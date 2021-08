Delivery Hero detiene una partecipazione del 5% nel concorrente britannico Deliveroo

Delivery Hero, un gruppo di consegna di cibo con sede a Berlino, detiene già una partecipazione del 5% in Deliveroo, spingendo il prezzo delle azioni del suo concorrente britannico al punto più alto dalla sua IPO a marzo.

La mossa arriva in un momento in cui il settore della consegna di cibo online si sta consolidando, poiché le aziende si contendono posizioni in nuovi settori come i generi alimentari e sperano di sfruttare lo slancio di crescita fornito dal blocco della pandemia.

Lunedì mattina, il prezzo delle azioni di Deliveroo è aumentato del 10% a 360p a Londra, che è il punto più alto dal titolo Inizia a fare trading Marzo.

Le azioni di Delivery Hero sono fisse a 131,50 euro e hanno già quote di minoranza in diversi altri gruppi di consegna di cibo in tutto il mondo, tra cui la più grande azienda europea Just Eat Takeaway.com, la spagnola Glovo e la latinoamericana Rappi.

Delivery Hero compete con Deliveroo attraverso il suo marchio Talabat in Medio Oriente e Deliveroo attraverso la divisione Foodpanda a Hong Kong e Singapore.

Ma dopo che Delivery Hero ha raggiunto un accordo nel 2016 per vendere la sua attività nel Regno Unito Hungryhouse a Just Eat per circa 200 milioni di sterline, le due società non si sono sovrapposte nel più grande mercato di Delivery Hero.

Questa mossa inizialmente ha confuso gli analisti. Giles Thorne di Jefferies ha dichiarato: “A questo punto, è difficile dire con sicurezza quali siano le intenzioni di Delivery Hero”.

Deliveroo ha rifiutato di commentare. Delivery Hero non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Entrambe le società informeranno gli investitori delle transazioni in corso questa settimana.

Il prezzo delle azioni di Deliveroo non è ancora tornato al suo prezzo di offerta pubblica iniziale di 390 pence, ma nell’ultimo mese il titolo è aumentato di oltre il 15%. Aumenta le previsioni di crescita 8 luglio

Questo Struttura a doppia partecipazione Ciò ha fatto arrabbiare alcuni investitori prima dell’IPO di Deliveroo, il che significava che il CEO Will Shu è stato in grado di bloccare qualsiasi tentativo di acquisizione nei prossimi tre anni.

Prosus, il più grande investitore di Delivery Hero, ha aumentato la sua partecipazione nella società a circa il 25% a marzo. Prosus, il ramo di investimento di Naspers in Sud Africa, ha investito molto nel settore della consegna di cibo, tra cui l’indiana Swiggy, la finlandese Wolt e l’app di generi alimentari tedesca lanciata di recente Flink.