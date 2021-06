Dieci persone sono morte, tra cui nove ragazze

Secondo il National Weather Service, la tempesta indebolita di domenica è stata classificata come una depressione tropicale Claudette. Secondo i media locali, sabato un albero è caduto su una casa bagnata dalla pioggia fuori Tuscaloosa e, dopo aver battuto i record di precipitazioni in diverse città, ha lasciato l’Alabama ed è stato accusato di aver causato la morte di altre due persone.

L’Interstate 65 tra Greenville e Fort Deposit è stata allagata da un forte temporale e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Bond ha detto che l’incidente è avvenuto intorno alle 14:45 ora locale in una sezione in discesa che porta a un ponte su un piccolo ruscello.

Secondo il suo sito web, il ranch ospita “bambini in età scolare poveri, trascurati o maltrattati in Alabama”. Un portavoce del ranch non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

