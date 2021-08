Dido Harding si dimetterà da presidente di NHS Improvements in ottobre

Funzionari sanitari hanno confermato che la baronessa Dido Harding, l’ex capo del controverso programma di test e monitoraggio del SSN in Inghilterra, si dimetterà da presidente per il miglioramento del SSN a ottobre.

Da ottobre 2017, i colleghi del Partito conservatore hanno ricoperto questa posizione, che prevede la supervisione degli ospedali del NHS, dei trust della fondazione e dei trust del NHS.Gestisce anche un servizio di tracciamento dei contatti del coronavirus, che ospita a Un budget annuale di 22 miliardi di sterline, Tra maggio 2020 e aprile 2021.

La notizia delle sue dimissioni è arrivata prima da Giornale del servizio sanitario Al lunedì pomeriggio. Secondo il Wall Street Journal, Harding ha scritto una lettera di dimissioni al ministro della Sanità Sajid Javid (Sajid Javid) delineando quello che crede sia il momento giusto per lasciare la sua posizione.

Gli ex dirigenti di TalkTalk hanno affrontato Una serie di critiche Durante il suo mandato come capo di Test and Trace. Le persone sono generalmente preoccupate per l’alto costo e per il fatto che il piano non andrà a beneficio di un gran numero di persone infette dal virus.

Una specie di Rapporto della Corte dei conti, un’agenzia di monitoraggio della spesa Un rapporto pubblicato a giugno affermava che durante la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus nel Regno Unito, il piano era “molto al di sotto del suo obiettivo quando il numero di casi è aumentato drasticamente a dicembre”.

allo stesso tempo, Commissione per i conti pubblici della Camera dei Comuni Nel marzo di quest’anno, è stato scoperto che, nonostante i costi crescenti, il sistema di tracciamento non è riuscito a produrre “differenze misurabili” durante la pandemia e i funzionari che partecipano al piano sono stati invitati a ridurre la loro dipendenza da costosi consulenti.

Dopo che Sir Simon Stevens ha deciso di dimettersi, anche il suo collega del partito conservatore ha fatto domanda per la carica di capo del NHS England a giugno.Come parte della sua promozione di questo lavoro, è stato riferito che Orari della domenica, Harding ha promesso di ridurre la dipendenza dai lavoratori stranieri nel NHS.

Una volta era considerata la favorita, ma Le sue speranze sono infrante Quando il suo stretto alleato Matt Hancock si è dimesso da ministro della Salute dopo aver ammesso di aver violato le linee guida Covid-19.

lo scorso mese, Amanda PritchardL’ex direttore operativo del NHS England è stato nominato primo capo donna del servizio sanitario.

Secondo la legislazione attualmente in fase di approvazione alla Camera dei Comuni, NHS England e NHS Improvement si fonderanno, il che abolirà di fatto l’attuale ruolo di Harding.

A causa della riorganizzazione pianificata, un dirigente senior del NHS ha dichiarato al Financial Times che la partenza di Harding alla fine del suo mandato di quattro anni è stata “lontana dall’incidente”.

Harding e il Ministero della sanità e dell’assistenza sociale sono stati contattati per commenti.