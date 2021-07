Didi Investigation aumenta i rischi normativi delle IPO statunitensi in Cina

Venerdì sera a Pechino, poco prima dell’apertura di New York, Didi Chuxing ha ricevuto una telefonata di avvertimento da un ente regolatore cinese poco conosciuto.

Il regolatore di Internet, il National Internet Information Office cinese, ha avvertito che la risposta del paese al gruppo Uber sarà entro un’ora. Ordinato pubblicamente di fermarsi Secondo fonti informate, utenti registrati.

Didi condivide tre giorni fa Condotto un’offerta pubblica iniziale di $ 4,4 miliardi -Mentre gli investitori hanno digerito l’annuncio scioccante, il più grande titolo statunitense è sceso del 5% quest’anno.

Dopo aver ordinato la rimozione dall’app store cinese di Didi e di altre due società cinesi quotate negli Stati Uniti nelle ultime settimane, lunedì il regolatore Annunciare l’indagine Se la società ha violato le leggi relative alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali.

Questi eventi mettono in discussione il progetto multimiliardario di New York Le aziende cinesi diventano pubblicheQuando Pechino ha iniziato ad applicare un’ampia legislazione per proteggere grandi quantità di dati ritenuti essenziali per la sua sicurezza nazionale.

I consulenti e gli investitori nell’IPO statunitense della Cina hanno sottolineato che la Cina ha deciso di attendere fino a quando Didi non annunci pubblicamente la sua indagine e ha chiesto se la società può aspettarsi un colpo completo. “Questo sembra essere mirato”, ha detto un gestore di fondi a Hong Kong. “La gente si chiede se questa sia la rabbia di Pechino nei confronti delle grandi aziende tecnologiche che vanno all’estero”.

Secondo una persona vicina a Didi, poche settimane prima della quotazione, due regolatori cinesi avevano consigliato alla società di rinviare l’IPO fino a quando non fosse stata rivista la sicurezza dei dati.

La Securities Regulatory Commission e la Securities Regulatory Commission hanno discusso con la società se Hong Kong debba essere utilizzata come Posizione dell’elenco alternativa A New York. Come parte della Cina, Pechino ritiene che Hong Kong sia più sicura degli Stati Uniti.

Ma i regolatori cinesi non hanno il potere legale di impedire alla società di quotarsi all’estero.

La persona ha affermato che solo due giorni dopo che Didi è diventato pubblico, l’indagine completa sulla sicurezza dei dati e il divieto degli app store annunciati venerdì sono stati una “punizione” per aver ignorato gli avvisi normativi.

Didi non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla guida sul rinvio della quotazione e della revisione della sicurezza dei dati.

Lunedì, il tabloid statale Global Times ha insistito sul fatto che Didi rappresenta un rischio per la sicurezza dei dati dei cittadini cinesi, soprattutto perché è in parte di proprietà della giapponese SoftBank e Uber.

“Per aziende come Didi… la Cina dovrebbe monitorare la sicurezza delle informazioni in modo più rigoroso per proteggere la sicurezza dei dati personali e la sicurezza nazionale”, ha affermato il giornale in un editoriale.

In Cina, i commentatori finanziari hanno preso Il roadshow di Didi, Sostenendo che la società ha valutato male i suoi potenziali rischi nella complessa situazione della supervisione dell’ultimo minuto.

Secondo diverse fonti rilevanti, Didi ha abbreviato il processo di IPO. Secondo un investitore, il roadshow degli investitori è durato solo tre giorni, mentre la costruzione della contabilità è stata eseguita in modo “frettoloso”.

Un dirigente di una delle banche di Wall Street che ha sponsorizzato l’IPO ha affermato che, a causa della forte domanda, il calendario era breve, aggiungendo che Didi non poteva anticipare le novità normative. Ha affermato che la società e la sua banca hanno ricevuto assicurazioni dagli avvocati cinesi che “è pienamente conforme”.

Didi ha dichiarato: “Prima dell’IPO, Didi non sapeva nulla della decisione del CAC”.

“Il CAC ora sembra affrontare pressioni politiche per agire contro Didi”, ha affermato Lu Xiaomeng, direttore della tecnologia geologica presso il gruppo di consulenza politica Eurasian.

CAC ha invocato il processo di revisione della sicurezza informatica introdotto più di un anno fa, che non è mai stato utilizzato pubblicamente prima. Secondo le procedure, se le operazioni dell’azienda sono critiche per l’infrastruttura nazionale, l’azienda dovrebbe rivedere volontariamente la propria catena di approvvigionamento e fornitura. Non è chiaro se Didi abbia chiesto una revisione prima dell’IPO.

Lu ha affermato che il CAC avrebbe potuto aspettare l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza dei dati a settembre, che sarebbe uno strumento più appropriato per affrontare le sue preoccupazioni su Didi.

La persona vicina a Didi ha affermato che la società di servizi di autonoleggio non ha condiviso alcun dato sensibile con i regolatori statunitensi.Ma gli Stati Uniti hanno voluto a lungo ottenere Audit delle aziende cinesi, Pechino ha rifiutato sulla base di documenti sensibili.

A dicembre, il governo degli Stati Uniti Approvata una legge Ciò offre alle società cinesi che non soddisfano i requisiti di verifica un periodo di grazia di tre anni prima della cancellazione dalla quotazione.

Alcuni partecipanti al mercato hanno interrogato Tempi di soppressioneUn analista della società di ricerca Longzhou Economics ha scritto in un rapporto lunedì: “Non importa quale sia la ragione delle azioni di sicurezza nazionale della Cina, l’opinione degli Stati Uniti è che dopo che Didi ha prelevato denaro dagli investitori statunitensi, Pechino ha cinicamente impostato la sua repressione normativa alla volta. di declino”.

Investimento bancario Addebita commissioni di registrazione Le preoccupazioni per la quotazione della Cina negli Stati Uniti temono che la pressione normativa possa soffocare nuove IPO. Un dirigente di una banca di Wall Street ha dichiarato: “Ora, questo è un fattore di rischio non misurato, imprevedibile e ingestibile”.

Tuttavia, alcune persone affermano che per molte aziende le ricompense giustificano ancora i rischi. “Se possibile, il nome cinese sarà ancora quotato negli Stati Uniti”, ha affermato il capo dei mercati dei capitali presso una banca statunitense. “Quello di cui hanno paura è essere costretti a diventare pubblici a Shanghai, e quindi non saranno in grado di ottenere capitali dalla Cina”.

Segnalato da Hudson Lockett e Tabby Kinder a Hong Kong e Sun Yu, Christian Shepherd e Yuan Yang a Pechino