Disney (DIS) guida la nomination agli Emmy

La Walt Disney Company (DIS) È diventato il vincitore preliminare degli Emmy Awards.

Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dalla Television Academy, la società con sede a Burbank, in California, ha ricevuto 146 nomination e si è classificata al primo posto tra le piattaforme in competizione per i popolari premi televisivi. Questo numero è il numero totale di candidature per servizi di rete e streaming (come ABC e Disney Plus) che operano all’interno dell’attività dell’azienda. Warner Media, una consociata di AT&T Inc.tonnellata), al secondo posto con 138 nomination, il gigante dei media streaming Netflix Inc. (NFLX) Classificato tra i primi tre con 129 nomination.

Punti chiave La Walt Disney Company ha ricevuto il maggior numero di nomination agli Emmy Awards.

Il servizio di streaming dell’azienda Disney Plus si è classificato al terzo posto nel numero totale di nomination ricevute.

In un anno di interruzioni e opzioni di intrattenimento limitate, lo streaming multimediale è diventato una parte importante del modello di business di Disney.

Anche se è ai primi posti nella categoria delle piattaforme, Disney è ancora indietro rispetto ai suoi concorrenti nel numero di nomination per reti personali e servizi di streaming. Il servizio di streaming dell’azienda Disney Plus si è classificato terzo con 71 nomination, un balzo rispetto alle 19 del 2020. HBO/HBO Max e Netflix sono in cima alla lista con 130 nomination e 129 nomination, rispettivamente.

Sebbene la relazione diretta tra le nomination agli Emmy e il reddito non sia stata determinata, le nomination (oi premi) agli Emmy sono una garanzia di qualità. Aiuta anche a generare buzz e a promuovere la crescita degli iscritti. Ad esempio, “House of Cards”, nominato agli Emmy Award, ha portato milioni di nuovi abbonati a Netflix e ha contribuito a mantenere gli abbonati esistenti.

La 73a cerimonia annuale degli Emmy Awards si terrà il 19 settembre.

La trasformazione del business di Disney

Gli Emmy Awards di quest’anno potrebbero essere particolarmente importanti per Disney. In un anno limitato dalla pandemia, le sue entrate da altre attività sono diminuite drasticamente e l’atteggiamento del gruppo di intrattenimento nei confronti dei servizi di streaming è diventato un barometro dei profitti futuri degli investitori.

Disney Plus è il suo reparto più seguito. Il servizio di streaming ha lanciato un blitz di marketing a novembre 2019 ed è un ritardatario nel settore. Ma ha rapidamente raggiunto, attirato utenti a un ritmo estremamente veloce e ha raggiunto una cifra di circa 100 milioni entro 16 mesi dal suo lancio.

Quando Disney ha segnalato un rallentamento della crescita degli utenti sulla sua piattaforma di streaming nel giugno dello scorso anno, il prezzo delle sue azioni è sceso del 4%. Nell’ultima teleconferenza sugli utili, la società ha riferito che la sua divisione streaming media ha registrato un fatturato di 4 miliardi di dollari e una perdita di 300 milioni di dollari, in calo rispetto agli 800 milioni di dollari di un anno fa.

Nonostante la perdita, Disney sta ancora spendendo molte energie e risorse per costruire la sua attività di streaming multimediale. Prevede di spendere miliardi di dollari in contenuti nei prossimi anni per attirare più abbonati. Il suo servizio Premier Access consente inoltre agli abbonati di trasmettere in streaming film costellati di star dallo studio lo stesso giorno in cui viene rilasciato il film.

Questa strategia sembra aver funzionato. “Black Widow” è l’uscita più recente della Disney, con le maggiori entrate al botteghino del weekend di apertura nel 2021 e ha guadagnato $ 60 milioni di entrate dagli abbonati Premier Access nello stesso periodo.