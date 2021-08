Delta Air Lines impone un supplemento mensile di $ 200 ai dipendenti non vaccinati

Delta Air Lines ha dichiarato che inizierà ad addebitare ulteriori $ 200 al mese per i dipendenti non vaccinati che partecipano al suo piano di assistenza sanitaria, rendendola l’ultima azienda statunitense a indurre i dipendenti a ottenere il vaccino contro il Covid-19.

Questa settimana, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato per la prima volta un vaccino, dando il via libera alla vaccinazione di BioNTech/Pfizer, che ha spinto una serie di aziende statunitensi ad adottare normative più severe sulla vaccinazione dei dipendenti.

Dopo l’approvazione, Joe Biden ha esortato i leader aziendali a “richiedere vaccinazioni per i dipendenti”.

Delta Air Lines è stata la prima grande compagnia americana a introdurre un supplemento, sebbene non abbia introdotto un’autorizzazione al vaccino, questo è un passo compiuto dagli Stati Uniti United Airlines insieme a Amtrak.

L’amministratore delegato di Delta Air Lines, Ed Bastian, ha dichiarato che la compagnia aerea ha deciso di imporre un supplemento di 200 dollari a partire da novembre per proteggere il suo piano di assistenza sanitaria dalle malattie causate dal Covid-19, il “rischio finanziario” del pagamento dei dipendenti.

In una nota ai dipendenti vista dal Financial Times, Bastian ha dichiarato che il costo medio di un dipendente di Delta Airline ricoverato in ospedale a causa di Covid-19 era di $ 40.000 a persona e che tutti i contagiati nelle ultime settimane Nessuno dei dipendenti è completamente vaccinato.

Inoltre, i requisiti della maschera per i lavoratori Delta non vaccinati entreranno in vigore immediatamente.A partire dal 12 settembre, i dipendenti che non sono completamente vaccinati devono sottoporsi a un test Covid-19 settimanale.

Tre quarti dei dipendenti di Delta sono vaccinati e Bastian ha affermato di volere che questo numero sia “il più vicino possibile al 100%”.

Conforme alla FDA Completamente approvato Il colpo BioNTech/Pfizer, “Possiamo essere sicuri che il vaccino è sicuro ed efficace”, ha detto Bastian allo staff. “È ora che tu ti faccia vaccinare”.

Bastian ha affermato che parte del motivo dell’introduzione del supplemento mensile è stata la variante delta del coronavirus in rapida diffusione, che ora è il principale ceppo del virus negli Stati Uniti. “Nelle ultime settimane, con l’ascesa della variante B.1.617.2, la lotta è cambiata”, ha detto, osservando che il numero di ricoveri e decessi negli Stati Uniti è aumentato di recente.

Bastian ha aggiunto che dal 30 settembre solo i dipendenti Delta che sono completamente vaccinati e hanno un’infezione rivoluzionaria potranno beneficiare della protezione salariale Covid-19 durante la quarantena.

Goldman Sachs Annunciare Tutti i dipendenti e i clienti che entrano nel suo ufficio devono fornire la prova della vaccinazione. Tutti i dipendenti di Goldman Sachs, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, devono essere testati per Covid-19 ogni settimana e indossare mascherine in ufficio.

United Airlines è stata la prima compagnia aerea americana a imporre la vaccinazione e ha detto ai suoi dipendenti che dovevano ricevere il vaccino entro cinque settimane dalla prima approvazione completa da parte della FDA.