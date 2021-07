Di fronte ai più importanti dati sull’occupazione non agricola, all’aumento dei prezzi del petrolio e al calo delle criptovalute, il dollaro USA è fermo nella sua ascesa – shareandstocks.com

Share it

Ecco cosa c’è da sapere venerdì 2 luglio:

Con l’intensificarsi delle tensioni prima della pubblicazione dei dati sull’occupazione non agricola a giugno, il dollaro USA ha continuato a salire. I disaccordi sull’OPEC+ hanno fatto salire i prezzi del petrolio, mentre le criptovalute stanno perdendo terreno. Le preoccupazioni per le varianti Delta persistono.

mercato Relativamente stabile nelle transazioni tipiche dei dati sull’occupazione non agricola. Il dollaro USA ha mantenuto la maggior parte dei suoi guadagni su tutta la linea, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento ha oscillato sopra l’1,46%.

Non agricolo: Gli investitori prevedono l’aggiunta di 690.000 posti di lavoro a giugno, rispetto ai 559.000 di maggio. Sebbene i dati sul lavoro di ADP siano stati migliori del previsto, la componente occupazionale dell’ISM Manufacturing Purchasing Managers Index è scesa al di sotto di 50, riflettendo una contrazione.

Rallenta l’espansione manifatturiera USA: occupazione e indici dei prezzi evidenziano problemi

Tuttavia, l’ulteriore riapertura del mese scorso significa più assunzioni nel settore del tempo libero e dell’ospitalità. Anche l’aumento dei tassi di partecipazione ha ricevuto attenzione, mentre la crescita dei salari potrebbe aver subito un rallentamento.

Cono: Patrick Harker, membro della Federal Reserve, è l’ultimo funzionario a chiedere una riduzione degli acquisti di obbligazioni bancarie. Si è unito a Robert Kaplan e Christopher Waller tra gli altri membri che hanno espresso opinioni da falco.

Petrolio greggio WTI Dopo che la riunione dell’OPEC+ di giovedì non è riuscita a raggiungere un consenso, i prezzi del petrolio si sono aggirati intorno ai 75 dollari statunitensi, il livello più alto dal 2018. Gli Stati membri guidati da Arabia Saudita e Russia riconvocheranno una riunione venerdì e la produzione giornaliera potrebbe aumentare di circa 4-50 milioni di barili.

Questo Variante Delta La continua diffusione del coronavirus potrebbe far aumentare il numero di casi in Europa dopo un calo a lungo termine del tasso di infezione. Rimangono dubbi sulla capacità dei turisti britannici di recarsi nel continente europeo. La coppia EUR/USD è stata scambiata al di sotto di 1,1850 e la coppia GBP/USD è stata scambiata vicino a 1,3750, entrambe vicine ai livelli più bassi da aprile.

Criptovaluta Ha ripreso il suo declino: Bitcoin è passato di mano per meno di $ 33.000 ed Ethereum sta lottando per circa $ 2.000. I regolatori di Singapore stanno rivedendo le operazioni di Binance in questa città-stato, il che aumenta la pressione.

