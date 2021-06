Definizione del punto base (BPS)

Punto base Clausola percentuale 1 0,01% 10 0,1% 50 0,5% 100 1% 1.000 10% 10.000 100%

Converti punto base in percentuale

Il modo più semplice per convertire un punto base in forma percentuale è semplicemente moltiplicare il numero di punti base per 0,0001, che rappresenterà la percentuale in forma decimale. Ad esempio, se vuoi convertire 384 punti base in percentuali, moltiplica 384 per 0,0001. Questo ti darà 0,0384, che è 3,84% (0,0384 x 100).

Comprendi il punto base

Questo Calcolo Può anche essere invertito per determinare il numero di punti base rappresentati dalla percentuale, semplicemente dividendo la percentuale (in forma decimale) per 0,0001. Ad esempio, se il tasso di interesse dell’obbligazione aumenta del 2,42%, un individuo dividerà 0,0242 (2,42%/100) per 0,0001 per ottenere 242 punti base.