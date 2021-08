Di quanti soldi ho bisogno per iniziare a investire?

Capisci L’investimento è il modo giusto per costruire ricchezza a lungo termine, Ma di quanti soldi hai bisogno per iniziare? Se hai iniziato ad accumulare risparmi solo di recente, può essere particolarmente scoraggiante capirlo. La risposta corretta varia da persona a persona, ma in generale, una volta che hai abbastanza soldi per controllare alcune voci importanti nell’elenco delle cose da fare finanziarie, dovresti iniziare a investire. Qui, approfondiremo i dettagli.

Cosa devi fare prima di iniziare a investire

Prima di iniziare a depositare fondi sul tuo conto di investimento, pensiamo che dovresti fare tre cose:

Istituire un buon fondo di emergenza Ripagare il debito ad alto interesse Ottieni un’assicurazione sanitaria e invalidità

Una volta che hai risparmiato abbastanza denaro per fare queste tre cose, puoi iniziare a investire il denaro extra che ti è rimasto dopo aver pagato le normali spese di soggiorno.

Istituire un buon fondo di emergenza

uno Fondo di emergenza È il denaro che metti da parte per emergenze impreviste come disoccupazione improvvisa, spese mediche, riparazioni della casa o dell’auto: puoi nominarlo. Crediamo fermamente che un solido fondo di emergenza sia la pietra angolare di ogni buon piano finanziario. Può anche darti tranquillità.

In base all’esperienza, il tuo fondo di emergenza dovrebbe coprire da tre a sei mesi di spese di soggiorno. Tuttavia, anche l’età, l’occupazione, il totale delle risorse investibili e la misura in cui ti assumi (o potresti assumerti) la responsabilità finanziaria nei confronti di altri dovrebbero svolgere un ruolo nel determinare l’ammontare del tuo fondo di emergenza.Puoi leggere di più su come impostare un fondo di emergenza adatto a te sul nostro sito web Post sul blog su questo argomento.

Ripagare il debito ad alto interesse

Anche se sei ansioso di iniziare a investire, faresti meglio a risolvere prima il problema del debito ad alto interesse. Consideriamo debito ad alto interesse qualsiasi debito con un tasso di interesse al netto delle imposte (tenendo conto di eventuali interessi sui prestiti studenteschi) Idoneo per sgravi fiscali) Questo è più alto del tuo possibile ritorno sull’investimento. Per un portafoglio diversificato di fondi indicizzati a basso costo, è ragionevole supporre che il tasso di rendimento a lungo termine possa aggirarsi intorno al 5% annuo. (Il portfolio consigliato da Wealthfront include oltre le aspettative Molti, ma come sai, le performance passate non garantiscono rendimenti futuri. ) Quando paghi i tuoi debiti, ottieni effettivamente un tasso di rendimento garantito sui tuoi fondi: i tuoi interessi Abituato a Il prezzo deve essere pagato in futuro.

Non pensiamo che tu debba eliminare tutti i debiti a basso interesse prima di iniziare a investire, ma dovresti almeno assicurarti di poter pagare il rimborso minimo Tutti Prima di iniziare a mettere soldi sul mercato, il tuo debito.Per ulteriore aiuto nel pesare l’equilibrio tra il pagamento del debito e l’investimento, dai un’occhiata Questo articolo del blog.

Ottieni un’assicurazione sanitaria e invalidità

Se sei attualmente impiegato, potresti ottenere un’assicurazione sanitaria e invalidità tramite il tuo datore di lavoro, quindi dovrebbe essere facile. Tuttavia, se non disponi di questa assicurazione, riteniamo che sia saggio acquistare un’assicurazione prima di iniziare a investire. Motivo? Se hai seri problemi di salute, l’assicurazione può essere più preziosa per te rispetto ai portafogli di investimento o persino alle riserve di liquidità. È una buona cosa essere preparati, perché questo può accadere a qualsiasi età.

Puoi iniziare a investire con $ 500?

La risposta breve è sì. Una volta che hai risolto i problemi di cui sopra e sei pronto per iniziare a investire, non hai bisogno di alcun denaro magico per iniziare a investire, ad eccezione dell’importo minimo del conto per qualsiasi servizio di investimento che prevedi di utilizzare. Su Wealthfront, puoi iniziare a utilizzare un portafoglio diversificato e automatizzato di fondi indicizzati a basso costo per soli $ 500. Se sei un nuovo investitore, riteniamo che dovresti iniziare immediatamente dopo aver depositato $500 in eccesso rispetto all’obiettivo delineato in questo articolo.

Alcune persone potrebbero voler risparmiare più denaro e investire tutto in una volta, ma non c’è davvero alcun vantaggio nel farlo. Quando si tratta di investire, il tempo è dalla tua parte: prima entri nel mercato, meglio è.Più tempo di mercato ti ripagherà Più tempo per comporre, Riduce anche la possibilità della tua perdita. La chiave è iniziare a investire il prima possibile e continuare a investire denaro, indipendentemente dal mercato. Se lo fai, intraprendi il percorso di costruzione di ricchezza a lungo termine.