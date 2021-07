Devo pagare il mutuo con una carta di credito per ottenere i premi della carta di credito?

Vuoi pagare il mutuo con carta di credito? Potrebbe essere possibile, ma potrebbe costarti. cosa fai? quanto è il costo? Quando ne vale la pena? Questo articolo risponderà a tutte le tue domande sulle rate del mutuo su base mensile.

Punti chiave Gli istituti di credito ipotecario non accettano direttamente pagamenti con carta di credito.

Se possiedi una carta Mastercard o Discover, puoi pagare un mutuo con una commissione del 2,85% tramite un servizio di elaborazione dei pagamenti chiamato Plastiq.

A causa del costo, per la maggior parte delle persone, non vale la pena pagare un mutuo con una carta di credito nella maggior parte dei casi.

Perché usare una carta di credito per pagare un mutuo?

Ci sono quattro motivi per cui le persone potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di una carta di credito per pagare un mutuo mensile:

Guadagnare Ricompense con carta di credito Mantieni il loro denaro e gli interessi sui depositi per qualche settimana in più Acquista qualche settimana in più per pagare il mutuo senza ritardare il pagamento alla società del mutuo evitare preclusione A tutti i costi

Sono tutti validi motivi per voler pagare un mutuo con carta di credito. A lungo termine, i primi tre di questi motivi potrebbero darti un leggero vantaggio finanziario. Il quarto può essere incredibilmente distruttivo. Studieremo ogni opzione in modo più dettagliato di seguito, ma prima esploriamo la logistica dell’utilizzo di una carta di credito per pagare un mutuo.

Servizio di pagamento di terze parti

Molti creditori non accetteranno carte di credito per estinguere i loro debiti, compresi i creditori ipotecari.Sanno che farlo significa permettere ai clienti di negoziare una forma di tassi di interesse relativamente bassi, a volte Duty free Modulo-per un altro modulo che ha un interesse maggiore e non è esente da tasse. Politici, regolatori e media un giorno condanneranno questa pratica.

accedere Processore di pagamento di terze partiQueste società ti permetteranno di pagare quasi tutte le entità utilizzando una carta di credito. Sebbene il panorama competitivo sia in continua evoluzione, il più famoso e apparentemente l’unico partecipante che gestisce i pagamenti dei mutui è Plastiq, che addebita una commissione di transazione del 2,85%. Potresti essere in grado di trovare un codice di riferimento su Internet che può fornirti poche centinaia di dollari in transazioni gratuite, ma questo può solo portarti alla fine, a meno che tu non trovi un modo per guadagnare di più gratuitamente facendo riferimento ad altri scambi.

Ci sono alcune restrizioni sull’uso delle carte di credito per pagare i mutui, anche con Plastiq.Questo Termini e Condizioni È vietato utilizzare carte Visa o American Express per effettuare pagamenti ipotecari tramite Plastiq. Considerando che altri processori di pagamento sono andati e venuti in passato, Plastiq potrebbe non esistere per sempre o potrebbe non essere sempre un’opzione per le rate del mutuo. Mastercard e Discover potrebbero interrompere completamente il pagamento dei mutui tramite questo servizio. Al contrario, in futuro potrebbero esserci più opzioni per pagare i mutui con carte di credito, magari con commissioni più competitive o nuove agevolazioni.

Conviene usare una carta di credito per pagare il mutuo?

Analizziamo uno per uno quattro motivi per cui potresti voler pagare un mutuo con una carta di credito e vedere se sono una buona idea.

Guadagna premi

Esistono due tipi principali di premi per le carte di credito:Bonus di iscrizione e Ricompensa continuaIl bonus di iscrizione potrebbe darti $ 300 Rimborso I titolari di carta spendono $ 3.000 nei primi tre mesi. I premi continui possono fornirti un rendimento del 2% su ogni acquisto, inclusi gli acquisti effettuati per guadagnare un bonus di iscrizione.

Supponiamo che la tua rata del mutuo sia di $ 1.000. Se paghi una commissione del 2,85%, perderai $ 28,50. Tuttavia, potresti essere in grado di distinguerti in una delle seguenti situazioni:

La tua carta di credito fornisce il 3,0% o più di cashback continuo (o punti o miglia equivalenti) al momento del pagamento.

La società della tua carta di credito non classificherà le commissioni dei processori di pagamento di terze parti come Anticipo in contantiGli anticipi di cassa di solito comportano costi e Inizia sempre ad accumulare interessi immediatamenteSecondo un sondaggio di CreditCards.com, il tasso di interesse medio nel 2020 è del 24,8%. Leggi i dettagli nel contratto della tua carta di credito per comprendere le condizioni della tua carta di credito per quanto riguarda gli anticipi in contanti. Se tutto sembra a posto, fai un piccolo acquisto di prova tramite il processore di pagamento prima di pagare l’intero mutuo.

Leggi i dettagli nel contratto della tua carta di credito per comprendere le condizioni della tua carta di credito per quanto riguarda gli anticipi in contanti. Se tutto sembra a posto, fai un piccolo acquisto di prova tramite il processore di pagamento prima di pagare l’intero mutuo. Otterrai più premi di iscrizione rispetto alle commissioni di gestione e non sarai in grado di ottenere premi di iscrizione attraverso il consumo abituale. Questo è probabilmente il motivo più convincente per pagare un mutuo una o due volte con una carta di credito.

Otterrai altri vantaggi della carta di credito che sono più preziosi del costo dell’acquisto e non sarai in grado di ottenere questo vantaggio attraverso le tue spese quotidiane. I vantaggi che potresti cercare di ottenere includono lo stato della compagnia aerea, lo stato dell’hotel, la sistemazione gratuita in hotel o i biglietti aerei gratuiti per i compagni.

Il tasso di interesse medio della carta di credito nel 2021 è del 16,16%, che è più di cinque volte il tasso di interesse ipotecario medio del 2,799% (mutuo a tasso fisso di 30 anni), quindi se non puoi pagare il saldo della carta di credito per intero su la data di scadenza, non usarla per pagare il mutuo.

Guadagna interessi

Se non hai un saldo sulla carta di credito, otterrai senza interessi periodo di grazia Ci vorranno circa 21-25 giorni dall’emissione dell’estratto conto della carta di credito alla scadenza del pagamento. In un anno, l’utilizzo di questo periodo di grazia per risparmiare denaro – può guadagnare interessi – fino alla data di scadenza della carta di credito può farti guadagnare qualche soldo in più. In ogni caso non è un male acquistare l’acquisto che si intende fare, purché non si sia mai in ritardo con i pagamenti e non si abbia mai un saldo.

Tuttavia, pagare un mutuo con una carta di credito richiede una commissione di gestione del 2,85% e l’interesse sul tuo conto di risparmio non è sufficiente per farti notare. Il miglior conto di risparmio ad alto tasso sul mercato nel 2021 Viene pagato solo lo 0,7% di interesse. Non puoi nemmeno guadagnare questa commissione con 25 giorni di interessi extra.

Per evitare ritardi nei pagamenti

Il mutuo scade solitamente il primo giorno di ogni mese. Tuttavia, molti istituti di credito chiedono ai mutuatari di pagare prima del 15 senza pagare le tasse di ritardo.Una volta che questo periodo di grazia è finito, il creditore imporrà Tasse in ritardo (Controlla la tua dichiarazione per vedere quanto), ma i pagamenti in ritardo non verranno effettivamente segnalati all’ufficio crediti fino a 30 giorni di ritardo.

Se hai bisogno di un periodo di grazia di più di 15 giorni per pagare il tuo mutuo, ma vuoi evitare le tasse in ritardo, e Punteggio di credito Se è danneggiato, puoi pagare il mutuo con carta di credito il 14 e acquistare per te circa 25 giorni per pagare il mutuo. Se la commissione del processore di pagamento è inferiore alla commissione di ritardo del prestatore e paghi l’intero saldo della carta di credito prima della data di scadenza, puoi prelevare anticipatamente. Se non lo fai, potresti cadere in una situazione finanziaria peggiore pagando gli interessi della carta di credito, a seconda di quanto tempo impieghi per ripagare il debito.

Per evitare la preclusione

Un’estensione dell’idea di cui sopra è quella di pagare il mutuo con una carta di credito per evitare la preclusione.Comprensibile Vuoi fare tutto il possibile per restare a casaTuttavia, se la rata del mutuo è molto indietro rispetto al processo che stai affrontando la preclusione (il tuo prestatore non può avviare il processo entro tre-sei mesi dal pagamento in ritardo, a seconda dello stato in cui vivi) La tua situazione finanziaria potrebbe essere così fragile che è non è nel tuo interesse aggiungere il debito della carta di credito ai tuoi problemi. È un’idea migliore per discutere i piani per evitare pignoramenti con il tuo prestatore e consulente immobiliare.

Suggerimento finale: considera l’utilizzo del tuo credito

Un altro fattore da considerare è l’impatto dei pagamenti ipotecari con carta di credito su di te Utilizzo del credito. secondo sono, Genera i punteggi di credito utilizzati dalla maggior parte dei principali istituti di credito e il tasso di utilizzo del credito (la percentuale della linea di credito utilizzata durante l’emissione degli estratti conto) rappresenta il 30% del punteggio di credito. Se non vuoi che il fatto che paghi il mutuo con carta di credito influisca sull’utilizzo del credito, dovrai saldare il saldo prima dell’emissione dell’estratto conto, non solo prima della data di scadenza dell’estratto conto.

In altre parole, se il tuo limite di credito è alto e ne utilizzi solo una piccola percentuale (ad esempio, meno del 10%), non devi preoccuparti di pagare il saldo prima che esca l’estratto conto. Un utilizzo così basso del credito non dovrebbe danneggiare il tuo punteggio.

Esempio di utilizzo di una carta di credito per pagare un mutuo

Dopo aver letto titoli come “Come paghiamo $ 2.000 tramite i premi della carta di credito per ripagare il mutuo”, chi non vuole pagare il mutuo con una carta di credito? La blogger di finanza personale Holly Johnson ha raccontato una storia vera: ha usato questi premi per finanziare una crociera nel Mediterraneo per la sua famiglia di quattro persone.

Tuttavia, è stata in grado di raggiungere questo obiettivo perché la sua piattaforma come nota blogger le ha permesso di guadagnare migliaia di dollari in transazioni gratuite Plastiq raccomandando questo servizio ai lettori. La maggior parte di noi non può farlo.

Linea di fondo

Solo in circostanze limitate le persone comuni possono trarre vantaggio dall’assunzione di mutui dalle carte di credito. Innanzitutto, devi trovare un processore di pagamento di terze parti che ti permetta di utilizzare una carta di credito per effettuare pagamenti alla società di mutui. In secondo luogo, è necessario ottenere ricompense con carta di credito che superano la commissione di elaborazione del pagamento. Terzo, devi pagare per intero il saldo della tua carta di credito, preferibilmente anche prima dell’emissione dell’estratto conto, non solo per evitare di pagare gli interessi, ma anche per evitare di influenzare l’utilizzo del credito e possibilmente danneggiare il tuo punteggio di credito. Se riesci a fare tutte queste cose, pagare il mutuo con una carta di credito può ripagare.