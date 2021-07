Definizione di rendita indice azionario

Intuizione del consulente

Scott Bishop, CPA, PFS, CFP®

STA Wealth Management Co., Ltd., Houston, Texas

Una rendita di un indice azionario è una rendita fissa il cui tasso di interesse è legato al rendimento di un indice (come l’S&P 500). Il tasso di crescita del contratto viene solitamente fissato annualmente dalla compagnia assicurativa che emette e garantisce il contratto.

Questi tipi di rendite hanno pro e contro, ma devono essere considerati potenziali problemi. Innanzitutto, sono complicati perché le compagnie assicurative utilizzano metodi diversi per calcolare i rendimenti dell’indice. In secondo luogo, le rendite degli indici azionari di solito non includono i dividendi reinvestiti nel calcolo dei rendimenti dell’indice, ma storicamente i dividendi hanno rappresentato quasi il 40% del rendimento totale del mercato. Infine, queste rendite di solito addebitano commissioni di riscatto elevate. In ultima analisi, ciò che conta è la compagnia di assicurazione e la garanzia di base.