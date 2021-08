Definizione del campo d’onda

Cos’è Tron: Panoramica

TRON è un Blockchain-Basato su una piattaforma digitale decentralizzata, ha una propria criptovaluta, chiamata Tronix o TRX. Tron è stata fondata nel 2017 dall’organizzazione no-profit di Singapore Tron Foundation per ospitare un sistema di intrattenimento globale per condividere contenuti digitali in modo conveniente.

Tron è stato inizialmente venduto principalmente in Asia, e ora è diventato globale. Ad agosto 2021, la piattaforma ha più di 50 milioni di account.

Tron è stata fondata dall’attuale CEO Justin Sun e ha uffici a Singapore e San Francisco. Sun è nata nel 1990 ed è anche CEO di BitTorrent, un programma di condivisione di file. Si dice che sia un discepolo del magnate cinese Jack Ma.

Tron è una piattaforma digitale basata su blockchain che ospita principalmente applicazioni di intrattenimento.

Ha una propria criptovaluta interna chiamata Tronix o TRX.

TRX è al 31° posto nella capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

Capire TRON

Tron utilizza le caratteristiche della blockchain e peer to peer (P2P) La tecnologia Internet elimina gli intermediari e consente ai creatori di contenuti di vendere le proprie opere direttamente ai consumatori. Gli sviluppatori di software utilizzano il linguaggio di programmazione Solidity per creare applicazioni ospitate sulla piattaforma Tron.

La valuta utilizzata sulla rete è Tronix o TRX. Gli utenti della rete utilizzano TRX per pagare direttamente i creatori di contenuti per accedere alle loro applicazioni. I creatori di contenuti non pagheranno commissioni di transazione a Tron. (Anche le transazioni TRX sulla piattaforma sono gratuite.)

Gli utenti possono archiviare le proprie risorse crittografate in portafogli desktop, mobili o hardware.

Tron e la blockchain di Ethereum

La struttura della rete Tron è stata Piattaforma EthereumE utilizza alcuni degli stessi elementi costitutivi di base, come applicazioni decentralizzate (dApp), contratti intelligenti e token. In effetti, è stato criticato per “andare troppo lontano” per prendere in prestito piuttosto che costruire le basi della sua piattaforma.

Ci sono segnali che Tronix ed Ethereum stanno diventando concorrenti nel business dei trader di criptovalute. Meno di un mese dopo che Tron ha lanciato il suo supporto, la fornitura di USD Coin, una criptovaluta ancorata al dollaro USA, circolata su Tron ha superato i 108 milioni di dollari USA.

Coindesk ha riferito nel luglio 2021 che questo “potrebbe essere un altro segno che i trader di criptovalute si stanno rivolgendo sempre più alle blockchain, che forniscono commissioni di transazione più economiche a un ritmo più veloce rispetto a Ethereum”.

Secondo i dati di CoinRanking.com, a partire dal 5 agosto 2021, TRX è al 31° posto nella capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Il suo prezzo è di 0,0705 dollari USA e il valore di mercato è di 4,66 miliardi di dollari USA. Il prezzo più alto nella storia della giornata è stato di $ 0,2180.

Il potenziale di Tron

La creazione di Tron è una sfida diretta all’industria dei media, compresi i giganti del web come Amazon e Netflix. Il suo slogan è “rete decentralizzata” e il suo obiettivo è escludere gli intermediari aziendali dal processo di consumo dei media.

Oltre all’attuale boom delle criptovalute, il suo successo futuro dipenderà sicuramente almeno in parte dalla qualità della programmazione che offre agli utenti.

Investire in criptovaluta e altri prodotti di monete iniziali (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo. Questo articolo non è Investopedia o la raccomandazione dell’autore di investire in criptovaluta o altre ICO. Poiché la situazione di ogni persona è unica, dovresti sempre consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni qui contenute.