Definizione FAS 123R

Cos’è FAS 123R?

FAS 123R è il Financial Accounting Standard 2006 Comitato per gli standard di contabilità finanziaria (FASB) richiede alle aziende di detrarre l’importo dei pagamenti basati su azioni (equity) concessi ai dipendenti ogni anno.

FAS 123R è stato introdotto nel 2006 e richiede alle società di registrare le allocazioni azionarie basate su azioni come deduzioni.

L’idea alla base della FAS 123R è che i costi relativi ai pagamenti di capitale per i servizi dei dipendenti saranno spesi in bilancio.

La compensazione azionaria non era inclusa nella spesa prima, perché non è una vera spesa monetaria.Tuttavia, compensazione di equità sì Spese dirette degli azionisti della società.

Gli oppositori della spesa delle opzioni su azioni dei dipendenti (ESO) affermano che le concessioni di opzioni aiutano le aziende ad attrarre dipendenti chiave e ad allineare i loro interessi con gli azionisti.

I sostenitori delle spese dell’ESO affermano che il trasferimento di compensazione delle quote Patrimonio netto Ai destinatari, hanno ricevuto fondi che sarebbero stati riservati alla società.

Come funziona FAS 123R

Molti dipendenti ricevono Compensazione azionaria Come supplemento al loro stipendio.Tradizionalmente, la forma di questa compensazione è Stock option Le sovvenzioni possono essere scambiate con azioni di azioni della società. L’idea alla base di FAS 123R è che il costo relativo al pagamento del capitale per i servizi dei dipendenti sarà speso in bilancio per riflettere le transazioni economiche che si verificano tra l’azienda ei suoi dipendenti.

La compensazione azionaria non era inclusa nella spesa prima, perché non è una vera spesa monetaria per l’azienda.Tuttavia, compensazione di equità sì Spese dirette degli azionisti della società.Gli azionisti sono i proprietari della società quotata, quindi sono quelli che alla fine pagano i costi aggiuntivi di emissione delle azioni da diluizioneLa diluizione si verifica quando la società emette azioni aggiuntive o converte titoli convertibili. Se una determinata società ha 10 azioni, vengono emesse altre 5 azioni come compensazione azionaria, il che significa che i precedenti proprietari di queste 10 azioni vedranno le loro azioni nella società ridotte a due terzi.

articoli di attenzione speciale

Di fronte a FAS 123R, la retribuzione azionaria è cambiata: le opzioni non sono più la prima scelta per premiare i dirigenti e sono emersi nuovi metodi per premiare le buone prestazioni aziendali.Alcuni di loro, per esempio Opzioni di ricarica, È stato scavato dagli anni ’90, il periodo di massimo splendore concesso dal boom dei tori e dall’ESO. Dal punto di vista di un investitore, questi nuovi strumenti di compensazione non sono solo scoraggianti e complicati, ma anche difficili da valutare.

Prima del FAS 123R, le opzioni non erano esplicitamente detratte dal reddito di bilancio della società; pertanto, nonostante i loro difetti, erano intrinsecamente più attraenti di altri strumenti di compensazione. Ora, le azioni ordinarie sono assegnate, Diritti di apprezzamento delle azioni (SAR), dividendi, opzioni o altri derivati ​​basati su incentivi basati su azioni sono metodi ugualmente costosi di retribuzione dei dipendenti, quindi i migliori incentivi sono quelli con la maggior motivazione.

Dal punto di vista degli investitori, i compensi azionari non dovrebbero diluire eccessivamente la proprietà degli azionisti e dovrebbero essere pagati ai dirigenti Valore di mercato Apprezzamento piuttosto che apprezzamento del prezzo delle azioni (che può essere facilmente ottenuto utilizzando Riacquisto di azioni), e dovrebbe essere abbastanza semplice da non dover passare giorni a studiare la terminologia giuridica del deposito obbligatorio. Dal punto di vista dei dirigenti, la compensazione azionaria dovrebbe essere fortemente indebitata, fornendo un compenso esponenzialmente alto per prestazioni eccezionali e non dovrebbe esporli a potenziali tasse punitive sul reddito.

Vantaggi e svantaggi di FAS 123R

Avversari Opzioni su azioni dei dipendenti (ESO) Le spese significano che le concessioni di opzioni aiutano l’azienda ad attrarre e motivare i dipendenti chiave e ad allineare gli interessi degli azionisti (come l’aumento dei prezzi delle azioni) con gli interessi del cessionario (cioè l’aumento del valore delle opzioni). Hanno anche sostenuto che se la società è tenuta a spendere opzioni, può passare ad altre forme di compensazione, forme che non sono coerenti con gli obiettivi degli azionisti e gli obiettivi del destinatario.

D’altra parte, coloro che sostengono la spesa dell’ESO affermano che il trasferimento della compensazione azionaria Patrimonio netto Ai destinatari, hanno ricevuto fondi che sarebbero stati riservati alla società. I fautori di queste regole insistono sul fatto che se i salari sono pagati in cambio di servizi per i dipendenti, dovrebbe essere pagata anche una compensazione basata sull’equità per gli stessi servizi per i dipendenti.

Esempio FAS 123R

Come investitore, perché è importante per te? Bene, se hai molti soldi da investire in azioni, FAS 123R può ridurre significativamente il valore del tuo portafoglio di investimenti. In passato, le aziende che emettevano stock option ai dipendenti non dovevano spendere queste opzioni; ad esempio, concedere 500.000 opzioni ai dirigenti non sarebbe costato nulla all’azienda sulla carta. Il FASB ora richiede alle società di riscuotere il fair value dell’assegnazione dell’opzione moltiplicato per l’assegnazione. Continuando il nostro esempio, supponendo che ogni opzione riceva $ 10, la commissione di compensazione azionaria totale è di $ 5 milioni (500.000 opzioni x $ 10 per opzione). Per conformarsi alla FAS 123R, l’azienda deve ora spendere questi 5 milioni di dollari, influenzando così le sue prestazioni finanziarie.

Come puoi vedere, questo nuovo modo di fare le cose può influenzare notevolmente la redditività di alcune aziende.Se ci sono molte società nel tuo portafoglio che si affidano alle opzioni per rendere felici i loro dirigenti, allora dovresti essere consapevole che le azioni di queste società potrebbero aumentare corretta Secondo le loro notizie reddito Questo è notevolmente ridotto a causa della spesa dell’opzione.