Di fronte a disaccordi, i democratici alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti rinviano il voto sul piano Biden da 3,5 trilioni di dollari Reuters

Steny Hoyer, un democratico della 2a Camera dei Rappresentanti, ha affermato che la Camera dei Rappresentanti tornerà martedì a mezzogiorno (1600 GMT). Non è chiaro se il Partito Democratico risolverà le loro divergenze in quel momento.

Ma i Democratici di centro si sono rifiutati di accettare, dicendo che la Camera dei Rappresentanti deve prima approvare un’altra priorità di Biden: un disegno di legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari, che è già stato approvato da Repubblicani e Democratici al Senato. Il rappresentante democratico veterano Jim McGovern ha detto lunedì alla fine che la leadership sta ancora lavorando per determinare se hanno voti per procedere.

I Democratici avevano originariamente pianificato di votare per approvare il piano di budget da 3,5 trilioni di dollari lunedì sera, ma lo hanno annullato dopo che ore di negoziati a porte chiuse non sono riusciti a superare le differenze all’interno del partito.

WASHINGTON (Reuters) – Martedì, i democratici alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno rinviato il voto per far avanzare l’ambizioso piano del presidente Joe Biden per espandere il progetto sociale, perché liberali e centristi sono nella sua agenda.Ci sono ancora disaccordi su parti che dovrebbero essere prioritario.

