Distribuzione lognormale e distribuzione normale

La matematica dietro finanza Può essere un po’ confuso e noioso. Fortunatamente, la maggior parte dei programmi per computer esegue calcoli complessi. Tuttavia, comprendere i vari termini e metodi statistici, il loro significato e quale tipo di miglior investimento analitico è essenziale nella scelta dell’investimento appropriato. Sicurezza E ottieni l’impatto previsto cartella.

Una decisione importante è quella di scegliere tra i due normale relativamente Distribuzione lognormaleEntrambi sono spesso citati nella letteratura di ricerca. Prima di scegliere, devi sapere:

quali sono

Qual’è la differenza tra loro

Come influenzano le decisioni di investimento

Normale e lognormale

Sia la distribuzione normale che la distribuzione lognormale sono usate in matematica statistica per descrivere Probabilità di accadimentoIl lancio di una moneta è un esempio di probabilità di facile comprensione. Se lanci una moneta 1.000 volte, qual è la distribuzione dei risultati? In altre parole, quante volte atterrerà testa o croce? Ha una probabilità del 50% che cada sulla testa o sulla coda. Questo esempio di base descrive la probabilità e la distribuzione dei risultati.

Esistono molti tipi di distribuzioni, una delle quali è la distribuzione normale o campana curva distribuire.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Nella distribuzione normale, il 68% (34%+34%) dei risultati rientra in uno Deviazione standardE il 95% (68%+13,5%+13,5%) rientra in due deviazioni standard. Al centro (punto 0 nell’immagine sopra) mediano (Il valore medio nel set), modello (Il valore che ricorre più frequentemente), e Significare (Significato aritmetico) lo stesso.

La distribuzione lognormale differisce dalla distribuzione normale in diversi modi. La principale differenza sta nella sua forma: la distribuzione normale è simmetrica, mentre la distribuzione lognormale non lo è. Poiché i valori nella distribuzione lognormale sono positivi, creano una curva asimmetrica a destra.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



questo asimmetria È importante determinare quale distribuzione è adatta per le decisioni di investimento. Un’altra differenza è che i valori utilizzati per derivare la distribuzione lognormale sono distribuiti normalmente.

Chiariamo con un esempio. Gli investitori vogliono conoscere il prezzo futuro atteso delle azioni. Poiché le azioni crescono a un tasso composto, devono utilizzare fattori di crescita.Per calcolare il possibile prezzo atteso, moltiplicano il prezzo corrente delle azioni per vari tasso di risposta (Questo è derivato dalla matematica Fattore esponenziale basato su complesso), assumendo una distribuzione normale. Quando gli investitori continuano ad aumentare i rendimenti, creano una distribuzione lognormale. Anche se alcuni rendimenti sono negativi, la distribuzione è sempre positiva, il che ha una probabilità del 50% di verificarsi in una distribuzione normale. Il prezzo delle azioni future è sempre positivo, perché il prezzo delle azioni non può essere inferiore a $ 0.

Quando usare le distribuzioni normale e lognormale

Gli esempi precedenti ci hanno aiutato a capire cosa conta davvero per gli investitori: quando utilizzare ciascun metodo. Lognormal è molto utile quando si analizzano i prezzi delle azioni. Finché si presume che il fattore di crescita utilizzato sia distribuito normalmente (come abbiamo ipotizzato per il tasso di rendimento), allora la distribuzione lognormale ha senso. La distribuzione normale non può essere utilizzata per simulare i prezzi delle azioni perché ha un effetto negativo e il prezzo delle azioni non può essere inferiore a zero.

Un altro uso simile della distribuzione lognormale è il prezzo Opzioni. questo Blake Scholes Il modello, utilizzato per valutare le opzioni, utilizza la distribuzione lognormale come base per determinare Prezzo dell’opzione.

Al contrario, la distribuzione normale funziona meglio nel calcolo Rendimento totale del portafoglioLa distribuzione normale viene utilizzata perché ponderato Il rendimento medio (il prodotto del peso dei titoli in portafoglio e il tasso di rendimento) è più accurato nel descrivere la situazione reale Ritorno di portafoglio (Positivo o negativo), soprattutto se i pesi variano notevolmente. Ecco un tipico esempio: