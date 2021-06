Definisci le azioni di questa settimana – shareandstocks.com

I clienti di Amazon sonoNon l’unico ad agire Nell’evento annuale Prime Day dell’azienda, Si tiene il lunedì e il martedìAnche i concorrenti. Target ha tenuto l’evento “Deal Days” da domenica a martedì e Walmart ha tenuto l’evento “Deal for Days” che si è concluso mercoledì. Con l’aumento delle attività di riduzione dei prezzi di Amazon, cresce anche la sua importanza per i concorrenti che vogliono approfittare del boom dello shopping. I saldi estivi sono progettati per creare un aumento delle entrate per i rivenditori quando le vendite rallentano durante l’anno.

Miglior acquisto l’azienda

E altri hanno anche promosso attività di vendita. Martedì il prezzo obiettivo delle azioni è aumentato dell’1,5%.