Definizione di sottoscrizione immobiliare

Che cos’è la sottoscrizione?

Lloyd’s di Londra è considerata l’entità che propone il termine di sottoscrizione.Questo Broker assicurativo britannico, la cui storia può essere fatta risalire al 17 ° secolo, ha riunito individui per fornire assicurazioni per società di rischio come la navigazione marittima. In questo processo, ogni stakeholder scrive il proprio nome sotto il testo che descrive il rischio e l’importo totale del rischio che è disposto ad accettare in cambio di un premio specifico. Questo divenne noto come rischio di sottoscrizione.

Sebbene il meccanismo sia cambiato nel tempo, la sottoscrizione è ancora una funzione chiave del mondo finanziario di oggi. Viene utilizzato in vari campi, inclusi prestiti, assicurazioni e investimenti. Ma occupa anche una posizione importante nel settore immobiliare. Questo articolo spiega cos’è la sottoscrizione e come si relaziona al settore.

Punti chiave La sottoscrizione è il processo utilizzato dai finanziatori per determinare l’affidabilità creditizia dei potenziali clienti.

Il sottoscrittore conduce ricerche per garantire che il richiedente sia veritiero e comprenda lo stato finanziario del richiedente.

Per le transazioni immobiliari, il sottoscrittore determina anche se il prezzo di vendita della proprietà soddisfa il suo valore stimato.

I sottoscrittori assicurano inoltre che non vi sia altra persona sul titolo e se vi sia alcun pericolo per la proprietà a causa di disastri naturali come inondazioni o terremoti.

Come funziona la sottoscrizione

La sottoscrizione si riferisce al processo utilizzato dai finanziatori per determinare il merito creditizio dei potenziali clienti.Questa è una parte molto importante del business finanziario perché aiuta a determinare a Alta qualità Qualcuno pagherà per i loro premi assicurativi, come viene fissato il tasso di prestito equo e il prezzo dell’investimento rischio.

Oltre a verificare l’autenticità della domanda di un individuo, il sottoscrittore studierà anche il rischio di fornire un prestito o fornire un’assicurazione all’individuo o all’azienda prima di fare affari con l’individuo o l’azienda. Pertanto, in sostanza, la sottoscrizione è una verifica dei fatti e una due diligence condotta da una compagnia di assicurazioni o da un prestatore prima di assumere qualsiasi rischio.

Il ruolo del sottoscrittore

Il sottoscrittore conduce ricerche per garantire che il richiedente rappresenti se stesso in modo veritiero e comprenda lo stato finanziario del richiedente. Per le transazioni immobiliari, il sottoscrittore determina anche se il prezzo di vendita dell’immobile soddisfa i suoi requisiti. Il valore valutato.

Il sottoscrittore è responsabile della determinazione del potenziale mutuatario Credibilità E dai loro punti.La valutazione è determinata da Punteggio di credito Tre forze principali forniscono Ufficio di credito, Rappresenta la capacità del richiedente di rimborsare il prestito, l’importo dei suoi fondi di riserva e la sua esperienza lavorativa.

Sottoscrizione e immobiliare

Quando una persona fisica o giuridica cerca finanziamenti per un progetto o acquisto immobiliare, la richiesta di prestito viene effettuata da sottoscrittore Determinare il rischio che il creditore è disposto ad accettare.Questi tipi di sottoscrittori non devono essere confusi con i sottoscrittori di titoli, che decidono Quotazione Strumenti finanziari. I sottoscrittori immobiliari considerano sia i terreni che i mutuatari.

Il mutuatario deve avere Valutazione Sulla proprietà. Il sottoscrittore ordina una valutazione e la utilizza per determinare se i fondi derivanti dalla vendita dell’immobile sono sufficienti a coprire l’importo del prestito. Ad esempio, se un mutuatario desidera acquistare una casa stimata per un valore di $ 200.000 a un prezzo di $ 300.000, è improbabile che il sottoscrittore approvi il prestito, o almeno l’intero prestito di $ 300.000.

Il sottoscrittore si assicura anche di controllare altri fattori relativi alla proprietà.Ciò include garantire che nessun altro lo sia titolo, E se esiste un pericolo per la proprietà a causa di disastri naturali come inondazioni o terremoti.

Nella maggior parte dei prestiti immobiliari, la proprietà stessa viene utilizzata come Garanzia Sui fondi presi in prestito.I sottoscrittori di solito usano Rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR) per determinare se la proprietà può essere riscattata per il proprio valore. Se è così, il prestito è un’offerta più sicura e la richiesta di prestito ha maggiori possibilità di essere accettata.