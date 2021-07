Didi dice che memorizza tutti i dati di utenti e strade cinesi in Cina Reuters

Didi ha dichiarato venerdì che prevede di condurre una revisione completa dei rischi per la sicurezza informatica e coopererà pienamente con i dipartimenti governativi competenti. Ha inoltre affermato che sta operando normalmente, fatta eccezione per la sospensione della registrazione di nuovi utenti in Cina.

L’agenzia per il cyberspazio non ha specificato quanto durerà l’indagine, né ha fornito altri dettagli.

“Non dovrebbe essere troppo dannoso impedire all’azienda di assorbire nuovi utenti questa volta, perché l’azienda ha già più dell’80% della quota di mercato, a patto che non si estenda per un po’”.

La società è stata fondata da Will Cheng nel 2012 e ha già affrontato indagini normative in Cina in materia di sicurezza e permessi operativi.

Didi, che fornisce servizi in Cina e in più di 15 mercati internazionali, raccoglie ogni giorno enormi quantità di dati mobili in tempo reale. Utilizza alcuni dati per la tecnologia di guida autonoma e l’analisi del traffico.

“Come molte società cinesi quotate all’estero, Didi archivia tutti i dati degli utenti domestici su server in Cina ed è assolutamente impossibile trasmettere i dati negli Stati Uniti”, ha affermato Li in un post su Weibo.

Appena due giorni dopo che Didi ha iniziato a quotarsi alla Borsa di New York, la China Cyberspace Administration of China ha annunciato venerdì di aver avviato un’indagine su Didi per proteggere la sicurezza nazionale e l’interesse pubblico.

Hong Kong/Pechino (Reuters) – Il gigante cinese dei viaggi in auto Didi Global archivia tutti i dati degli utenti e delle strade cinesi sui server nel Paese. È “assolutamente impossibile” per l’azienda trasmettere i dati negli Stati Uniti, secondo un dirigente dell’azienda di sabato.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.