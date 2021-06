Dietro il Perù moderno, i poveri rurali trovano la loro voce prima delle elezioni Reuters

4/4 © Reuters. Luceli Banda Medina, ex studentessa del candidato presidenziale peruviano Pedro Castillo, ha organizzato gli accordi a Puna, in Perù, il 3 giugno 2021. Lei e la sua famiglia hanno preparato cubetti di formaggio a casa. La foto è stata scattata il 3 giugno 2021. REUTERS/Alessandro Cinque



Pune, Perù (Reuters)-Quando Luceli Banda Medina, 21 anni, è stata la prima donna della sua famiglia in grado di leggere e scrivere, aveva sempre sognato se stessa quando ha lasciato il povero e remoto villaggio di Pune nel nord del Perù per studiare infermieristica Come sarà la sua vita. È nata in una città.

“Perché le persone rurali non hanno la stessa capacità di apprendimento delle persone urbane, hanno quasi tutto ciò di cui hanno bisogno?” Banda Medina, i cognomi di suo padre e sua madre, ha detto a Reuters nella sua casa di mattoni a Pune.

Tre generazioni della famiglia Medina, figlia, madre e nonno, vivono insieme in case senza acqua corrente, idraulici o pavimenti duri. Le nuvole basse all’esterno abbracciavano le colline verde scuro punteggiate di polli e cavalli vaganti.

L’anziano della famiglia e nonno Segundo Medina (Segundo Medina) è stato un contadino autosufficiente per tutta la vita, indossando un cappello a tesa larga, proprio come un altro figlio locale, un candidato presidenziale socialista che sta incitando la politica del paese andino Pedro Castillo è lo stesso.

Uno striscione scritto per Castillo è appeso fuori dalla casa di mattoni gialli. Castillo insegna in una vicina scuola elementare e insegna Banda Medina. Prima del secondo turno elettorale di domenica, è ora alla pari con il conservatore Keiko Fujimori, la cui ascesa improvvisa e inaspettata è stata guidata da poveri elettori rurali arrabbiati con l’arretratezza.

Vincendo o perdendo, Castillo ha ispirato il voto rurale in un modo senza precedenti, che pone una sfida a qualsiasi nuovo governo perché cerca di unificare un paese che è stato afflitto da scandali politici e cinque presidenti negli ultimi cinque anni.

Fujimori ha intrapreso azioni per risolvere il problema della povertà, comprese le promesse di distribuire parte dei profitti minerari direttamente alle comunità locali e fornire un risarcimento alle famiglie che hanno perso membri a causa del COVID-19.

La pandemia di coronavirus ha reso il bilancio delle vittime pro capite del Perù il più alto al mondo, costringendo Banda Medina a tornare a Pune l’anno scorso, dove ora sta lottando per tenere il passo con le lezioni a causa dell’instabilità dei servizi Internet.

Preoccupazioni simili sulla disuguaglianza e il divario urbano-rurale hanno risuonato in molti peruviani che sostengono Castillo di sinistra, che sta conducendo una campagna su una piattaforma aggressiva per ridistribuire la ricchezza mantenendo i valori familiari tradizionali.

Sebbene gli elettori rurali abbiano sostenuto l’appello di Castillo secondo cui “i paesi ricchi non hanno più i poveri” a frotte, l’attivista di destra Fujimori ha ottenuto sostegno nelle grandi città promettendo di mantenere la stabilità, criticando i suoi rivali per aver alimentato la “lotta di classe”.

Il gioco era troppo vicino, ma la linea di faglia era chiara. Nell’area metropolitana di Lima, la capitale, il livello di supporto di Fujimori è quasi il doppio di quello di Castillo. Un sondaggio IEP ha mostrato che la situazione nelle zone rurali del Perù è quasi l’opposto.

Un altro sondaggio di Ipsos mostra che tra le élite ricche su piccola scala della capitale, tre quarti sostengono Fujimori, preoccupata che Castillo ridistribuisca la ricchezza mineraria e faccia a pezzi il Paese per decenni.

‘Vuoto’

Il sostegno a Castillo è la sensazione che la campagna dimenticata del Perù (come Pune) non abbia futuro perché i giovani partono a frotte per studiare nel centro della città.

La madre di Banda, Maria Dorlisa Medina, è analfabeta e produce formaggio in cucina ogni mattina. Può vendere circa 70 suole (circa 18 dollari) a settimana. “Puna Emptying, solo gli anziani rimarranno”.

Nel secolo scorso, il Perù si è trasformato da un paese prevalentemente rurale a un paese prevalentemente urbano a causa di un rapido aumento della popolazione. Tuttavia, come parte di questa trasformazione, Pune e altre comunità rurali hanno subito una perdita di popolazione.

Il risultato è un paese altamente concentrato, con opportunità economiche e mobilità sociale che affluiscono principalmente ai residenti della sua città più grande, anche in aree con grandi risorse minerarie come Cajamarca, dove si trova Pune.

Secondo i dati compilati dal famoso storico dell’economia Bruno Seminario scomparso il mese scorso, dal 1913 la quota di Cajamarca nell’economia peruviana si è ridotta della metà, mentre quella di Lima è aumentata, più del doppio, rappresentando oltre il 65% del PIL del Paese. .

Questo disaccordo si riflette nei sondaggi di opinione. In alcuni sondaggi, Castillo ha vinto il campionato in tutte le regioni del paese tranne Lima, che rappresenta solo un terzo della popolazione del Perù.

“Castillo è gravato da tutta la disuguaglianza sociale e la frustrazione della nostra gente”, ha detto Alvaro Galvez, 33 anni, uno storico di Takabamba vicino a Puna, e lo sostiene. “Elite, ci dicono che siamo liberi, ma non abbiamo libertà economica. Siamo costretti ad emigrare per opportunità di carriera”.

‘Non posso scappare’

Secondo le stime del governo, ben il 70% dei residenti di Puna vive in condizioni di povertà, ovvero il reddito mensile di ogni residente familiare è inferiore a 100 dollari USA, che è molto più alto del livello complessivo del Perù.

Questo villaggio si trova su una collina, a 6 ore di auto dalla grande città più vicina, Cajamarca. Circa la metà del viaggio è su strade sterrate strette, arrotondando scogliere accattivanti ma mortali. Non ha una piazza principale, solo case sparse di mattoni.

Sebbene il Perù sia salutato come un modello per ridurre con successo il tasso di povertà da circa il 50% negli anni ’90 al 20% prima della pandemia, questi progressi sono stati irregolari, il che ha esacerbato l’insoddisfazione. La pandemia ha fatto rimbalzare il tasso di povertà a circa il 30%.

L’INEI, l’ufficio statistico del governo peruviano, ha dichiarato a maggio che lo scorso anno il 26% della popolazione urbana del Perù era povero, ma nelle comunità rurali questa cifra è salita al 46%.

“La riduzione della povertà è un compito difficile, ma la realtà è che le famiglie possono sfuggire alla povertà, ma sono ancora molto fragili”, ha affermato Oswaldo Molina, capo di una ONG incentrata sullo sviluppo.

A Pune, i residenti hanno dichiarato di non aver mai avvertito il miglioramento della qualità della vita mostrato dalle statistiche.

“Siamo analfabeti, siamo poveri, anche se abbiamo lavorato”, ha detto sua madre Medina.

“Mi sentirò molto frustrata”, ha aggiunto, incapace di leggere o scrivere. Dopo la nascita del suo primo figlio, è entrata in una scuola di alfabetizzazione, ma tutto ciò che ha imparato è stato come scrivere il suo nome e ricordare il suo numero di identificazione peruviano.

È vero che le lamentele sulla disuguaglianza si sono tradotte anche in povertà urbana nella periferia di Lima e in altre città, dove i poveri vivono in baraccopoli sulle dune di sabbia, molti dei quali sono arrivati ​​di recente qui dalle comunità rurali peruviane.

Castillo è nato in povertà, ma ha comunque lasciato la sua casa a Chugur, un villaggio altrettanto povero a circa 20 minuti da Pune.Questa identità risuona con molti peruviani che sono lontani dalla ricchezza.

Ha promesso di aiutare a livellare la disuguaglianza, ma i critici dicono che non ha un piano chiaro e potrebbe fare più male che bene.

Tornata a Pune, la madre di Luceli, Medina, ha detto che spera di lasciare il villaggio quando è giovane e migliorare la sua vita.

“Se solo avessi pensato di viaggiare, lavorare e ricevere un’istruzione prima”, ha detto. “Ma ho mio marito, i miei figli, e poi non abbiamo un posto dove scappare”.