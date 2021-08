Descrizione del lavoro di ragioniere e stipendio medio

Per chi ha un pensiero analitico a cui piace trattare con dati finanziari, la professione di contabile è una buona scelta. I contabili spesso supportano i direttori finanziari (CFO) O il dipartimento finanziario dell’azienda. Lavorano anche direttamente con le persone per esaminare i record finanziari per le dichiarazioni dei redditi. Ragionieri formati hanno l’opportunità di lavorare in piccole, medie e grandi aziende private.

Anche il settore pubblico e le organizzazioni senza scopo di lucro hanno bisogno di contabili.Infine, i contabili possono lavorare in modo indipendente o come consulente.

Punti chiave I contabili assicurano che tutte le registrazioni e le dichiarazioni finanziarie siano conformi alle leggi, ai regolamenti e ai principi contabili generalmente accettati (GAAP).

I contabili devono anche risolvere eventuali discrepanze o irregolarità riscontrate in registri, estratti conto o transazioni registrate.

I contabili devono spesso condividere le loro intuizioni e relazioni con persone al di fuori della finanza; forti capacità comunicative e interpersonali possono aiutare i contabili a costruire una carriera di successo.

descrizione del lavoro

I contabili utilizzano la loro formazione ed esperienza per creare o verificare l’accuratezza dei rendiconti finanziari. I contabili assicurano che tutte le registrazioni e le dichiarazioni finanziarie siano conformi alle leggi, ai regolamenti e ai principi contabili generalmente accettati (Principi contabili generalmente accettati). Tali registrazioni e dichiarazioni possono includere bilanci, conti economici, rendiconti finanziari e dichiarazioni dei redditi.

I contabili registrano anche le transazioni finanziarie commerciali per un periodo di tempo. Compilano le informazioni necessarie per preparare le voci per i conti aziendali, come la contabilità generale.Queste informazioni vengono utilizzate per creare rapporti sui pagamenti settimanali, mensili, trimestrali o annuali e contabilità analitica Rapporto. I contabili devono anche risolvere eventuali discrepanze o irregolarità riscontrate in registri, estratti conto o transazioni registrate.Di solito osservano il stabilito Controllo contabile Le procedure sono svolte tramite sistemi contabili o programmi software.

Oltre all’analisi di documenti e rendiconti finanziari, ai contabili vengono spesso assegnati altri compiti relativi alla finanza. Altre responsabilità lavorative includono il monitoraggio dell’efficienza dei programmi di controllo contabile o dei programmi software. I contabili aiutano a garantire che le procedure e i piani siano conformi alle normative federali e statali.

I compiti dei contabili includono anche la segnalazione a vari dipartimenti o Dirigenti Informazioni dei dipendenti sulle risorse e le procedure aziendali. Queste raccomandazioni sono progettate per fornire soluzioni a problemi finanziari aziendali o problemi che possono essere costosi.

In alcuni casi, i contabili sono responsabili della preparazione e della revisione delle fatture per clienti e fornitori per assistere nei pagamenti tempestivi. riconciliazione Verifica di buste paga, contratti e ordini, e Riscossione crediti Può essere parte dei doveri del ragioniere. A un livello superiore, i contabili sono coinvolti nella costruzione dei budget aziendali e nello sviluppo di modelli finanziari.

Oltre a queste mansioni, i commercialisti Preparare e presentare le dichiarazioni dei redditi Per aziende e privati. Analizzano tutte le attività aziendali, i ricavi, le spese previste e le passività per raggiungere l’onere fiscale totale per l’anno. Attraverso la preparazione e la rendicontazione delle imposte aziendali e individuali, i contabili dovrebbero fornire un’analisi dettagliata. Al termine dell’analisi, forniscono suggerimenti su come ridurre il carico fiscale totale in futuro.

Istruzione e formazione

Sebbene il campo della contabilità sia ampio, la maggior parte dei datori di lavoro richiede una laurea in contabilità o una specializzazione in corsi di contabilità. Alcune opportunità di lavoro di contabilità di livello base richiedono solo un diploma associato. I contabili con posizioni dirigenziali di solito hanno una laurea.

Oltre a una laurea, anche i ragionieri perseguono Certificato di Contabilità Avanzata Posizionati come un esperto in questo campo. I contabili devono soddisfare determinati requisiti educativi e superare gli esami di certificazione per diventare un ragioniere pubblico certificato (CPA). Il mantenimento dello status di CPA richiede anche il rispetto delle linee guida per il credito di formazione continua, che variano da stato a stato.

Questo esame CPA Ci sono quattro parti diverse. Si tratta di Audit and Assurance (AUD), Financial Accounting and Reporting (FAR), Regulation (REG) e Business Environment and Concepts (BEC). Alcuni dei materiali trattati includono diritto commerciale, responsabilità professionale, revisione contabile, rendicontazione fiscale e contabilità di gestione. Alcuni altri argomenti trattati includono contabilità governativa, organizzazioni senza scopo di lucro, contabilità finanziaria e rendicontazione aziendale. Sebbene gli esami siano gli stessi in ogni giurisdizione, la certificazione in diversi stati potrebbe richiedere ulteriori requisiti educativi o esperienza lavorativa.

I commercialisti che desiderano avanzare nella propria carriera possono anche richiedere altre certificazioni volontarie. Queste certificazioni includono i ragionieri di gestione certificati (CMA), Revisore interno iscritto all’albo (CIA) E contabile abilitato (CB). Ogni nome ha requisiti diversi, tra cui l’istruzione passata e l’esperienza professionale. Inoltre, queste certificazioni hanno requisiti di formazione continua che devono essere soddisfatti ogni pochi anni.

Abilità

Una carriera contabile di successo non si basa interamente sull’istruzione e sulla certificazione professionale. Le posizioni contabili sono più adatte per le persone che elaborano le informazioni in modo profondamente analitico. Inoltre, è necessario prestare attenzione alla revisione dei rendiconti finanziari e dei registri.Aiuta anche a capire come utilizzare software di contabilità, come Prenota veloceE programmi per fogli di calcolo come Fogli di calcolo.

I contabili devono spesso condividere le loro intuizioni e relazioni con persone al di fuori della finanza. Naturalmente, forti capacità comunicative e interpersonali possono aiutare i contabili a costruire una carriera di successo.

stipendio

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, lo stipendio medio annuo di un contabile nel 2020 è di $ 73.560 o $ 35,37 all’ora. Il reddito del 10% inferiore è inferiore a $ 45.220. D’altra parte, il 10% più alto dei contabili ha un reddito annuo superiore a $ 128.680.

Possono visitare anche le persone che lavorano in aziende di grandi e medie dimensioni Benefici per i dipendentiQuesti benefici di solito includono piani pensionistici, assicurazione sanitaria di gruppo e rimborsi per le spese per l’assistenza all’infanzia. Inoltre, molte aziende forniscono finanziamenti per le spese educative che possono migliorare le prestazioni lavorative.

I contabili che lavorano in modo indipendente o come consulenti possono guadagnare un reddito annuo più elevato attraverso modelli di commissioni o commissioni. Tuttavia, devono rinunciare ai generosi benefici che di solito ricevono dai loro datori di lavoro.