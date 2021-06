Definizione di sistema di baratto e sistema valutario

Share it

Sistema di baratto e sistema di valuta: panoramica

La principale differenza tra permuta Il sistema valutario è il sistema valutario che utilizza la cartamoneta concordata o la forma di moneta come sistema di scambio, piuttosto che scambiare direttamente beni e servizi attraverso il baratto.Entrambi i sistemi hanno i loro vantaggi e svantaggi, sebbene moneta Il sistema è più ampiamente utilizzato nell’economia moderna.

Punti chiave Le comunità locali hanno utilizzato un sistema di baratto, ma i progressi nella tecnologia e nei trasporti hanno consentito alla società moderna di barattare transazioni su scala globale.

Le transazioni di baratto hanno i loro limiti, che hanno portato alla creazione del sistema monetario.

La valuta funge da mezzo di scambio per risolvere le esigenze non corrispondenti relative al sistema del baratto.

Nelle prime civiltà, le merci reciprocamente concordate, come le pelli di animali o il sale, servivano come valuta in cui gli individui potevano scambiare beni e servizi.

La maggior parte dei paesi utilizza la moneta a corso legale nel sistema monetario.

Sistema del baratto

Dall’inizio della storia conosciuta, gli esseri umani hanno scambiato direttamente beni e servizi tra loro in un sistema commerciale chiamato baratto. La storia del baratto può essere fatta risalire al 6000 aC. Introdotto dalla tribù mesopotamica, il baratto fu adottato dai Fenici. I Fenici barattavano con persone provenienti da altre città dall’altra parte dell’oceano.

Tradizionalmente, il sistema del baratto viene utilizzato all’interno della comunità locale. Ad esempio, un contadino che ha uova e latte può scambiarli con un fornaio locale per ottenere una torta di compleanno e una pagnotta. Quindi il fornaio cuoce altro pane con latte e uova, e dà il pane all’elettricista come spesa per riparare il forno.

Oggi, i progressi nella tecnologia e nei trasporti consentono alla società moderna di condurre transazioni di baratto su scala globale.

Il baratto facilita la negoziazione, ma manca della flessibilità del sistema monetario.Molte piccole imprese accettano pagamenti non monetari per i loro servizi e Agenzia delle Entrate Ai fini del reporting fiscale, queste transazioni di baratto sono le stesse delle transazioni valutarie.

Sistema valutario

Il baratto ha dei limiti. Considera il fabbro della metropolitana che ha bisogno di due pagnotte di pane e il fornaio che ha bisogno di un servizio idraulico. Nessuno dei due ha ciò di cui l’altra parte ha bisogno e, di conseguenza, non avviene alcuna transazione. Il sistema monetario è stato sviluppato per eliminare questo problema.

Nelle prime civiltà, le merci reciprocamente concordate, come le pelli di animali o il sale, venivano usate come valuta per gli individui da scambiare Beni e servizi.

La valuta sterlina, la valuta del Regno Unito (UK), è la valuta attiva più antica del mondo.alcunialcuni

Con lo sviluppo del sistema monetario, monete e banconote hanno continuato a evolversi per sostenere l’economia e incoraggiare il commercio nella regione. moneta Di solito ci sono diversi strati di monete di diverso valore, fatte di rame, argento e oro. Le monete d’oro sono le più preziose, utilizzate per grandi acquisti, per pagare l’esercito e sostenere le attività nazionali.

L’unità di conto è solitamente definita come il valore di un tipo specifico di moneta d’oro. Le monete d’argento sono utilizzate per transazioni di media scala e talvolta definiscono un’unità di conto, mentre monete di rame o monete d’argento, o alcune loro miscele, possono essere utilizzate per le transazioni quotidiane.

La maggior parte dei paesi ora utilizza un sistema valutario, ma gli individui possono ancora barattare o adottare un altro sistema valutario concordato. Queste alternative possono essere utilizzate per integrare o sostituire il sistema monetario nazionale esistente.

articoli di attenzione speciale

Con l’evoluzione della valuta digitale, la tradizionale valuta cartacea e il sistema monetario potrebbero presto affrontare la stessa sorte del sistema del baratto. La valuta Fiat supportata dal governo emittente verrà rubata e svalutata a causa dell’inflazione, mentre la valuta digitale è sicura grazie alla crittografia e può proteggersi dall’inflazione.

La valuta digitale è decentralizzata e il costo dei trasferimenti internazionali è molto più basso. Sono anche di facile accesso e possono velocizzare pagamenti e trasferimenti. Man mano che sempre più rivenditori e aziende accettano valute digitali, la loro popolarità aumenterà e la possibilità che alla fine sostituiranno le valute legali è inevitabile.

Domande frequenti su baratto e valuta

In che modo l’invenzione della moneta ha influito sul sistema del baratto?

La valuta è diventata un mezzo di scambio per beni e servizi, sostituendo il sistema del baratto. Nel sistema del baratto, entrambe le parti della transazione devono avere una domanda per i beni oi servizi che forniscono al fine di facilitare la transazione. Se le esigenze non corrispondono, non ci sarà scambio, rendendo le parti incapaci di incontrarsi.

Quali sono gli svantaggi del sistema del baratto?

Il sistema del baratto di solito crea un sistema commerciale sbilanciato e le parti non riescono a trovare altri disposti a commerciare. Anche il sistema del baratto non dispone di un’unità di misura universale per beni e servizi. Poiché la maggior parte delle materie prime si deprezzerà nel tempo, la loro attrattiva per il commercio e la conservazione del valore diminuisce.

Quali sono gli svantaggi del sistema monetario fiat?

Non esiste una valuta universale. Pertanto, per acquistare beni e servizi in diversi paesi, è necessario convertire la propria valuta nella valuta di un altro paese e la maggior parte dei governi impone tassi di cambio su questi scambi.

Inoltre, l’inflazione aumenterà i prezzi di beni e servizi nell’economia, indebolendo così il potere d’acquisto delle valute.

Qualcuno usa ancora il sistema del baratto?

Internet ha rilanciato il sistema del baratto, consentendo ai partecipanti di scambiare beni e servizi. In alcuni paesi, come Thailandia e Iran, il baratto si è dimostrato vantaggioso. alcuniLa Thailandia è il più grande esportatore di riso al mondo e l’Iran è ricco di petrolio. Entrambi i paesi hanno bisogno di qualcosa di ricco l’uno nell’altro, quindi hanno deciso di scambiare queste merci con il sistema del baratto.