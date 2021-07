Didi raccoglie almeno 4 miliardi di dollari per la quotazione in borsa di New York

L’app cinese Didi Chuxing debutterà dopo la quotazione alla Borsa di New York Batti Uber E dominano le strade delle principali città del paese, ma stanno arrivando le preoccupazioni per la crescita e la regolamentazione.

A nome della sua holding Xiaoju KuaizhiDa quando Alibaba è stata quotata in borsa nel 2014, Didi ha raccolto almeno 4 miliardi di dollari in IPO all’estero, dopo che il prezzo delle azioni della società era nella fascia alta della sua gamma di mercato. Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Didi ha venduto le sue azioni per $ 14 per azione, portando il suo valore di mercato ad almeno $ 67 miliardi. La società ha rifiutato di commentare.

Il valore di mercato di Didi sarà leggermente superiore alla valutazione di 65 miliardi di dollari che gli investitori privati ​​hanno acquistato l’azienda nel finanziamento del 2018, il che potrebbe riflettere la deludente IPO del concorrente statunitense del 2019. L’interesse per il parcheggio delle auto è diminuito.

A differenza di Uber quando è stata quotata in borsa, dal 2019 Didi è orgogliosa della redditività della sua attività principale di ride-hailing basata sugli utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento. Questo core business rappresenta il 94% delle entrate 2020 di Didi di 142 miliardi di yuan (22 miliardi di dollari).

Questo è molto più alto della quota di fatturato di Uber o Grab, che dipendono rispettivamente da servizi di consegna di cibo in rapida crescita ma in perdita, che rappresentano rispettivamente il 35% e il 49% delle entrate. In Cina, Didi è stato escluso dal mercato delle consegne di cibo dai potenti rivali Meituan ed Ele.

Tuttavia, sebbene l’attività principale di Didi sia redditizia, il suo margine di profitto per prenotazione è molto inferiore a quello dei suoi concorrenti internazionali, circa il 3%, rispetto al 20% di Uber.

Il blocco del coronavirus ha causato un calo di un terzo delle prenotazioni di Didi nel primo trimestre dello scorso anno, ma la Cina ha contenuto rigorosamente e sostanzialmente con successo il virus, il che significa che la sua attività di trasporto passeggeri è cresciuta di anno in anno nella seconda metà del 2020, solo un calo del 4,8%. anno.

Nel primo trimestre del 2021, Didi ha ottenuto per la prima volta un utile netto complessivo positivo, principalmente grazie alla divisione della sua attività di acquisto di gruppo, Chengxin Technology, che ha generato un fatturato di 9,1 miliardi di RMB (1,4 miliardi di dollari).

Ma gli analisti si chiedono se è probabile che Didi raggiunga la saturazione nelle più grandi città cinesi come Pechino e Shanghai, che rappresentano la metà delle sue prenotazioni, e se possa stabilire nuove attività per promuovere la crescita.

Gli analisti di Bernstein hanno scritto in un recente rapporto: “La domanda principale per Didi è se il suo viaggio principale in China Mobile possa generare abbastanza polvere finanziaria per finanziare la sua emergente attività di guida autonoma”.

Il capo dei mercati dei capitali presso una banca statunitense a Hong Kong ha affermato che, a causa dei limiti del mercato Didi, la valutazione iniziale di 100 miliardi di dollari per un obiettivo IPO “non è mai stata un punto di partenza ragionevole”. “Il grosso problema per loro è che non si espanderanno oltre il servizio di ride-hailing con la stessa facilità di Uber. In Cina, l’equivalente di Uber Eats e le società di logistica sono già affollate di società consolidate con tasche profonde”, ha affermato la persona.

All’estero, Didi si è espansa verso grandi economie in via di sviluppo come il Brasile, ma le sue attività non cinesi rappresentano solo meno del 2% delle sue entrate.

Tuttavia, il suo dominio in Cina è indiscutibile. Dall’acquisizione di Uber nel 2016, Didi è cresciuta fino al 90% di tutte le prenotazioni di auto online nel 2020, con circa due terzi provenienti dalle prime 30 città.

Ha una certa concorrenza nelle città più piccole, con più di 200 concorrenti in tutto il paese. Il concorrente T3, sostenuto da Alibaba, Tencent e tre case automobilistiche cinesi, ha stabilito con successo quote di mercato a Nanchino e Chongqing con i suoi prezzi bassi e la propria flotta.

L’analista di Bernstein Cherry Leung ha dichiarato: “Attualmente i profitti sono enormi, ma con l’intensificarsi della concorrenza nelle piccole città, dovranno abbassare i prezzi”.

Ma i sostenitori di Didi credono che la sua redditività sia scalabile perché è improbabile che i suoi concorrenti inizino una guerra dei prezzi tra le tre parti. Didi, I concorrenti nazionali Kuaidi e Uber, nel 2016, il presidente di Didi Cheng Wei si è distinto dalla massa.

Cheng He Jean LiuL’ex banchiere di Goldman Sachs, diventato presidente di Didi nel 2015, ha finora evitato di dover pagare sussidi più costosi per respingere i concorrenti.

“Questa è una domanda molto semplice: se vuoi fare qualcosa come Didi, saresti disposto a bruciare $ 20 miliardi per attirare utenti?” Kevin Wang, socio fondatore di Ameba Capital e primo investitore in Kuaidi Dache Said. unire Ha collaborato con Didi nel 2015.

Dopo aver riconosciuto la perdita a Didi, Uber ha mantenuto una quota considerevole, che ora si aggira intorno al 12,8%. Altri importanti investitori includono Vision Fund di SoftBank, che rappresentava il 21,5% e Tencent, che rappresentava il 6,8%.

Una questione più urgente della concorrenza è se Didi possa rispondere agevolmente al controllo normativo sempre più rigoroso durante il giro di vite su vasta scala di Pechino sui conglomerati tecnologici che si ritiene siano diventati troppo potenti e troppo veloci.

La società non è riuscita a garantire Sicurezza dei passeggeri Preoccupazioni per concorrenza sleale e salari bassi per i conducenti.

All’inizio di questo mese, una pubblicazione finanziaria sotto l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha affermato che l’indagine antitrust era una “spada irrisolta” dell’IPO, citando preoccupazioni sulla manipolazione dei prezzi e un’indagine sull’acquisizione da parte di Didi delle attività cinesi di Uber. Nessun dettaglio è mai stato rilasciato.

Nel maggio di quest’anno, dopo essersi lamentati del fatto che Didi aveva tagliato alcune tariffe del 30%, i dirigenti Didi e più di altre 30 compagnie di trasporto sono stati convocati dal Ministero dei Trasporti per preoccupazioni sul risarcimento dei conducenti.

La società ha dichiarato che la ripartizione si applica solo a meno del 3% dei casi e ha promesso di fare meglio per garantire un’equa compensazione per i conducenti.

Anche così, la società ha ricevuto un chiaro avvertimento dalle autorità: “Se Didi non corregge immediatamente le sue azioni, le azioni normative potrebbero essere ulteriormente intensificate”, ha affermato Anqi Zhang, studiosa di diritto antitrust cinese presso l’Università di Hong Kong. .

In futuro, Didi vede ancora la prospettiva della guida autonoma, sperando di ridurre la necessità di pagare i conducenti, che rappresentano il 50% dei costi dell’azienda.

Ma ha adottato un approccio più cauto rispetto a rivali come AutoX, startup sostenuta da Baidu e Alibaba, che ha iniziato a rimuovere i conducenti di sicurezza dai veicoli. L’anno scorso ha ottenuto un permesso per trasportare passeggeri su auto a guida autonoma a Shanghai, ma ha detto poco sulle sue prove.

Zhang Xiang, un analista automobilistico cinese indipendente, ha affermato che l’investimento di Didi nella guida autonoma è un modo per differenziarlo da Uber dopo le società americane. abbandonato Guida autonoma alla fine del 2020, ed è possibile ottenere una valutazione elevata per la propria attività di guida autonoma.

Uno dei primi investitori in Didi ha dichiarato: “Non ha senso lanciare un servizio di taxi robotico puramente automatizzato. “Deve essere un ibrido basato sull’attività di viaggio di Didi, che ha impiegato anni per costruire. Piattaforma tecnologica fine. ”

Rapporto supplementare di Emma Zhou a Pechino