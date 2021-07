Definizione del modulo di domanda di mutuo 1003

Che cos’è una richiesta di mutuo ipotecario 1003?

La richiesta di mutuo 1003, nota anche come domanda di prestito residenziale unificato, è un modulo standard utilizzato da quasi tutti gli istituti di credito ipotecario negli Stati Uniti.Questo modulo base o modulo equivalente 65 viene compilato dal mutuatario quando richiede un prestito MutuoSebbene alcuni istituti di credito possano utilizzare altri moduli o semplicemente accettare informazioni di base sul proprio stato finanziario, tipo di proprietà e valore forniti dal mutuatario, la stragrande maggioranza dei prestatori si affida al modulo 1003.

La Federal National Mortgage Association e la Federal Home Loan Mortgage Corporation richiedono l’acquisto di mutui da istituti di credito.

L’applicazione farà domande sull’occupazione, sul reddito, sui beni e sui debiti del mutuatario e chiederà informazioni sulla proprietà.

Il modulo 1003 viene solitamente compilato due volte durante la procedura di mutuo: una volta alla domanda iniziale e una alla fine.

1003 modulo richiesta prestito

Il modulo di richiesta di prestito 1003, noto anche come domanda di prestito residenziale unificato, è composto da Associazione nazionale federale dei mutuiO Fannie Mae, come la forma standardizzata dell’industria.Fannie Mae e i suoi fratelli Federal Home Mortgage Corporation., o Freddie Mac, è una società di prestiti creata dal Congresso degli Stati Uniti per mantenere la liquidità del mercato dei mutui.

Fannie Mae e Freddie Mac acquistano prestiti ipotecari da singoli istituti di credito e detengono i prestiti nei propri portafogli di investimento o li vendono ad altre entità come parte dei prestiti. Titoli garantiti da ipoteca (MBS)Vendendo prestiti ipotecari al consumo a queste entità garantite dal governo federale, i finanziatori mantengono la liquidità di cui hanno bisogno per continuare a fornire nuovi prestiti.

I prestiti ipotecari devono essere registrati secondo le modalità prescritte da Fannie Mae e Freddie Mac. Poiché entrambi richiedono il modulo 1003 (o il modulo 65 equivalente a Freddie Mac) per qualsiasi mutuo che stanno valutando di acquistare, i finanziatori utilizzano il modulo appropriato all’inizio invece di cercare di rimuovere le informazioni da un modulo proprietario Trasferisci a quando è necessario vendere il mutuo , compila il modulo 1003.

In generale, il mutuatario deve compilare il modulo 1003 due volte durante l’operazione di mutuo: una alla domanda iniziale e l’altra alla fine per confermare i termini del prestito.

Quali informazioni sono necessarie per il modulo 1003?

Il modulo 1003 è progettato per raccogliere tutte le informazioni necessarie a un creditore ipotecario per determinare se un potenziale mutuatario vale il rischio. Sebbene alcuni istituti di credito non abbiano bisogno di informazioni sull’occupazione per prendere in considerazione un nuovo mutuo, il modulo 1003 richiede almeno due anni di storia lavorativa, incluso il reddito mensile.

Il modulo 1003 richiede inoltre al mutuatario di registrare qualsiasi altro reddito familiare e fornire un elenco dettagliato delle sue attività e passività.

Le attività del mutuatario includono tutte le attività che possono essere utilizzate o liquidate per pagare il prestito:

Polizza di assicurazione sulla vita

Conti correnti e di risparmio

Azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento o altri investimenti

IRA, 401 (k) o conto pensionistico simile

Il prestatore deve anche conoscere eventuali altri debiti che il mutuatario potrebbe dover assumere (ad eccezione dei mutui), come prestiti auto, debito della carta di credito, prestiti studenteschi o conti di riscossione pubblici.

Se il mutuatario possiede qualsiasi altra proprietà, sia come investimento che come seconda casa, il modulo 1003 richiede la divulgazione di tali beni e di eventuali ipoteche ad essi correlati.

Inoltre, il modulo 1003 richiede informazioni sull’immobile che il mutuatario desidera acquistare con il nuovo mutuo.

1003 esempi di applicazione

La domanda di prestito ipotecario 1003 o domanda di prestito residenziale unificato è stata ridisegnata il 31 maggio 2021. Attualmente si compone di nove parti, come segue:

Sezione 1: Informazioni sul mutuatario. Ciò include le informazioni personali, lavorative e di reddito.

Parte 2: Informazioni finanziarie-Attività e Passività. Qui elenchi i tuoi risparmi e investimenti (compreso il nome dell’istituto finanziario e il numero di conto), nonché eventuali debiti in sospeso e altri obblighi finanziari, come alimenti o mantenimento dei figli.

Parte 3: Informazioni finanziarie-Immobiliare. Puoi elencare qui qualsiasi altra proprietà che possiedi attualmente e la proprietà che devi loro (se presente).

Sezione 4: Informazioni su prestiti e proprietà. Qui descrivi la proprietà che stai cercando di ipotecare. Se si tratta di una proprietà in affitto, il modulo ti chiederà quanto affitto mensile vuoi ottenere.

Sezione 5: Dichiarazione. Questa pagina pone una serie di domande sulla proprietà, su come la paghi e su altri aspetti delle tue finanze.

Sezione 6: Conferma e accordo. Questa è la pagina che firmi per certificare che le informazioni fornite sono accurate e autorizzare il prestatore a condurre controlli sul credito e altre indagini.

Sezione 7: Servizio militare. Se hai prestato servizio attualmente o in precedenza nelle forze armate degli Stati Uniti (o hai prestato servizio nel coniuge deceduto), indicalo qui.

Sezione 8: Informazioni demografiche. Questa sezione chiede informazioni sulla tua razza, etnia e sesso. La legge federale richiede che queste domande compaiano nella domanda, ma sono facoltative per il richiedente e puoi indicare che non vuoi rispondere.

Sezione 9: Cedente di prestito. Questa è la parte compilata dal prestatore.