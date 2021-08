Devo comprare un’auto nuova o un’auto usata?

Succederà a chiunque prima o poi. La vecchia macchina sputa l’ultimo sbuffo di fumo sul ciglio della strada, e devi affrontare una costosa realtà: servono ruote nuove. Un’auto nuova di zecca può essere molto attraente, ma i tuoi amici sanno tutto dicono che a lungo termine, l’acquisto di un’auto usata è una scelta più sensata. Ecco come determinare quale è giusto per te.

Punti chiave Le auto nuove sono dotate delle più recenti caratteristiche di sicurezza e sono probabilmente affidabili, anche se possono portare cartellini dei prezzi più elevati e costi assicurativi più elevati.

Le auto usate sono generalmente più economiche perché il loro alto deprezzamento nei primi anni è passato e potresti non aver bisogno di tanta assicurazione.

Le auto usate certificate sono più costose di altre auto usate, ma possono essere quasi nuove di zecca.

Quando decidi tra un’auto nuova e un’auto usata, considera i costi correnti di manutenzione, riparazioni, benzina e assicurazione.

I vantaggi di acquistare una nuova auto

Non si può negare il fascino di un’auto nuova di zecca, dall’odore della nuova auto alla vernice lucida, all’interno pulito e al “oh” e “ah” quando i tuoi amici la vedono per la prima volta. Nella nostra cultura consumistica, la nuova auto è uno status symbol innegabile, che fa sapere al mondo che sei arrivato (letteralmente). Oltre ai cosmetici, la nuova vettura ha altri vantaggi.

Affidabilità e tutela in garanzia. La maggior parte delle auto nuove ha un buon record di affidabilità e, in caso di problemi, potrebbe essere coperta dalla garanzia del produttore. L’acquisto di una nuova auto significa anche che non devi preoccuparti di come è stata gestita l’auto prima di acquistarla.

Soccorso stradale gratuito. Molte nuove auto sono equipaggiate Assistenza stradaleCiò ti consente di risparmiare il costo del pagamento dell’assicurazione da solo o di essere disturbato dalle bollette del rimorchio quando la tua auto si guasta.

Le ultime funzionalità. È probabile che la nuova vettura soddisfi i più recenti standard di efficienza del carburante e disponga delle più recenti caratteristiche di sicurezza.

Interessanti operazioni di finanziamento. Se il tuo credito è buono, molte case automobilistiche e concessionari offriranno piani di finanziamento a basso interesse o senza interessi. Rispetto alle auto usate, questo può ridurre il costo del finanziamento delle auto nuove.

importante Deve guardarsi intorno Le migliori condizioni di prestito auto Trova l’opzione più conveniente per finanziare una nuova auto.

Svantaggi dell’acquisto di un’auto nuova

Naturalmente, la nuova vettura ha anche alcune cose che non le favoriscono.

Caro. L’acquisto di una nuova auto è difficile per il portafoglio.Se stai usando prestito auto Per finanziare l’acquisto, è probabile che tu prenda in prestito più denaro di un’auto usata e alla fine paghi più interessi nel tempo.

Ammortamento rapido. Nuova auto Svalutazione Più veloce delle loro controparti usate. Un’auto perde il suo valore più grande nei primi anni di proprietà, gran parte di essa si perde nei primi secondi. Si stima che la perdita immediata possa essere pari al 20% del valore dell’auto. Questo perché quando acquisti un’auto nuova da un concessionario, paghi il prezzo al dettaglio. Una volta uscito dal parcheggio, l’auto vale solo il suo prezzo all’ingrosso più basso. Questo è l’importo che il rivenditore è disposto a pagare se ti volti e provi a rivenderlo.

I costi assicurativi sono più alti. Le auto nuove hanno anche più alti assicurazione auto Il costo è superiore ai modelli usati perché hanno un valore di sostituzione più elevato.

Mai fresco. Infine, la nuova auto non rimarrà nel suo nuovo stato per molto tempo. In un giorno, una settimana o un mese, riceverai il primo graffio o nick. Entro la fine del primo anno, il pavimento potrebbe essere sporco, la porta tintillerà e il dolce profumo della nuova auto diventerà un ricordo. Naturalmente, il pagamento mensile durerà per diversi anni.

importante Prima di acquistare un’auto usata, la Federal Trade Commission consiglia di condurre un’ispezione indipendente e ottenere un rapporto sulla storia del veicolo.

Vantaggi dell’acquisto di un’auto usata

“Auto usata”, per usare la terminologia di marketing dell’auto usata, può mancare del mistero di un’auto nuova. Ma hanno alcuni vantaggi.

Prezzo piu ‘basso. Quando un veicolo entra nel mercato delle auto usate, la maggior parte del suo deprezzamento è già avvenuta (e viene pagata dal precedente proprietario). Pertanto, l’acquisto di un’auto usata è un’opportunità per acquistare più auto con i soldi.

La garanzia può essere fornita. Alcuni veicoli ora hanno una garanzia che copre i componenti più costosi nel sistema di trasmissione dell’auto e percorre 200.000 miglia. Se acquisti un’auto usata certificata da un concessionario, molto probabilmente riceverai una garanzia che estende la garanzia originale del produttore. (Le auto usate certificate tendono ad essere più costose di altre auto usate, ma saranno anche sottoposte a rigorose ispezioni e ristrutturazioni secondo necessità.) Naturalmente, se hai una chiave inglese a portata di mano, l’acquisto richiede poco tempo e attenzione può ridurre notevolmente i costi.

Assicurazione più economica. Sebbene il concessionario possa richiederti di acquistare un’assicurazione completa per l’auto nuova che stai finanziando, se paghi in contanti per l’auto usata, può ridurre le spese assicurative.

Consiglio Prenditi un momento per confrontare La migliore compagnia di assicurazioni auto, Scopri dove puoi trovare la migliore combinazione di copertura adeguata e premi bassi o franchigie.

Svantaggi dell’acquisto di un’auto usata

Indipendentemente dal fatto che siano in garanzia o meno, le auto usate portano ancora alcune incognite potenzialmente costose. Poiché non sai come l’ultimo proprietario dell’auto ha trattato questa macchina o perché è stata scambiata, c’è sempre il rischio di acquistare qualcun altro. Alcuni altri problemi:

Chilometraggio più elevato.​​​ Le auto usate possono avere un chilometraggio più elevato, il che ridurrà la loro durata. Se acquisti un’auto con un chilometraggio più elevato, potrebbe essere necessario sostituirla il prima possibile, il che aumenterà il costo di acquisto dell’auto.

Scelte limitate. Trovare un’auto usata con le opzioni e le caratteristiche esatte che desideri può essere difficile.

La tutela dei consumatori è minore. Se scopri che stai acquistando limoni, potresti avere meno ricorso rispetto all’acquisto di una nuova auto, perché Metodo al limone Di solito applicabile solo a veicoli di una certa età e il cui chilometraggio sul contachilometri è inferiore a un certo chilometraggio.

Conviene acquistare un’auto nuova o un’auto usata?

Quando si considera se acquistare un’auto nuova o un’auto usata, considerare sia il prezzo iniziale che i costi correnti. Le tariffe che potresti dover pagare per un’auto nuova o usata includono:

acconto

Tasse, proprietà e spese al momento della consegna

imposta patrimoniale

assicurazione auto

mantenere

Mantenere

Gas naturale e petrolio

Almeno nei primi anni, il costo della riparazione di un’auto nuova potrebbe essere inferiore. Quando il veicolo inizia a richiedere revisione e manutenzione, potresti essere pronto a permutare quello vecchio. Se paghi in contanti, il costo di manutenzione dell’auto usata potrebbe essere più alto, ma la spesa per interessi sul prestito potrebbe essere ridotta. Pertanto, si prega di considerare tutte le variabili quando si calcola il costo di acquisto di auto nuove e usate.

Ricorda, l’acquisto di un’auto nuova o usata non è interamente una decisione finanziaria. Sebbene le auto usate siano spesso più economiche, almeno inizialmente, potresti non ottenere tutte le funzionalità che desideri senza scendere a compromessi. A meno che tu non abbia fretta di acquistare, vale la pena vedere entrambi. Controlla gli articoli disponibili negli showroom di auto usate e auto nuove, confronta le differenze di prezzo e poi chiediti quale opzione è la migliore per te e la tua situazione finanziaria in futuro.