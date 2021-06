Detroit diventa “Jeep City” la prima nuova fabbrica di automobili in 30 anni Reuters

© Reuters. Foto d’archivio: Il 10 giugno 2021, un assemblatore Stellatis cammina tra due vetture Jeep Grand Cherokee L 2021 sulla catena di montaggio dello stabilimento di assemblaggio di Detroit presso lo stabilimento Mack di Detroit, Michigan, Stati Uniti. La foto è stata scattata il 10 giugno 2021. REUTERS/Rebecca Chef



Detroit (Reuters)-Nel primo nuovo stabilimento di assemblaggio di automobili costruito nell’Auto City dal 1991, l’aria era pervasa dall’odore di ferro fuso mentre il nuovo SUV Jeep Grand Cherokee L guidava lungo la linea di saldatura.

Per Stellatis NV, questo è il gusto del denaro. Per la città di Detroit, questo significa quasi 5.000 posti di lavoro.

Giovedì, Stellattis ha aperto il nuovo complesso di assemblaggio di Mack Avenue da $ 1,6 miliardi, mostrando parte di un complesso di 3 milioni di piedi quadrati che è stato costruito e messo in produzione principalmente durante la pandemia.

Il modello Grand Cherokee L sulla catena di montaggio è il primo della serie di modelli più venduti di nuova generazione di Jeep, con l’obiettivo di espandere le vendite del marchio ai clienti dei SUV a tre file di sedili.

Finora, il Grand Cherokee offre solo cinque posti. Ora Jeep ha spazio per un massimo di 7 passeggeri e può competere con Ford Motor (NYSE:) Co’s Explorer, General Motors (NYSE:)’s GMC Acadia e grandi SUV di marca europea e giapponese.

Il direttore della fabbrica Michael Brida ha affermato che la fabbrica ha iniziato a produrre veicoli a marzo e ora opera tre turni al giorno.

Brieda ha affermato che in un mercato del lavoro ristretto, la sfida più grande per le fabbriche “è trovare persone che possano lavorare in un ambiente produttivo”. Ha detto che i candidati al lavoro sono stati testati per la flessibilità durante il colloquio.

La società ha affermato che la fabbrica ha impiegato circa 2.100 residenti di Detroit City.

La nuova fabbrica Jeep mette in evidenza la doppia personalità del mercato automobilistico americano: la maggior parte delle auto della catena di montaggio Mack saranno vendute negli Stati Uniti.

Con la sua posizione di leader nella tecnologia dei veicoli elettrici, Tesla (NASDAQ:) è diventata la casa automobilistica più preziosa del settore.

Ma per le case automobilistiche di Detroit, la domanda di pickup e SUV a benzina paga ancora il conto.

Con lo sviluppo accelerato dell’impianto di assemblaggio di Mack, Stellattis avrà due stabilimenti adiacenti a Detroit in grado di produrre 500.000 o più modelli Grand Cherokee ogni anno. La vicina fabbrica Jefferson North Jeep è stata costruita nel 1991 e fino ad ora è l’impianto di assemblaggio più recente nella città automobilistica.

Mario Holmes, il manager che sovrintende allo sviluppo di Grand Cherokee L, ha affermato che è stato fatto un grande sforzo per progettare una nuova e più efficiente architettura che utilizza alluminio e acciaio ad alta resistenza per ridurre il peso. Ha detto che sebbene il nuovo modello abbia tre file di sedili, la sua classe di peso è la stessa di un SUV a cinque posti.

Ha detto che verrà fornito un sistema di alimentazione elettrificato, ma informazioni dettagliate verranno fornite in seguito.

In segno dell’importanza della Grand Cherokee L, il direttore della fabbrica Brieda ha affermato che non ha problemi a ottenere abbastanza semiconduttori per i nuovi modelli.Anche nella carenza globale di chip richiesti, Stellattis sta fermando altre linee di assemblaggio di veicoli da utilizzare nelle auto Hyundai .sistema.