Definizione di assicurazione legale personale

Che cos’è l’assicurazione legale personale?

L’assicurazione legale personale, nota anche come “assicurazione di servizi legali di gruppo” o “servizi legali prepagati”, mira a rendere i servizi legali più convenienti. Tuttavia, questa non è una vera assicurazione. Questo è un piano di sconti.

Punti chiave L’assicurazione legale personale è un piano di sconti per i servizi legali.

Alcuni datori di lavoro offrono questo piano come vantaggio opt-in.

Il contenuto coperto varia a seconda della società che fornisce il servizio.

Ci sono alcune restrizioni, come essere limitati agli avvocati della rete o non fornire consulenza in materia di affari.

Questi piani sono relativamente economici, ma questo deve essere bilanciato con i limiti dei piani.

Come sottoscrivere un’assicurazione legale personale

Diversa è la copertura offerta dalle singole compagnie assicurative legali. Inoltre, se ottieni un’assicurazione legale personale tramite il tuo datore di lavoro (molte grandi aziende la offrono come vantaggio opzionale ai dipendenti), tieni presente che il tuo datore di lavoro può personalizzare l’assicurazione disponibile per i suoi dipendenti. Per questi motivi, i dettagli del piano dipenderanno dai servizi forniti dalla compagnia assicurativa e dai servizi forniti dal tuo datore di lavoro. Puoi anche acquistare tu stesso un piano personale.

Quando utilizzi un avvocato in rete, l’assicurazione legale personale può darti diritto a usufruire di riduzioni delle commissioni di servizio non coperte dal piano. Ad esempio, potresti ottenere uno sconto del 25% o più per i servizi non coperti. Alcuni piani assicurativi legali personali forniscono servizi correlati, come la consulenza fiscale di professionisti fiscali. Alcuni piani non riguardano solo il dipendente, ma anche il coniuge e i familiari.

Se hai bisogno di consultare un avvocato di persona, l’assicurazione legale personale coprirà l’intero costo della tariffa oraria che l’avvocato consulta per te e non lo pagherai di tasca tua.A differenza dell’assicurazione sanitaria, non c’è Co-pagamento o FranchigiaL’assicurazione includerà anche le spese legali per la preparazione o la revisione di documenti, come ad esempio Direttiva medica anticipata e Autorizzazione alle cure medicheIl piano può anche fornire un contatto illimitato con gli avvocati tramite un numero verde e puoi chiamare i servizi di sottoscrizione per chiedere aiuto.

Se il tuo datore di lavoro fornisce un’assicurazione legale personale, avrai l’opportunità di registrarti al momento dell’assunzione e quindi registrarti di nuovo durante il periodo di iscrizione aperto ogni anno. Dopo la registrazione, puoi cancellarti in qualsiasi momento, ma puoi modificare la copertura solo durante il periodo di registrazione pubblica. A meno che non cancelli, rimarrai automaticamente registrato ogni anno. Se il tuo datore di lavoro non fornisce un’assicurazione legale personale come vantaggio, puoi acquistare tu stesso un’assicurazione personale. La copertura del piano potrebbe non essere così completa come quella fornita dal datore di lavoro.

Il costo mensile dell’assicurazione legale personale difficilmente influirà sul tuo budget. Ad esempio, la California fornisce un’assicurazione per circa $ 10 al mese e, se paghi in anticipo per un anno, LegalZoom offre un piano di costi simile.

articoli di attenzione speciale

Come per l’assicurazione sanitaria, c’è un numero limitato di fornitori tra cui puoi scegliere nell’ambito del tuo piano di assicurazione legale personale. Puoi scegliere di utilizzare un avvocato esterno alla rete, ma invece di pagare direttamente all’avvocato, potresti dover pagare in anticipo e quindi presentare una richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa.

Il piano può corrispondere ai tuoi avvocati esterni alla rete l’importo normalmente pagato agli avvocati interni alla rete e sarai responsabile di eventuali discrepanze. Devi assicurarti di comprendere le restrizioni del piano sulle spese legali fuori rete, in modo da non incorrere in fatture che non puoi pagare.

Mentre alcuni piani pubblicizzano che i partecipanti possono ottenere sconti sui servizi non coperti, alcuni avvocati addebiteranno una tariffa oraria più elevata per compensare lo “sconto” che dovresti ottenere per iniziare o contrassegnare altri servizi che ti addebitano. Anche per i servizi di sottoscrizione e gli avvocati in rete, puoi comunque pagare di tasca tua alcune spese relative ai servizi legali di cui hai bisogno, comprese le spese di presentazione dei documenti, le spese di cronista e le spese di perito.

Alcuni servizi sono completamente esclusi e non avrai alcuna copertura. Se il tuo datore di lavoro ti fa causa, il piano offerto dal tuo datore di lavoro non ti aiuterà a citare in giudizio il tuo datore di lavoro o a difenderti.Se hai un problema Retribuzione dei lavoratori o Compenso di dissocupazione, Potresti non essere in grado di chiedere aiuto ai servizi legali previsti. Non ti aiuterà ad andare al tribunale per le controversie di modesta entità o a presentare un’azione legale collettiva. Se ti ritrovi coinvolto in una causa coperta da un’altra polizza assicurativa (come il proprietario della casa o l’assicurazione auto), la tua assicurazione legale personale non si applicherà.

Inoltre, l’assicurazione legale personale non include la consulenza in materia di affari. Se hai bisogno di un avvocato che ti aiuti ad avviare una piccola impresa o che ti aiuti a gestire gli inquilini difficili in una proprietà in affitto di tua proprietà, devi assumere un avvocato tu stesso. Inoltre, non è possibile utilizzare l’assicurazione legale personale per intentare una causa avventata. Non sorprende che non sarai in grado di utilizzare la tua assicurazione legale personale dopo esserti ritirato dalla società che fornisce il piano o essere licenziato. Tuttavia, se inizi a lavorare con un avvocato attraverso il piano prima di andare in pensione o diventare disoccupato, la tua polizza potrebbe coprire il resto del caso. Altre esclusioni includono questioni che coinvolgono leggi estere (non statunitensi) e questioni che coinvolgono altri membri del team di pianificazione. In altre parole, potresti non essere in grado di utilizzare il piano per citare in giudizio i tuoi colleghi.

Limitazioni dell’assicurazione legale personale

Inoltre, i singoli piani assicurativi legali dividono diversi tipi di servizi legali in diverse categorie e potrebbero esserci restrizioni sul numero di servizi coperti dal piano in ciascuna categoria. Ad esempio, per utilizzare servizi legali “preventivi”, come la revisione del testamento da parte di un avvocato, il piano potrebbe coprire un’ora di servizio per trimestre solare.

Secondo alcuni piani, è possibile utilizzare solo ogni tipo di assicurazione per polizza all’anno. Ciò significa che il piano potrebbe pagare per l’avvocato per preparare il tuo testamento, ma non pagherà per tuo marito. Oppure, se sei accusato di due reati entro un anno, il tuo piano coprirà solo le spese legali per il tuo primo reato.

Alcuni piani prevedono anche un periodo di attesa, il che significa che devi aderire al piano per alcuni mesi prima di poter utilizzare determinati servizi.Questo periodo di attesa serve a prevenire Azzardo morale, Le persone cercano di evitare di registrarsi per l’assicurazione prima di averne davvero bisogno. Tuttavia, alcune polizze non prevedono alcun periodo di attesa e ti consentono persino di utilizzare la polizza per risolvere problemi legali preesistenti, a condizione che tu non abbia collaborato con altri avvocati. Altre politiche stabiliscono che, a seconda che lo studio legale partecipante scelto sia disposto ad assumere il tuo caso, le circostanze passate possono o meno essere escluse.

La completezza del piano legale individuale varia da fornitore a fornitore. Prima di registrarti, assicurati di leggere le regole e capire cosa è coperto, cosa no e dove potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi. Ad esempio, il piano può coprire il costo del tempo impiegato dall’avvocato nel processo, ma non il tempo dedicato alla preparazione del processo. Queste ore saranno un costo enorme e dovrai pagarlo di tasca tua.