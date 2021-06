Share it

Deutsche Bank ha pagato più di 10 milioni di euro al più grande esportatore di vino in Europa per risolvere le controversie derivanti dalla presunta vendita impropria di derivati ​​valutari mentre la banca sta per chiudere la transazione Sonda interna Ciò ha comportato l’allontanamento di due dirigenti.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato al Financial Times che alla fine dello scorso anno, Deutsche Bank ha inviato una delegazione di alto livello da Francoforte a Madrid per negoziare un accordo transattivo che risarcisse J García-Carrión per le perdite di cassa accumulate causate da questi strani strumenti durante il sessennio.

Come parte di una transazione precedentemente non segnalata, la banca si è anche scusata per le azioni dei suoi commercianti e del personale di vendita. La decisione sulla transazione potrebbe mettere sotto pressione i colleghi Goldman Sachs e BNP Paribas, che devono affrontare accuse simili da JGC.

Deutsche Bank ha rifiutato di commentare. JGC ha rifiutato di commentare.

La decisione è stata presa durante un’indagine interna di un prestatore tedesco di nome Project Teal. L’indagine è stata avviata dopo che i clienti si sono lamentati di aver venduto prodotti derivati ​​complessi che non capivano, il che potrebbe violare le norme dell’UE progettate per proteggere le aziende da prestiti rischiosi.

Financial Times rapporto Questo mese, la partenza di Louise Kitch, capo del dipartimento di liquidazione delle attività di Deutsche Bank, e Jonathan Tinker, co-responsabile del cambio globale, sono state collegate allo scandalo. I due commercianti responsabili dell’attività problematica hanno lasciato la banca.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, la banca tedesca ha risolto privatamente diverse altre denunce ed evitato di andare in tribunale. Quando il Financial Times ha riferito per la prima volta a gennaio che Deutsche Bank stava indagando su queste accuse, la banca ha dichiarato che una potenziale cattiva condotta ha colpito un “numero limitato di clienti”.

La spirale di perdite in alcuni swap in valuta estera – che i venditori di Deutsche Bank ritengono sia un modo più economico di coprire i rischi valutari rispetto alle tradizionali assicurazioni sui tassi di cambio – ha spinto alcuni clienti a gravi problemi finanziari.

JGC ha anche presumibilmente Il Bnp francese ha indebitamente condotto transazioni valutarie per miliardi di euro, con perdite per decine di milioni di dollari.

Il Financial Times ha rivelato questo mese che un’indagine interna di JGC ha scoperto che BNP Paribas aveva condotto più di 8.400 transazioni in valuta estera con la società in cinque anni, con una perdita di cassa di 75 milioni di euro.

Questo produttore di vino Jumilla di 130 anni, famoso per i suoi marchi di vino in scatola e succhi, Don Simone -Dopo che la Banca di Francia ha rifiutato di fornire un risarcimento per le perdite, sta valutando un’azione legale. BNP Paribas ha dichiarato di aver ottemperato a tutti gli obblighi normativi.

Inoltre, JGC ha citato in giudizio Goldman Sachs presso l’Alta Corte di Londra, chiedendo un rimborso parziale di 6,2 milioni di dollari di perdite relative a derivati ​​su valute esotiche. Goldman Sachs insiste sul fatto che per le società multinazionali con esigenze di copertura, questi prodotti non sono eccessivamente complicati e i rischi sono chiari.

La società spagnola ha dichiarato che molte delle sue operazioni in perdita erano operazioni improprie con un ex senior manager. Ha intentato una causa a Madrid, accusando la persona di condurre segretamente transazioni e di utilizzare documenti falsi e revisori fuorvianti per coprire le transazioni internamente.