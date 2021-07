Diventare un venture capitalist: come guidare How

Entri in una stanza sovraffollata e qualcuno ti chiede: “Cosa fai nella vita?” Se puoi rispondere “Io sono Venture capitalist“Allora sembra impressionante. La maggior parte delle persone penserà immediatamente che sei ambizioso, ricco e che hai raggiunto un successo a tutto tondo nella vita. Sfortunatamente, il fascino di essere un venture capitalist è molto più grande della realtà. In un certo modo Per un in una certa misura, il significato di diventare un venture capitalist è un po’ come un mito, questo è il suo vero significato.

Cos’è un venture capitalist

Un venture capitalist (VC) è un investitore che sostiene un’azienda giovane in espansione o fornisce il capitale necessario avviare avventura.I venture capitalist sono disposti a investire in tali società a causa del loro potenziale Ritorno sull’investimento Se l’azienda ha successo, (ritorno sull’investimento) può essere importante.

Da dove vengono i venture capitalist?

Molte strade portano a Capitalismo di rischio, Nessuno di essi è fisso o assoluto.Ci sono due categorie di principianti: veri imprenditori e altamente qualificati Investitore finanziarioTuttavia, queste non sono le uniche opzioni. Alcuni venture capitalist sono consulenti finanziari per tutta la vita. Altri possono essere accademici o esperti di processi aziendali tecnici.Molte persone hanno esperienza nel settore finanziario, di solito in azioni Analista di ricerca.

Contrariamente alla credenza popolare, il capitale di rischio non richiede un enorme conto in banca.Dopotutto, i venture capitalist non investono necessariamente nei propri risorseIn altre parole, avere molta ricchezza personale può entrare più facilmente in qualsiasi campo di investimento.

La differenza tra i venture capitalist e altri investitori azionari è che i venture capitalist di solito allocano risorse di terze parti per migliorare l’efficienza di una giovane azienda con un alto potenziale di crescita. Proprietà privata L’azienda è interessata alla capacità di qualcuno di migliorare i profitti utilizzando strumenti come il flusso di cassa e il profitto Economie di scala E marketing.

Il capitale di rischio attrae un gran numero di aspiranti investitori o sviluppatori di processi aziendali.La competizione per entrare nel mondo delle terze parti è agguerrita Finanziamento azionarioAnche con le competenze necessarie, non vi è alcuna garanzia di una svolta nel settore. Come dice la vecchia espressione, di solito non è ciò che conosci, ma chi conosci.

Gli individui che lavorano come venture capitalist possono essere impiegati da società più grandi o società di venture capital più piccole e indipendenti. Gli individui ricchi possono avviare i propri fondi.Le giovani società di capitale di rischio di solito devono mettersi alla prova Terzo I fondi hanno cominciato a rappresentare una grande parte del capitale di investimento totale. È anche difficile per le giovani aziende acquisire competenze sufficienti in materia di infrastrutture, pianificazione delle risorse umane, sicurezza, operazioni intensive incentrate sulla tecnologia, condivisione delle informazioni e valutazione delle prestazioni.

Cosa hai bisogno di sapere

La prima cosa che devi sapere è che la maggior parte delle società di venture capital (VC) ha fallito.Infatti, secondo Harvard Business ReviewDal 1999, la maggior parte delle società di capitale di rischio non ha quasi nessuna bilancia dei pagamenti. Inoltre, le società di venture capital stanno perdendo quote di mercato Angelo investitore con Raccolta di fondi, Il che significa che combatterai contro tendenze forti. Ad esempio, meno dell’1% delle aziende statunitensi ha raccolto fondi da società di venture capital.

Un altro potenziale fattore negativo che dipende dalla tua personalità è che devi dire “no” più del 99% delle volte. Riuscirai a distruggere i sogni e le ambizioni delle persone? Se è così, allora forse hai una possibilità. Ma preferisci anche le riunioni, perché la maggior parte del tuo tempo verrà speso in riunioni, seguite dallo stabilire contatti in riunioni e attività e condurre ricerche in misura minore. Lavorare 60 ore a settimana è la norma.

di che cosa hai bisogno

Se sei ancora interessato a diventare un venture capitalist, allora sei una persona coraggiosa. Ma l’elenco che devi conoscere non si ferma qui. Devi anche sapere che l’esperienza è essenziale. Senza esperienza e una buona reputazione, non sarai in grado di competere con altre aziende.

Potete rispondere affermativamente a queste domande?

avete Specializzazione in Amministrazione Aziendale• Oltre il 50% dei venture capitalist lo farà. In tal caso, viene dall’Università di Harvard o dalla Stanford University? La maggior parte dei venture capitalist con un MBA si è laureata in una di queste scuole.

Sei in tecnologia, consulenza, investimento bancario, Media o startup?

Hai una forte influenza sui social media? Questo è particolarmente importante per LinkedIn, perché la maggior parte dei venture capitalist sono tra questi.

Hai esperienza in una determinata tecnologia? Conosci questa tecnologia meglio di chiunque altro? Quando le persone hanno domande su questa tecnologia, ti chiederanno risposte?

Segui i migliori blog VC e siti di notizie tecnologiche?

Hai un successo investimento storia?

Hai intenzione di lavorare con i partner? Se è così, ti piacerà di più quella persona perché potresti passare più tempo con i tuoi partner commerciali invece che con altre persone importanti. Potete essere d’accordo sulle decisioni finanziarie con quella persona?

Sapevi che la performance delle società di venture capital per più di un decennio è rimasta indietro rispetto al mercato azionario? ritorno È raro e l’investimento è Liquidità insufficienteSe sei ancora interessato a diventare un venture capitalist, continua a leggere.

buone notizie

La maggior parte delle società di venture capital addebita una commissione di gestione annuale del 2% Capitale impegnato Nell’intero ciclo di vita di un’azienda, di solito è di circa dieci anni.Questo è in aggiunta a qualsiasi profitto generato all’uscita (es Elencato o ottenere La tua attività sponsorizzata). La generazione di entrate può essere piuttosto elevata, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre di un piano di gioco. Per la maggior parte delle persone, il piano di gioco inizia con il diventare un angelo investitore, un buon investitore.

I venture capitalist cercheranno diverse cose prima di investire in un’impresa. Uno dei fattori principali è l’unicità dei prodotti o dei servizi forniti dall’azienda.I venture capitalist devono anche garantire che il potenziale mercato È di grande importanza per il prodotto o il servizio.Molti venture capitalist insisteranno nell’investire in società che operano nelle seguenti regioni industria Sono familiari. La loro decisione si baserà su una ricerca approfondita.

Per attivare questo processo e avere un impatto reale, avrai bisogno tra $ 1 milione e $ 5 milioni.Questo ti permetterà di diversificazione Il tuo investimento spera che il profitto del vincitore superi di gran lunga tutti i fallimenti.Se trovi un potenziale bandiera rossa, Passa alla prossima potenziale opportunità.

Se ci riesci, ti costruirai una reputazione. A sua volta, questo porterà a affari migliori e più interessanti.Da lì puoi Trova un lavoro in una società di venture capital, Potresti guadagnare uno stipendio di $ 1 milione all’anno. Ciò contribuirà a compensare eventuali perdite come angel investor. Dopo aver capito come funziona internamente, puoi applicare tutte queste informazioni e strategie alla tua società di venture capital. Se sei una festa spietata, puoi anche portare via alcuni dei migliori talenti.

Una giornata per i venture capitalist

Inizia un nuovo giorno

La maggior parte dei professionisti del settore finanziario inizia la giornata leggendo pubblicazioni/siti web rispettati. I venture capitalist si concentrano su pubblicazioni che forniscono informazioni su potenziali contatti di investimento, nuove società e tendenze in beni e servizi commerciabili. Per i venture capitalist specializzati in un determinato settore, la chiave è abbonarsi a riviste di settore e siti Web specifici per quel settore. Sebbene il materiale digerito in una determinata mattinata non possa essere utilizzato il giorno successivo, sarà inevitabilmente utile in futuro.

I venture capitalist di solito trascorrono il resto della mattinata in riunioni e telefonate.In generale, i venture capitalist si incontreranno con altri membri e partner dell’azienda per discutere i punti chiave della giornata, le aziende che necessitano di ulteriori ricerche e altre potenzialità cartella investimento. In molti casi, i contatti che lavorano nello stesso campo della potenziale opportunità di investimento parteciperanno a tali incontri e si uniranno alla discussione. Ciò consente ai venture capitalist di acquisire maggiori informazioni e decidere se continuare a investire o lasciar andare.Un membro di una società di capitali di rischio, un team incaricato di eseguire diligenza dovuta, Di solito visualizzano anche i propri dati.

Questo pomeriggio

I venture capitalist si tengono regolarmente in contatto con le attuali società in portafoglio. Questo è essenziale per determinare quanto bene sta funzionando l’azienda e se gli investimenti dei venture capitalist sono massimizzati e usati con saggezza. A volte, i venture capitalist possono portare i membri dell’azienda fuori a pranzo e tenere questo incontro durante il pasto.

Indipendentemente da come o dove si tiene l’incontro, i venture capitalist devono valutare il potenziale utilizzo dell’azienda e dei fondi di investimento dell’azienda, e fare registrazioni adeguate durante e dopo l’incontro, fare rapporti sui progressi personali e professionali, utilizzare i fondi e decidere se per andare oltre Sostenere l’azienda o se dovrebbe essere esclusa dall’esprimere opinioni informate. Queste note e conclusioni devono poi essere distribuite agli altri partner dell’azienda. Questo processo può richiedere la maggior parte dell’ora di pranzo del venture capitalist.

di notte

I venture capitalist non hanno necessariamente una giornata lavorativa tradizionale di otto ore. Dopo aver terminato il rapporto pomeridiano e alcuni piccoli incontri con i partner di venture capital, i venture capitalist possono organizzare cene con imprenditori promettenti che chiedono alle aziende di fornire supporto finanziario per le loro attività. In questa conferenza, i venture capitalist possono conoscere il potenziale di successo dell’azienda, la dedizione imprenditoriale e il senso degli affari, e la necessità di incontrare l’azienda in futuro. Anche i venture capitalist prenderanno appunti durante questa riunione e spesso porteranno a casa questi appunti e rapporti di due diligence, riesamineranno nuovamente l’azienda e quindi presenteranno queste note all’azienda durante la riunione del mattino successivo.

Linea di fondo

Diventare un venture capitalist non è così facile come la maggior parte delle persone pensa. Per avere successo, devi implementare una strategia a lungo termine che richiede molto tempo, rete e capitale. Il capitale di rischio non è per tutti: devi essere sempre in movimento e avere un talento per scoprire nuove opportunità di profitto. Se sei una delle poche persone di successo, le ricompense saranno generose.