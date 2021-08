Devo investire o estinguere il mio mutuo?

Share it

Quanto puoi guadagnare $ 100.000 in 10 anni? importo dell’investimento anno tasso di risposta Reddito da investimento 100.000 USD 10 2% 22.019 USD 100.000 USD 10 5% 62,889 USD 100.000 USD 10 7% 96.715 USD 100.000 USD 10 10% USD 159.374

10 anni di reddito da investimento di 100.000 USD

Il reddito da investimento di cui sopra è composto di interesse, cioè l’interesse genera interesse e non è stato prelevato denaro durante il periodo di dieci anni.

Reddito da capitale e interessi sui prestiti risparmiati

Se il proprietario della casa decide di investire $ 100.000 invece di rimborsare il mutuo entro 10 anni, in base a un tasso di rendimento medio del 2%, riceverà $ 22.019. In altre parole, non c’è differenza sostanziale tra investire questo denaro e rimborsare il mutuo del 3,5% (basato sull’interesse di $ 20.270 risparmiato dal precedente programma di prestito).

Tuttavia, se il tasso di rendimento medio a 10 anni è del 5%, il proprietario della casa guadagnerà $ 62.889, che è più dell’interesse risparmiato in tutti e tre i precedenti programmi di prestito, indipendentemente dal fatto che il tasso di interesse del prestito sia del 3,5% (20.270 $) o 4,5 % (28.411 USD) o 5,5% (37.618 USD).

Con un tasso di rendimento a 10 anni del 7% o del 10%, anche con un tasso di interesse del prestito del 5,5%, il mutuatario può ottenere più del doppio degli interessi risparmiati pagando anticipatamente.

Il potere dell’interesse composto

Uno dei motivi di questa differenza tra il reddito da capitale e gli interessi risparmiati dal rimborso anticipato dei prestiti è il potere dell’interesse composto. Se l’investimento di $ 100.000 non viene ritirato entro dieci anni, l’interesse guadagnato ogni anno verrà reinvestito, con conseguente interesse a guadagnare, che può amplificare il reddito da investimento.

Tolleranza al rischio

Prima di immettere denaro nel mercato, è importante che gli investitori determinino il proprio livello Tolleranza al rischio, Questo è l’importo che sono disposti a rischiare per ottenere un reddito da investimento.

Rischi di investimenti diversi

Ci sono molti tipi di investimenti tra cui scegliere e ogni investimento ha i suoi rischi. Per esempio, Treasury USA Sarà considerato un investimento a basso rischio perché, se detenuto fino alla scadenza o scadenza, sarà garantito dal governo degli Stati Uniti.

Tuttavia, scorta Oppure l’investimento azionario ha un rischio maggiore di fluttuazioni dei prezzi, chiamato volatilità, Ciò può comportare perdite per gli investitori.

Tornando al nostro esempio, se il proprietario della casa decide di investire i propri soldi sul mercato invece di estinguere il mutuo con dieci anni di anticipo, c’è il rischio che alcuni o tutti i fondi vadano persi. Pertanto, se l’investimento perde denaro, il proprietario della casa deve comunque rimborsare il prestito decennale.

Determinare la tolleranza al rischio

La tolleranza al rischio di una persona di solito dipende dalla sua età, dal tempo rimanente prima che sia necessario il denaro e dai suoi obiettivi finanziari. Ad esempio, i pensionati possono odiare il rischio perché non guadagnano più un reddito da lavoro.

Al contrario, i giovani tra i 20 ei 30 anni hanno un orizzonte temporale più lungo, il che significa che il loro portafoglio ha più tempo per coprire le perdite di mercato. Pertanto, i giovani possono investire una parte maggiore dei loro portafogli in investimenti ad alto rischio, come le azioni.

L’arma a doppio taglio del mercato

Sebbene il mercato azionario possa fornire rendimenti considerevoli, c’è anche il rischio di enormi perdite. In altre parole, proprio come l’assunzione di più rischi può amplificare i rendimenti degli investimenti, può anche portare a maggiori perdite, il che significa che il rischio di mercato è un’arma a doppio taglio.

Nel nostro precedente esempio di vari potenziali rendimenti, il 10% del reddito da investimenti non è un obiettivo facile da raggiungere. Pertanto, gli investitori dovrebbero avere aspettative realistiche su ciò che possono guadagnare sul mercato.

articoli di attenzione speciale

Prima di decidere di estinguere anticipatamente il prestito, è importante considerare il tasso di interesse, il saldo e quanto interesse può essere risparmiato.I mutuatari possono usare Calcolatore di prestito ipotecario Analizzare il piano di ammortamento dei loro prestiti.

Inoltre, dovresti anche considerare come utilizzare i soldi invece di rimborsare il mutuo. Ad esempio, parte di questo denaro può essere utilizzato per istituire un fondo di emergenza, risparmiare per la pensione o estinguere il debito della carta di credito a un tasso di interesse più elevato.

È anche importante considerare che gli interessi ipotecari sono esentasse per molti proprietari di case, il che significa che gli interessi pagati ridurranno il reddito imponibile alla fine dell’anno. Prima di decidere se estinguere il mutuo o investire i soldi in anticipo, dovresti consultare un promotore finanziario e un consulente fiscale.

Cosa dicono gli esperti: