Definizione di settore della gestione del benessere in farmacia

Qual è il settore della gestione dei benefici in farmacia (PBM)?

Società di gestione dei benefici della farmacia (PBM) as intermediario La cooperazione tra compagnie di assicurazione, farmacie e produttori garantisce che le compagnie di assicurazione e le compagnie di assicurazione abbiano costi dei farmaci inferiori. PBM negozia con farmacie e produttori di farmaci per ottenere sconti sui prezzi dei farmaci, quindi passa questi sconti alle compagnie assicurative per aumentare leggermente le tariffe dei farmaci o mantenere alcuni prezzi dei farmaci. abbuono Per garantire il profitto.

Punti chiave Il responsabile del welfare della farmacia negozia con il produttore del farmaco per ottenere uno sconto, quindi trasferisce i risparmi sui costi alla compagnia di assicurazione.

Queste aziende guadagnano aumentando i costi dei farmaci o mantenendo sconti parziali.

A partire dal 2020, i principali attori in questo settore includono CVS Health, Cigna, OptumRx di UnitedHealth Group e Humana Pharmacy Solutions.

La più grande critica a PMB è la mancanza di trasparenza nel suo modello di business.

Come funziona il settore della gestione del benessere in farmacia

A partire dal 2020, le società di Pharmacy Benefit Management (PBM) hanno generato entrate per oltre 449,12 miliardi di dollari reddito Per anno. A causa della crescita esplosiva dei costi dei farmaci nel corso degli anni, le compagnie assicurative si sono affidate maggiormente al PBM per controllare i costi.

Le compagnie assicurative si affidano a PBM per gestire i costi e PBM utilizza questo supporto per negoziare con i produttori di farmaci e richiedere sconti sui farmaci in cambio di mostrare i farmaci del produttore a milioni di clienti. Inoltre, PBM negozia contratti con le farmacie per creare una rete di farmacie al dettaglio per la distribuzione dei farmaci.

fonte: giornale di Wall Street

Come guadagna PBM?

PBM utilizza più fonti di reddito. Addebitano commissioni di servizio per la negoziazione con farmacie, compagnie assicurative e produttori di farmaci, elaborazione di prescrizioni e gestione di farmacie per corrispondenza. I contratti firmati con le più grandi compagnie assicurative possono cambiare rapidamente le prospettive di PBM, conferendole un enorme potere nelle negoziazioni con i produttori di farmaci e le farmacie. Non sorprende quindi che la concorrenza sia agguerrita: PBM si sforza di posizionarsi al meglio nelle trattative contrattuali con le compagnie assicurative.

Tale concorrenza ha portato a un gran numero di Bene Commercio in questo campo-unire Consentire al PBM di crescere in scala, aumentando così il suo potere negoziale. Economie di scala Spiega l’importanza delle fusioni e perché la maggior parte quota di mercato Attualmente lo occupano solo alcuni dei principali attori, ovvero CVS Health, Cigna, OptumRx di UnitedHealth Group e Humana Pharmacy Solutions.

Oltre alle operazioni di fusione e acquisizione tra PBM, vi sono state anche fusioni tra farmacie e PBM a causa della loro intrinseca Effetto sinergico Tra i due. Rite Aid ha acquisito EnvisionRX nel 2015 e CVS Caremark è stata a lungo in grado di accedere direttamente alla rete di farmacie al dettaglio di CVS.

Critiche ai Benefit Manager della Farmacia (PBM)

Come potrebbe implicare la natura pura dell’attività, il PBM è un obiettivo comune per le controversie e l’esame del governo. Come Terzo Negoziatori, molte delle loro attività commerciali sono opache, quindi PBM non sempre rivela sconti, sconti, dettagliati Conto O la percentuale di risparmio trasferita alla compagnia assicurativa.

I legislatori statali hanno spinto per una maggiore trasparenza e obblighi di divulgazione per regolamentare meglio queste società.Inoltre, c’è la pressione per far rispettare fiduciario Responsabilità per PBM, che richiederà loro di agire nel migliore interesse delle compagnie assicurative e dei piani assicurativi, simile a consulente finanziario‘Un obbligo legale di agire nel migliore interesse del cliente. Tutto ciò indica che l’industria PBM potrebbe essere regolamentata, il che potrebbe influire sulla redditività futura.