The Sandbox) si rivolgono a mercati simili.

Prima che NFT creasse la mentalità della corsa all’oro, i sostenitori della blockchain non prendevano in considerazione Metaverse.

Solo quando le aziende tecnologiche globali vedranno il loro valore, l’immersione completa nel metaverso entrerà in gioco.

Suggerisci più interazione

Decentraland ha proposto un aggiornamento al protocollo di comunicazione per migliorare l’interazione dell’utente. Dal lancio di Decentrland, ai giocatori che entrano nel Metaverse è stato impedito di interagire con un “piccolo gruppo” di giocatori sulla stessa rete. L’imminente aggiornamento supporterà comunicazioni più ampie per creare un mondo scalabile, come la promozione di festival digitali più grandi.

Secondo il post sul blog di Decentraland, l’aggiornamento di Archipelago cambia la struttura di codifica da livello a isola di comunicazione. La differenza è che l’isola prenderà in considerazione la posizione dell’utente, consentendo ai giocatori di interagire in tutto il mondo quando si spostano da un luogo all’altro. Pertanto, puoi interagire con le persone nella tua zona e le regole di comunicazione preesistenti non limiteranno i giocatori.

Comunità

Decentraland riflette la necessità della società di muoversi verso la realtà virtuale. In Decentraland, si presume che gli utenti possano svolgere molte attività sociali. Inoltre, la piattaforma crea anche un mercato in cui gli utenti possono acquistare, vendere e scambiare NFT, creando incentivi economici unici e personalizzati per le immagini virtuali.

Secondo i dati di CoinMarketCap, l’attuale prezzo di transazione di MANA, la valuta locale dell’accordo, è di $ 0,703, ovvero il 55% in meno rispetto al suo massimo storico di $ 1,63. Inoltre, poiché sempre più aziende continuano a vedere Decetraland come qualcosa di più di un semplice pilota blockchain, si prevede che la rete cresca.

