Delta Air Lines, Airbnb, Peloton: definizione delle azioni della settimana

Con la diffusione delle varianti Delta, Salesforce non si è arresa. Il nuovo proprietario della piattaforma di messaggistica sul posto di lavoro Slack Technologies Inc. ha riferito mercoledì che a causa della continua domanda di servizi cloud da parte dell’azienda, le vendite sono aumentate nell’ultimo trimestre. Il boom del lavoro a distanza della pandemiaSalesforce prevede che le vendite di questo trimestre raggiungeranno un livello record ed è la prima volta che Salesforce si unisce a Slack dopo aver completato l’acquisizione il mese scorso.Ufficiale capo operazioni

Ha detto che con il numero crescente di casi e il sovvertimento del piano di ritorno al lavoro, la diffusione della variante Delta più contagiosa non farà che rafforzare l’adozione di strumenti digitali. Giovedì le azioni di Salesforce sono aumentate del 2,7%.

valore della vita società



HPQ -0,62%



La pandemia ha aumentato la domanda di computer, ma HP non può tenere il passo. A causa di carenze e problemi della catena di approvvigionamento che ostacolano la crescita delle vendite, l’azienda sta lottando per soddisfare la domanda dei clienti di laptop e personal computer. “Stiamo vendendo tutto ciò che costruiamo”, ha dichiarato giovedì l’amministratore delegato Enrique Clores. HP non è solo.

Dell Technologies società



Dell-4,53%



anche giovedì Segnalato un arretrato in espansioneLa continua carenza globale di semiconduttori ha fatto salire i prezzi e ostacolato la produzione in molti settori.Alcuni dicono che la fine non è ancora arrivata.Amministratore delegato di Intel Corporation

Pat Geisinger

Il divario dovrebbe continuare fino al 2023. Venerdì le azioni HP sono scese dello 0,6%.

Peloton Interactive società Con la fine della pandemia, Peloton sta affrontando un viaggio difficile.Produttori di attrezzature per il fitness giovedì Ridotto del 20% il prezzo delle cyclette originali E si prevede che la crescita nel prossimo anno sarà più moderata. La Peloton Bike più economica ha un prezzo di US $ 1.495, che è inferiore a US $ 1.895. In una lettera agli investitori, i dirigenti hanno dichiarato che stanno cercando di aggiungere il maggior numero possibile di clienti ai corsi di esercizi in abbonamento di Peloton, sebbene prezzi più bassi e costi di spedizione più elevati ridurranno i profitti a breve termine. Sebbene Peloton abbia aumentato la domanda a causa della chiusura di molti stadi durante la pandemia di Covid-19, la società sta ancora lottando per far fronte a importanti ritardi di spedizione e ritiri di prodotti. Venerdì le azioni Peloton sono scese dell’8,5%. Copyright © 2021 Dow Jones Corporation. tutti i diritti riservati. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Appare il 28 agosto 2021, la versione stampata è “.”