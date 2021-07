Descrizione del lavoro e stipendio medio

Una descrizione di una posizione Investitore finanziario Può includere una vasta gamma di responsabilità.I banchieri d’investimento aiutano i loro clienti a raccogliere fondi mercato dei capitali Emettendo obbligazioni o vendendo quote societarie. Altre responsabilità lavorative includono l’assistenza ai clienti in fusioni e acquisizioni (M&A) e la loro consulenza su opportunità di investimento uniche come i derivati.

Il fascino della carriera nell’investment banking

Sedotti da alti stipendi e enorme prestigio, gli studenti finanziari giovani, intraprendenti e ambiziosi che si sono appena laureati sono spesso attratti dalle banche di investimento. Questa è una delle poche professioni in cui i 22enni con solo una laurea possono guadagnare fino a sei cifre nel primo anno dopo la laurea. e, investimento bancario Serve spesso come trampolino di lancio per carriere più redditizie e prestigiose come il venture capital, il private equity e la gestione patrimoniale. Sapendo che le loro vendite sono apprezzate dagli studenti di finanza affamati, le grandi banche di Wall Street reclutano pesantemente nelle università della Ivy League e in altre scuole prestigiose come la Duke University e l’Università di Chicago.

Incomprensioni nell’investment banking

Un malinteso comune è che chiunque sia bravo con i numeri è perfetto per diventare un banchiere d’investimento. Sebbene l’acutezza quantitativa sia una qualità meravigliosa, non è affatto una previsione unilaterale del successo dell’investment banking. I migliori banchieri d’investimento, oltre ai maestri di matematica, sono persuasivi, intraprendenti, spiritosi e hanno una ferma etica professionale.

Lo stipendio dei banchieri d’investimento è alto, ma è tutt’altro che facile.Questo crisi finanziaria Il rapporto del 2008 ha avuto un impatto negativo sulle banche di investimento e le banche di investimento hanno lavorato instancabilmente negli anni successivi per migliorare la percezione pubblica di esse. Alcuni degli adeguamenti che hanno fatto sono di natura culturale, incluso rendere il loro ambiente di lavoro più adatto alle famiglie. In alcune aziende, ciò si riflette in un migliore orario di lavoro, una maggiore flessibilità e più tempo per la famiglia, sebbene l’orario di lavoro settimanale delle banche di investimento, soprattutto nei primi anni, sia ancora raramente inferiore alle 60-70 ore. Secondo un sondaggio interno condotto nel 2021, i banchieri d’investimento del primo anno della società di Wall Street Goldman Sachs lavorano in media 98 ore a settimana.

Doveri dei banchieri d’investimento

I banchieri d’investimento fanno molto lavoro per i loro clienti. In alcune aziende, ogni banchiere indossa molti ruoli, mentre in altre aziende i dipendenti sono professionisti e banchieri diversi svolgono lavori diversi. La chiave del ruolo di ogni banca di investimento è raccogliere fondi per i clienti. Ciò avviene principalmente in due modi: l’emissione di obbligazioni e la vendita di partecipazioni societarie.

Emettere obbligazioni significa vendere obbligazioni agli investitori.Quando gli investitori comprano Obbligazioni societarie, Di solito prestano alla società emittente a un tasso di interesse fisso, con una durata del prestito fissa. La società emittente paga gli interessi per tutta la durata dell’obbligazione, quindi restituisce il capitale all’investitore alla fine della durata dell’obbligazione.

In generale, una delle maggiori sfide per le aziende che sperano di raccogliere fondi attraverso l’emissione di obbligazioni è trovare investitori qualificati che abbiano grandi quantità di capitale da investire. È qui che entra in gioco il banchiere d’investimento; l’intero piano della banca d’investimento è dotato di personale di vendita aggressivo e ogni personale di vendita ha un ampio elenco di potenziali contatti con i clienti da cui sollecitare attività di investimento. Una società che voleva emettere obbligazioni ha assunto una banca di investimento non solo per aiutare a costruire obbligazioni, ma anche per sfruttare la vasta rete di potenziali investitori della banca.

È lo stesso modo di raccogliere fondi vendendo azioni o azioni.Quando una società detiene azioni, i banchieri d’investimento sono la prima scelta Offerta pubblica iniziale (IPO) Vendere azioni al pubblico. La società appena quotata ha condotto un’incredibile revisione dei risultati della sua IPO. Il successo o il fallimento di un’IPO di solito mette l’azienda su una traiettoria irreversibile, nel bene e nel male. Per questo motivo, l’azienda ha cercato l’aiuto dei banchieri d’investimento per classificare i grandi investitori e mettere la sua IPO nella posizione più favorevole per il successo.

I banchieri d’investimento assistono i clienti in altri modi.essi Aiuta i broker in fusioni e acquisizioni, Prendi in prestito la loro esperienza per assicurarti che le cose procedano senza intoppi. Quando i clienti cercano opportunità di investimento al di fuori delle loro aree di competenza, i banchieri d’investimento agiranno come consulenti per aiutare a trovare le migliori opportunità.

Competenze richieste per diventare un banchiere d’investimento

A prima vista, barriere all’ingresso Carriera nell’investment banking Sembra molto navigabile. I requisiti accademici non sono particolarmente severi. Sebbene l’MBA sia un nome popolare nel settore, molti banchieri d’investimento hanno solo una laurea e alcuni addirittura hanno una laurea.Un test che una persona deve superare, come 79 serie E la serie 63, sebbene non sia facile ottenere varie licenze di titoli, non ha la reputazione di un avvocato o l’esame CPA estremamente difficile.

In altre parole, l’investment banking è un settore altamente competitivo. Poiché lo stipendio è così alto e il lavoro è così prestigioso, specialmente in città come New York, il numero di persone in cerca di lavoro ogni anno supera di gran lunga il numero di posti vacanti.avere Le competenze giuste Ed essere in grado di mostrarli è essenziale per entrare nella porta. Uno dei principali vantaggi deriva dal frequentare una delle migliori università. Un aspirante banchiere d’investimento non mancherà alle scuole della Ivy League e altre università d’élite, come la Duke University e l’Università di Chicago, attirano anche molte attività di reclutamento da parte delle grandi banche.

Le specializzazioni come economia o finanza forniscono una buona base accademica, ma altre abilità richieste includono persuasività, perseveranza e forse, cosa più importante, etica del lavoro instancabile. Dopo che le opportunità di lavoro sono state estese, la concorrenza nel settore non si è fermata. I primi anni sono molto difficili e molte persone che non mi appartengono possono essere eliminate.Si passa molto tempo al telefono, sollecitando potenziali investitori e promuovendo transazioni di investimento; persone che hanno la pelle sottile, parlano male e si stancano facilmente Investitore finanziario.

Salari e orari di lavoro

Lo stipendio base medio di un banchiere d’investimento è di circa $ 83.660 all’anno. Tuttavia, i banchieri nel primo anno possono aumentare significativamente questo importo attraverso i bonus e migliori sono le loro prestazioni, più soldi guadagnano. Nel 2020, il 10% più ricco guadagnerà quasi 160.000 dollari all’anno, che è spesso visto come un buon obiettivo di reddito totale per i banchieri d’investimento.

Se non c’è molto tempo e molto lavoro, questi soldi non verranno pagati. Chiunque sia incompetente o incapace di lavorare comodamente e che spesso lavora più di 80 ore dovrebbe cercare un’altra carriera. Alcune banche hanno anche stanze con letti a castello; queste sono per i banchieri di investimento che si trovano in ufficio a mezzanotte o più tardi ma si rendono conto che devono ancora essere alle loro scrivanie prima della campanella di apertura della mattina successiva. Alcune banche di investimento stanno cercando di migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata come parte di una riforma culturale che sperano di ripristinare l’immagine del settore dopo la crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, l’investment banking è il giorno di una carriera dalle nove alle cinque dal lunedì al venerdì, e se arriva, c’è ancora molta strada da fare.